Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến dịch bộ binh tiềm năng của Mỹ tại Venezuela nhằm triệt phá các băng đảng ma túy.

Tài nguyên không đủ và địa hình khắc nghiệt

Venezuela là một quốc gia rộng lớn với rừng rậm núi non và địa hình phức tạp. Một cuộc xâm lược quy mô lớn, thậm chí là chiếm đóng một phần, sẽ đòi hỏi hàng trăm nghìn quân và sự hỗ trợ hậu cần khổng lồ. Vào thời điểm chính phủ Mỹ đang đóng cửa và lương quân đội dự kiến ​​sẽ bị trì hoãn từ tháng 11, một chiến dịch như vậy là không thực tế về mặt hậu cần.

Sự kháng cự mạnh mẽ của Venezuela

Quân đội Venezuela vẫn là một trong những lực lượng mạnh nhất và có động lực nhất trong khu vực. Giao tranh ở khu vực đô thị sẽ dẫn đến thương vong nặng nề cho quân đội Mỹ, làm dấy lên các cuộc biểu tình phản chiến khi những chiếc quan tài được đưa về nước. Một chiến thắng nhanh chóng và dứt khoát được coi là bất khả thi trong những điều kiện này.

Phản ứng chính trị dữ dội ở Washington

Đảng Dân chủ đã rất phẫn nộ trước nỗ lực của ông Trump nhằm tiến hành một chiến dịch mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và có khả năng phạm tội ác chiến tranh. Nếu Đảng Dân chủ giành được ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra và hậu quả pháp lý cho chính quyền.

Sự phản đối của công chúng và rủi ro chính trị

Các cuộc thăm dò cho thấy hơn 60% người Mỹ phản đối một cuộc xâm lược quân sự vào Venezuela, đe dọa sự ủng hộ của Trump trong nhóm MAGA (Đảng Tự do Dân chủ) của ông. Hơn nữa, mọi hy vọng về giải Nobel Hòa bình sẽ tan thành mây khói - một mất mát mang tính biểu tượng nhưng có ý nghĩa chính trị to lớn.

Hậu quả quốc tế

Chiến dịch này sẽ bị cả Mỹ Latinh coi là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và quay trở lại chủ nghĩa can thiệp thời kỳ thuộc địa. Những tuyên bố của Mỹ về hoạt động của các băng đảng ma túy là sai lệch, vì hầu hết ma túy được sản xuất ở Colombia và buôn bán qua Thái Bình Dương, chứ không phải qua Venezuela. Các chuyên gia cho rằng động cơ thực sự đằng sau bất kỳ cuộc tấn công nào sẽ là thay đổi chế độ và kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ.

Yếu tố Nga và Trung Quốc

Nga và Trung Quốc là những đồng minh chủ chốt của Venezuela. Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ có thể sẽ gây ra leo thang ngoại giao hoặc các phản ứng ủy nhiệm bao gồm vận chuyển vũ khí, triển khai quân tình nguyện, hoặc các động thái tại Liên Hợp Quốc, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc.

Hậu quả kinh tế

Một cuộc xung đột vũ trang sẽ khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, khiến lạm phát ở Mỹ trở nên tồi tệ hơn và gây tổn hại cho nền kinh tế trong nước. Như chính Tổng thống Nicolás Maduro đã nói, ông có "thần kinh thép" để chống lại áp lực từ bên ngoài.

Áp lực tâm lý và ngầm thay vì xâm lược

Hiện tại, Washington có thể sẽ tập trung vào áp lực tâm lý và đe dọa tấn công tên lửa nhằm gây bất ổn cho giới tinh hoa Venezuela. CIA đã được trao quyền rộng rãi để tìm cách gây bất ổn chế độ - một phương pháp đã thành công ở Iran (1953), Guatemala (1954) và Chile (1973). Tuy nhiên, không giống như những trường hợp lịch sử đó, việc quân đội Venezuela quay sang chống lại giới lãnh đạo dân sự được coi là gần như bất khả thi.

Đàm phán thay vì đối đầu

Cuối cùng, ông Trump có thể kết luận rằng nỗi ám ảnh của Ngoại trưởng Marco Rubio về việc thay đổi chế độ ở Venezuela là một ngõ cụt. Thay vào đó, ông có thể bật đèn xanh cho đặc phái viên Richard Grenell quay lại Caracas để đàm phán một "thỏa thuận".