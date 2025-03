Lý do khiến 70% người Hàn Quốc thiếu ngủ

Một cuộc khảo sát toàn cầu do công ty giải pháp giấc ngủ ResMed thực hiện và công bố vào ngày 2/3 đã chỉ ra rằng gần 70% người Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng mất ngủ do căng thẳng. Kết quả từ cuộc khảo sát này, với sự tham gia của 30.026 người đến từ 13 quốc gia, bao gồm 1.500 người Hàn Quốc, cho thấy phần lớn người được hỏi không có giấc ngủ đủ sâu ít nhất ba lần mỗi tuần.

Tại Hàn Quốc, 67% số người tham gia khảo sát xác nhận căng thẳng là nguyên nhân chính gây ra giấc ngủ kém chất lượng. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình toàn cầu (57%). Ngoài ra, 49% người Hàn Quốc cho biết họ bị mất ngủ do lo âu, trong khi đó, 22% cho rằng áp lực tài chính ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đáng chú ý, thế hệ Gen Z có tỷ lệ mất ngủ do lo âu cao nhất, với 53% số người tham gia trên toàn thế giới thừa nhận tình trạng này.

Dù gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ, phần lớn người Hàn Quốc vẫn không chủ động tìm giải pháp để cải thiện tình trạng này. Theo khảo sát, có 17% người được hỏi chấp nhận sống chung với mất ngủ mà không tìm cách khắc phục. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các chuyên gia y tế trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc. Trong nhóm người đang đi làm, 71% số người trên toàn cầu đã từng xin nghỉ ít nhất một ngày do mất ngủ. Mức độ ảnh hưởng cao nhất được ghi nhận tại Ấn Độ (94%), tiếp theo là Trung Quốc (78%), Singapore (73%) và Mỹ (70%). So với các quốc gia khác, Hàn Quốc có tỷ lệ thấp hơn, với 53% người lao động phải nghỉ làm vì mất ngủ.

Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ cũng có tác động đáng kể đến mối quan hệ cá nhân. 32% số cặp đôi cho biết họ bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy, hơi thở mạnh hoặc chứng ngưng thở khi ngủ của bạn đời. Điều này dẫn đến một hiện tượng được gọi là "ly hôn giấc ngủ", khi các cặp đôi quyết định ngủ riêng để tránh ảnh hưởng đến nhau. Theo khảo sát, 18% số cặp đôi đã lựa chọn giải pháp này để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tác động của việc ngủ riêng đối với mối quan hệ tình cảm cũng rất đa dạng. Trong số những người chọn ngủ riêng, 31% cho biết mối quan hệ của họ được cải thiện, trong khi 30% cảm thấy tình cảm vợ chồng trở nên xa cách hơn. Đáng chú ý, 28% số người cho rằng đời sống tình dục của họ tốt lên khi ngủ riêng, nhưng cũng có 22% cảm thấy điều ngược lại.

Sự khác biệt giới tính cũng là một yếu tố quan trọng trong chất lượng giấc ngủ. Trung bình, phụ nữ trên toàn thế giới chỉ có giấc ngủ chất lượng trong 3,83 ngày mỗi tuần, thấp hơn so với nam giới (4,13 ngày). Tại Hàn Quốc, con số này còn thấp hơn, khi phụ nữ chỉ có 3,38 ngày ngủ ngon mỗi tuần, trong khi nam giới đạt 3,82 ngày. 38% phụ nữ Hàn Quốc gặp khó khăn trong giấc ngủ, so với 29% ở nam giới. Các chuyên gia cho rằng sự chênh lệch này chủ yếu do thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là trong thời kỳ mãn kinh, làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của phụ nữ.