Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con

Do không đạt được thỏa thuận về tên gọi, bé trai hiện đã hơn một tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh, đồng nghĩa chưa được tiêm các mũi vaccine cần thiết vì thiếu giấy tờ pháp lý.

Theo báo Shanghai Morning Post, cặp vợ chồng kết hôn năm 2023 và sinh con vào năm 2024. Đầu năm nay, người vợ nộp đơn ly hôn tại Tòa án Nhân dân quận Phố Đông, viện lý do “không hợp nhau”.

Trong quá trình giải quyết, tòa phát hiện đôi bên không chỉ tranh cãi về tên con mà còn bất đồng trong việc ai sẽ đứng ra làm giấy tờ cho bé, người này yêu cầu người kia cung cấp giấy ủy quyền.

Ảnh minh họa: AI

Kết quả là bé trai không thể có giấy tờ tùy thân, dẫn đến bỏ lỡ các mũi tiêm chủng. Ở Trung Quốc, trẻ dưới 1 tuổi thường được tiêm miễn phí tới 10 loại vaccine do chính phủ cung cấp.

Sau nhiều lần hòa giải, hai bên mới thống nhất được tên con. Tòa ra thông báo yêu cầu họ cùng làm giấy khai sinh trong vòng 5 ngày và báo lại tiến độ. Tuy nhiên, người chồng đổi ý, đòi tự làm giấy khai sinh và yêu cầu vợ ký ủy quyền. Người vợ từ chối khiến vụ việc tiếp tục bế tắc.

Xét thấy quyền lợi trẻ em bị ảnh hưởng, tòa cảnh báo nếu cha mẹ không hợp tác làm giấy tờ cho con, tước đi quyền cơ bản của trẻ, thì sẽ vi phạm nghĩa vụ giám hộ.

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của thẩm phán, hai bên cùng đến bệnh viện làm giấy khai sinh. Khi tiếp tục tranh cãi về việc ai giữ giấy này, tòa quyết định tạm thời lưu giấy tại tòa. Sau đó, hai bên thống nhất để người vợ giữ giấy khai sinh và người chồng sẽ viết giấy ủy quyền để vợ làm thủ tục đăng ký hộ khẩu cho con.

Hiện các vấn đề liên quan đến quyền lợi trẻ em đã được giải quyết, còn các phần khác của vụ ly hôn đang được tòa xem xét.

Thẩm phán Guo Dan tại tòa án trên nhận định, trong những năm gần đây, nhiều cha mẹ đã dùng con cái như “con bài mặc cả” trong các tranh chấp ly hôn. “Hành vi này vừa trái với nghĩa vụ giám hộ bắt buộc, vừa xâm hại quyền cơ bản của trẻ và đang trở thành vấn đề đáng báo động”, bà nói.

Trên mạng xã hội, một người bình luận: “Họ thật vô trách nhiệm!”. Người khác thắc mắc: “Với mức độ bất hòa này, không hiểu sao họ lại kết hôn ngay từ đầu".