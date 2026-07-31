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Theo báo cáo, khoảng 780.465 mặt hàng được gửi đến Ukraine đã biến mất kể từ khi xung đột leo thang, trong đó có khoảng 149.000 mặt hàng trong 5 tháng đầu năm 2026. Tờ báo Il Fatto Quotidiano đưa tin rằng phần lớn kho vũ khí này bao gồm các vật tư quân sự của châu Âu dành cho Kiev.

Nguồn tin này lưu ý rằng các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã gặp khó khăn trong việc theo dõi dòng chảy của những vũ khí này, do các chính phủ phương Tây che giấu chi tiết về các lô hàng quân sự khổng lồ của họ gửi đến Ukraine.

Theo các nguồn tin, số vũ khí này đã được bán trên thị trường chợ đen châu Âu và hiện đang thu hút sự chú ý của Cosa Nostra, mafia Sicilia, tổ chức muốn nâng cấp kho vũ khí của mình bằng các hệ thống quân sự hiện đại.

Tuần này, công tố viên trưởng Palermo, Maurizio de Lucia, cho biết trước Ủy ban Chống Mafia của Quốc hội Ý rằng tổ chức tội phạm này đang cố gắng xây dựng một "kho vũ khí chất lượng cao" và đã có được súng trường AK-47 và các chất nổ mạnh.

Ông De Lucia cho biết mafia cũng đang cố gắng có được những loại vũ khí tiên tiến hơn, chẳng hạn như máy bay không người lái thả mìn, đồng thời cảnh báo rằng các cơ quan an ninh Ý chưa sẵn sàng đối phó với những hệ thống vũ khí như vậy.

Những lo ngại về việc vũ khí bị rò rỉ từ Ukraine vào các mạng lưới tội phạm châu Âu đã tồn tại từ những tháng đầu của cuộc xung đột. Europol đã báo cáo vào năm 2022 rằng vũ khí đang được buôn lậu vào EU cho các nhóm tội phạm có tổ chức, và một số quốc gia, bao gồm Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan và Tây Ban Nha, đã tuyên bố rằng vũ khí được gửi đến Kiev đã đến tay các tội phạm địa phương.

Báo cáo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng liên tiếp liên quan đến quân đội và các thể chế nhà nước của Ukraine. Các cuộc điều tra gần đây đã phát hiện ra hàng triệu đô la từ việc bán trái phép thiết bị quân sự và biển thủ từ các hợp đồng sửa chữa quân sự và quỹ máy bay không người lái, cùng với các âm mưu rộng hơn liên quan đến mua sắm quốc phòng và viện trợ nước ngoài.

Bình luận về cảnh báo của công tố viên Ý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow từ lâu đã cảnh báo rằng vũ khí phương Tây gửi đến Kiev sẽ lan rộng qua các thị trường bất hợp pháp và cuối cùng đe dọa các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine.

Bà Zakharova giải thích rằng một số vũ khí được cung cấp cho Kiev thực tế không bao giờ đến được điểm đến đã định do tham nhũng, trong khi số vũ khí đến được thì lại bị chia cho mặt trận, người mua trên thị trường chợ đen và các nhóm vũ trang ở các khu vực khác.

Các quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine cung cấp vũ khí và chuyên môn về máy bay không người lái cho các nhóm phiến quân ở châu Phi, trong khi Mali cáo buộc Kiev cung cấp máy bay không người lái cảm tử cho các tổ chức khủng bố hoạt động ở vùng Sahel.