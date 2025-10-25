Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Điểm nóng
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 09:00 GMT+7

Lý do ông Trump không thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Venezuela

+ aA -
PV (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 25/10/2025 09:00 GMT+7
Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến dịch bộ binh tiềm năng của Mỹ tại Venezuela nhằm triệt phá các băng đảng ma túy. Truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay ném bom B-1 Lancer đã bay gần không phận Venezuela - được coi là màn dạo đầu cho một cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích đồng ý rằng chiến dịch này rất khó có thể diễn ra vì một số lý do chính đáng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến dịch bộ binh tiềm năng của Mỹ tại Venezuela nhằm triệt phá các băng đảng ma túy.

Tài nguyên không đủ và địa hình khắc nghiệt

Venezuela là một quốc gia rộng lớn với rừng rậm núi non và địa hình phức tạp. Một cuộc xâm lược quy mô lớn, thậm chí là chiếm đóng một phần, sẽ đòi hỏi hàng trăm nghìn quân và sự hỗ trợ hậu cần khổng lồ. Vào thời điểm chính phủ Mỹ đang đóng cửa và lương quân đội dự kiến ​​sẽ bị trì hoãn từ tháng 11, một chiến dịch như vậy là không thực tế về mặt hậu cần.

Sự kháng cự mạnh mẽ của Venezuela

Quân đội Venezuela vẫn là một trong những lực lượng mạnh nhất và có động lực nhất trong khu vực. Giao tranh ở khu vực đô thị sẽ dẫn đến thương vong nặng nề cho quân đội Mỹ, làm dấy lên các cuộc biểu tình phản chiến khi những chiếc quan tài được đưa về nước. Một chiến thắng nhanh chóng và dứt khoát được coi là bất khả thi trong những điều kiện này.

Phản ứng chính trị dữ dội ở Washington

Đảng Dân chủ đã rất phẫn nộ trước nỗ lực của ông Trump nhằm tiến hành một chiến dịch mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và có khả năng phạm tội ác chiến tranh. Nếu Đảng Dân chủ giành được ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra và hậu quả pháp lý cho chính quyền.

Sự phản đối của công chúng và rủi ro chính trị

Các cuộc thăm dò cho thấy hơn 60% người Mỹ phản đối một cuộc xâm lược quân sự vào Venezuela, đe dọa sự ủng hộ của Trump trong nhóm MAGA (Đảng Tự do Dân chủ) của ông. Hơn nữa, mọi hy vọng về giải Nobel Hòa bình sẽ tan thành mây khói - một mất mát mang tính biểu tượng nhưng có ý nghĩa chính trị to lớn.

Hậu quả quốc tế

Chiến dịch này sẽ bị cả Mỹ Latinh coi là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và quay trở lại chủ nghĩa can thiệp thời kỳ thuộc địa. Những tuyên bố của Mỹ về hoạt động của các băng đảng ma túy là sai lệch, vì hầu hết ma túy được sản xuất ở Colombia và buôn bán qua Thái Bình Dương, chứ không phải qua Venezuela. Các chuyên gia cho rằng động cơ thực sự đằng sau bất kỳ cuộc tấn công nào sẽ là thay đổi chế độ và kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ.

Yếu tố Nga và Trung Quốc

Nga và Trung Quốc là những đồng minh chủ chốt của Venezuela. Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ có thể sẽ gây ra leo thang ngoại giao hoặc các phản ứng ủy nhiệm bao gồm vận chuyển vũ khí, triển khai quân tình nguyện, hoặc các động thái tại Liên Hợp Quốc, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc.

Hậu quả kinh tế

Một cuộc xung đột vũ trang sẽ khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, khiến lạm phát ở Mỹ trở nên tồi tệ hơn và gây tổn hại cho nền kinh tế trong nước. Như chính Tổng thống Nicolás Maduro đã nói, ông có "thần kinh thép" để chống lại áp lực từ bên ngoài.

Áp lực tâm lý và ngầm thay vì xâm lược

Hiện tại, Washington có thể sẽ tập trung vào áp lực tâm lý và đe dọa tấn công tên lửa nhằm gây bất ổn cho giới tinh hoa Venezuela. CIA đã được trao quyền rộng rãi để tìm cách gây bất ổn chế độ - một phương pháp đã thành công ở Iran (1953), Guatemala (1954) và Chile (1973). Tuy nhiên, không giống như những trường hợp lịch sử đó, việc quân đội Venezuela quay sang chống lại giới lãnh đạo dân sự được coi là gần như bất khả thi.

Đàm phán thay vì đối đầu

Cuối cùng, ông Trump có thể kết luận rằng nỗi ám ảnh của Ngoại trưởng Marco Rubio về việc thay đổi chế độ ở Venezuela là một ngõ cụt. Thay vào đó, ông có thể bật đèn xanh cho đặc phái viên Richard Grenell quay lại Caracas để đàm phán một "thỏa thuận".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu vô tình tặng Nga món quà bất ngờ khi áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Các lệnh trừng phạt mới chống Nga sẽ không chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chúng có thể mang lại một thỏa thuận có lợi hơn cho Nga so với phương Tây, tờ báo Anh The Guardian đưa tin.

Tịch thu hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, Ukraine và EU bất ngờ mâu thuẫn

Điểm nóng
Tịch thu hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, Ukraine và EU bất ngờ mâu thuẫn

"Ukraine chỉ là tấm bình phong", Châu Âu đang gặp hoạ bởi vụ bê bối liên quan đến lời thú nhận của Ba Lan

Điểm nóng
'Ukraine chỉ là tấm bình phong', Châu Âu đang gặp hoạ bởi vụ bê bối liên quan đến lời thú nhận của Ba Lan

"Không phải khí đốt và dầu mỏ": Châu Âu đã mua một nguồn tài nguyên chiến lược từ Nga

Điểm nóng
'Không phải khí đốt và dầu mỏ': Châu Âu đã mua một nguồn tài nguyên chiến lược từ Nga

Ông Zelensky lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh EU

Điểm nóng
Ông Zelensky lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh EU

Đọc thêm

Thế Lòng Xe Điếu nói mình đã trả cái giá đắt
Xã hội

Thế Lòng Xe Điếu nói mình đã trả cái giá đắt

Xã hội

Sau gần 6 tháng kể từ ồn ào lòng xe điếu, Ngô Quyền Thế thừa nhận những sai lầm đã khiến mình trả cái giá khá đắt khi phải nghỉ 2 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM và Hà Nội.

Trấn Thành - Hari Won “lục đục”
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành - Hari Won “lục đục”

Văn hóa - Giải trí

Tập 1 game show “A.I là ai?” vừa lên sóng HTV7 tối qua 25/10 đã khiến cặp vợ chồng Trấn Thành – Hari Won có sự “lục đục” không hề nhẹ.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”

Kinh tế

“Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc cố tình bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào ‘danh sách đen’”, chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Giảm nghèo ở Quảng Ngãi: Dấu ấn từ những mô hình kinh tế nông nghiệp mới, hiệu quả kinh tế tốt
Nhà nông

Giảm nghèo ở Quảng Ngãi: Dấu ấn từ những mô hình kinh tế nông nghiệp mới, hiệu quả kinh tế tốt

Nhà nông

Trong những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi mà hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đi Đường sách, nhiều người không biết gửi xe ở đâu?
Chuyển động Sài Gòn

Đi Đường sách, nhiều người không biết gửi xe ở đâu?

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều người dân, du khách đến Đường sách Nguyễn Văn Bình tại TP.HCM không biết gửi xe ở đâu khi bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng trước đây đã không còn.

Hai thiếu niên bị sóng cuốn khi tắm biển ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Hai thiếu niên bị sóng cuốn khi tắm biển ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể hai thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực phường Xuân Đài.

Một con khỉ đuôi lợn cực quý hiếm đi lạc được người dân ở Huế đem nộp cho kiểm lâm, đây là loài động vật thuộc nhóm IIB
Nhà nông

Một con khỉ đuôi lợn cực quý hiếm đi lạc được người dân ở Huế đem nộp cho kiểm lâm, đây là loài động vật thuộc nhóm IIB
9

Nhà nông

Một cá thể động vật hoang dã khỉ đuôi lợn đi lạc vừa được người dân ở thành phố Huế bắt và đem giao nộp cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên. Được biết, khỉ đuôi lợn là loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

4 vị tướng võ công cao nhất trong chính sử Tam Quốc: Triệu Vân, Lữ Bố không có tên
Đông Tây - Kim Cổ

4 vị tướng võ công cao nhất trong chính sử Tam Quốc: Triệu Vân, Lữ Bố không có tên

Đông Tây - Kim Cổ

Trong danh sách này, có vị tướng không được nổi tiếng như Triệu Vân hay Lữ Bố.

'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tung đòn tấn công mới vào Nga
Điểm nóng

'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tung đòn tấn công mới vào Nga

Điểm nóng

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi mạng xã hội gây sức ép mạnh hơn lên Nga để thúc đẩy đàm phán về Ukraine.

Chương trình 'Những bông hoa nhỏ' bất ngờ trở lại trên VTV
Văn hóa - Giải trí

Chương trình "Những bông hoa nhỏ" bất ngờ trở lại trên VTV

Văn hóa - Giải trí

Chương trình truyền hình thiếu nhi huyền thoại “Những bông hoa nhỏ” chính thức trở lại trên sóng VTV với phiên bản mới mang tên “Vườn Tween”. Lần tái xuất này không chỉ mang diện mạo hiện đại mà còn đánh thức ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Trồng rừng gỗ lớn FSC giá trị cao, nhưng vì sao nhiều người còn e dè, một nông dân Việt Nam xuất sắc chia sẻ kinh nghiệm
Nhà nông

Trồng rừng gỗ lớn FSC giá trị cao, nhưng vì sao nhiều người còn e dè, một nông dân Việt Nam xuất sắc chia sẻ kinh nghiệm

Nhà nông

Trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC mang lại giá trị gia tăng cao hơn từ 15% đến 20% so với gỗ thông thường, góp phần bảo vệ môi trường. Thế nhưng, hiện nay cả nước mới chỉ có 1,5 triệu ha rừng trồng gỗ lớn, chiếm 32%. Những khó khăn hiện hữu đang khiến nhiều người e dè trồng rừng gỗ lớn.

Đặng Thị Hồng 'tái xuất' ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025
Thể thao

Đặng Thị Hồng "tái xuất" ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Thể thao

Đặng Thị Hồng tái xuất tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 trong vai trò trợ lý kỹ thuật của Thái Nguyên, mang đến nguồn năng lượng tích cực và kinh nghiệm quý giá cho các đồng đội trẻ.

Nông thôn Tây Bắc: Từ Nà Bủng đến Quảng Lâm, những cánh rừng Điện Biên đang dần hồi sinh
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Từ Nà Bủng đến Quảng Lâm, những cánh rừng Điện Biên đang dần hồi sinh

Điện Biên Hôm Nay

Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Điện Biên tiếp tục được các cấp, ngành và địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao. Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên toàn tỉnh.

Hàng triệu lượt xem, bình luận trên nền tảng số của Báo Dân Việt sau loạt bài 'Cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn'
Bạn đọc

Hàng triệu lượt xem, bình luận trên nền tảng số của Báo Dân Việt sau loạt bài "Cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn"

Bạn đọc

Loạt bài điều tra “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị bức tử ở Lạng Sơn” đã thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận của bạn đọc trên các nền tảng số của Báo Điện tử Dân Việt.

Khách tới sân bay Nội Bài tăng cao trong 9 tháng qua
Kinh tế

Khách tới sân bay Nội Bài tăng cao trong 9 tháng qua

Kinh tế

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài) vừa có báo cáo trong 9 tháng qua, sân bay Nội Bài ghi nhận đón hơn 25,3 triệu lượt hành khách, đạt gần 80% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ 2024.

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 25/10 trong nước neo mức cao, có lúc chợ đen hét giá 190 triệu đồng/lượng và chênh lệch cách biệt với giá thế giới 20 triệu đồng/lượng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và khiến nhà đầu tư, quốc tế đánh giá đồng tiền Việt Nam mất giá.

Con trai Beckham gây sốc khi viết nhạc về tình dục
Văn hóa - Giải trí

Con trai Beckham gây sốc khi viết nhạc về tình dục

Văn hóa - Giải trí

Cruz Beckham vừa cho ra mắt hai ca khúc mới, với phần lời gây sốc vì xoay quanh chủ đề tình dục và chất kích thích.

Khu mộ cổ 400 năm trông đồ sộ ở tỉnh Phú Thọ mới, 'cất giấu' bí mật khó đoán của dòng họ giàu có bậc nhất đất Mường
Nhà nông

Khu mộ cổ 400 năm trông đồ sộ ở tỉnh Phú Thọ mới, "cất giấu" bí mật khó đoán của dòng họ giàu có bậc nhất đất Mường

Nhà nông

Nằm sừng sững, quy mô đồ sộ giữa mây trời Mường Động ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), khu mộ cổ Đống Thếch đã trải qua 400 năm không chỉ là một "rừng đá" kỳ bí mà đang cất giữ những bí mật về dòng họ Đinh - dòng họ quan lang được mệnh danh là giàu có và quyền lực bậc nhất xứ Mường xưa.

Hà Nội thông báo chính thức về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026
Tin tức

Hà Nội thông báo chính thức về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026

Tin tức

UBND TP Hà Nội cho biết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 trong 5 ngày.

Từ cabin xe đến sân khấu rap: Khi Number 1 tiếp lửa cho hành trình chinh phục ước mơ
Đời sống văn hóa

Từ cabin xe đến sân khấu rap: Khi Number 1 tiếp lửa cho hành trình chinh phục ước mơ

Đời sống văn hóa

Bốn giờ sáng. Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, Khương Duy (35 tuổi) đã khởi hành từ bãi xe ngoại ô. Chiếc xe tải gầm lên, xé tan màn sương sớm, lao vun vút trên cung đường hun hút. Với anh, đây không chỉ là một chuyến giao hàng - mà là một cuộc chinh phục.

Khu dân cư nằm bên sông Sài Gòn ngập nặng, người dân trắng đêm tát nước
Chuyển động Sài Gòn

Khu dân cư nằm bên sông Sài Gòn ngập nặng, người dân trắng đêm tát nước

Chuyển động Sài Gòn

Đêm 24/10, triều cường tại khu vực Thanh Đa – Bình Quới (TP.HCM) đạt đỉnh, khiến hàng trăm hộ dân sống ven sông Sài Gòn phải thức trắng để tát nước, bơm nước ra khỏi nhà.

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen nhân viên y tế dũng cảm giành lại trẻ sơ sinh, cứu người bị truy sát ở bệnh viện Nghệ An
Xã hội

Bộ trưởng Y tế tặng bằng khen nhân viên y tế dũng cảm giành lại trẻ sơ sinh, cứu người bị truy sát ở bệnh viện Nghệ An

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa quyết định tặng bằng khen cho Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 4 điều dưỡng tại khoa này khi đã dũng cảm giành lại trẻ sơ sinh, cứu người bị truy sát khỏi đối tượng nguy hiểm.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Trượt dốc sau đợt tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Trượt dốc sau đợt tăng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 25/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay trượt dốc dưới 0,3 USD/thùng, suy giảm 0,5% trong ngày.

'Siêu đô thị' lấn biển Cần Giờ: Chuyên gia nói về công nghệ lấn biển, người dân bàn chuyện sinh kế
Chuyển động Sài Gòn

"Siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ: Chuyên gia nói về công nghệ lấn biển, người dân bàn chuyện sinh kế

Chuyển động Sài Gòn

"Siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ đang dần thành hình. Các chuyên gia nhận định dự án là bước tiến táo bạo về kỹ thuật lấn biển, trong khi người dân địa phương tin tưởng vào tương lai khởi sắc khi sinh kế, hạ tầng và du lịch được mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo quan trọng về các vụ tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo quan trọng về các vụ tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, cùng các hành vi vận chuyển, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) trái phép, theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đi thăm con trai, chồng thiếu gia nhắn nhủ Tăng Thanh Hà
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đi thăm con trai, chồng thiếu gia nhắn nhủ Tăng Thanh Hà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện hài hước khi tới thăm con, Tăng Thanh Hà đón tuổi 39 là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Xã Năm Căn-1 xã mới của tỉnh Cà Mau có một khu kinh tế hoành tráng, diện tích gần 11.000ha, 3 mặt giáp biển
Nhà nông

Xã Năm Căn-1 xã mới của tỉnh Cà Mau có một khu kinh tế hoành tráng, diện tích gần 11.000ha, 3 mặt giáp biển

Nhà nông

Khu Kinh tế Năm Căn được thành lập từ năm 2010 ở tỉnh Cà Mau trước đây, với diện tích gần 11.000 ha, nay thuộc xã Năm Căn (địa phận huyện Năm Căn trước đây), nằm trên hành lang kinh tế phía Nam của tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - là một trong những khu kinh tế ven biển quan trọng của cả nước, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 – nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến đường huyết mạch này sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế – đô thị, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Bắc thành phố.

ĐT Malaysia nhập tịch 'chui' 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận
Thể thao

ĐT Malaysia nhập tịch "chui" 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận

Thể thao

Lệnh cấm của LĐBĐ Thế giới (FIFA) dành cho 7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia đã phơi bày một thực tế đang lan rộng trong thế giới bóng đá hiện đại, đó là xu thế "mua" cầu thủ cho các ĐTQG.

Tin đọc nhiều

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh