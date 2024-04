Lý do một số huyện thiếu nước sinh hoạt ở Long An Lý do một số huyện thiếu nước sinh hoạt ở Long An

Gần đây, người dân ở một số huyện phản ánh nước chảy rất yếu, một số khu vực có thời điểm không có nước, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An đã chính thức thông tin vấn đề này.