Lynk Lee tiết lộ về hành trình chuyển giới đầy gian nan, bạn trai ủng hộ tiếp tục con đường âm nhạc

Ca sĩ Lynk Lee sinh năm 1988, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua những ca khúc thanh xuân như: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…, Lynk Lee là một trong những giọng ca gắn liền với ký ức học đường của thế hệ 8X, 9X.

Ca sĩ Lynk Lee sinh năm 1988, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua những ca khúc thanh xuân như: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…, Lynk Lee là một trong những giọng ca gắn liền với ký ức học đường của thế hệ 8X, 9X.

Kể từ khi bắt đầu nổi tiếng, Lynk Lee được khán giả biết đến với hình ảnh hơi gầy gò, cùng cặp kính cận trông khá hiền lành có phần nhút nhát. Vì hình ảnh đó gây ấn tượng với công chúng nên năm 2019, thông tin Lynk Lee công khai giới tính thật là nữ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thì câu chuyện tìm lại chính mình của Lynk Lee cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Phía sau những thành công trong âm nhạc là một hành trình dài tìm kiếm và khẳng định bản thân.

Hình ảnh gầy gò, thư sinh của Lynk Lee lúc mới vào nghề.

Xuất hiện trong chương trình "Showtime: Lynk Lee - Beyond Labels" vừa được phát sóng, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ chân thành về quyết định chuyển giới – bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Theo Lynk Lee, trước năm 2019, cô chưa từng nghĩ sẽ thực hiện hành trình này. Thế nhưng, khi bước qua tuổi 30, những trăn trở về việc được sống thật với chính mình ngày càng lớn dần.

Không chỉ đối mặt với những băn khoăn về tương lai nghề nghiệp, hành trình chuyển giới của Lynk Lee còn diễn ra trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Những cuộc phẫu thuật quan trọng buộc cô phải di chuyển giữa nhiều quốc gia trong bối cảnh việc đi lại gặp vô vàn khó khăn. Nữ ca sĩ cho biết, có thời điểm phải ở lại Thái Lan gần 3 tháng, vừa hồi phục sức khỏe vừa chật vật tìm kiếm cơ hội trở về Việt Nam.

Sau khi chuyển giới, Lynk Lee không lựa chọn cuộc sống an toàn mà tiếp tục thử sức ở nhiều sân chơi mới. Năm 2025, nữ ca sĩ tham gia Miss International Queen Vietnam và gây ấn tượng bởi sự tự tin cùng tinh thần cầu tiến. Cô dừng chân ở Top 6 chung cuộc và giành giải thưởng "Người đẹp Tài năng".

Thành tích ấn tượng của Lynk Lee tại Miss International Queen Vietnam 2025.

Bên cạnh đó, Lynk Lee cũng để lại nhiều dấu ấn khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023". Với nữ ca sĩ, đây là một trong những hành trình đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Dù không xuất thân từ môi trường trình diễn thiên về vũ đạo, Lynk Lee vẫn không ngần ngại đối mặt với những thử thách khó khăn. Một trong những khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất là màn trình diễn ca khúc "Vì sao", khi phải thực hiện cú ngã tự do từ độ cao khoảng 2,5 mét.

Lynk Lee nhìn lại màn trình diễn của mình tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Sau khi được sống đúng với con người thật của mình, cuộc sống của Lynk Lee cũng có nhiều thay đổi. Nữ ca sĩ cũng lần đầu hé lộ về chuyện tình cảm hiện tại. Theo Lynk Lee, tình yêu mang đến cho cô nguồn năng lượng tích cực, giúp cô cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn sau nhiều năm tập trung vào bản thân. Đặc biệt, chính người đồng hành hiện tại cũng là người luôn động viên cô quay trở lại với âm nhạc, tiếp tục viết và theo đuổi đam mê.

Lynk Lee đang khẳng định bản thân với những hoạt động nghệ thuật của mình.

"Anh ấy luôn khuyến khích Lynk hãy quay lại viết nhạc đi, cố gắng sáng tác đi", nữ ca sĩ chia sẻ. Nhờ sự động viên ấy, Lynk Lee đã dần tìm lại cảm hứng sáng tạo và có những tín hiệu khởi sắc hơn trong quá trình thực hiện các dự án mới.

