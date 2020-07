Mai Phương mất 100 ngày vẫn có tập đoàn mời đi dự sự kiện: Sự cố hi hữu hay trò đùa ác ý?

Tính đến nay, diễn viên Mai Phương đã qua đời hơn 100 ngày do căn bệnh ung thư quái ác. Thông tin về tang lễ của nữ diễn viên và ồn ào tranh giành quyền nuôi bé Lavie (con gái Mai Phương) đều được cập nhật trên các phương tiện truyền thông. Đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của Mai Phương vẫn chưa nguôi ngoai vì sự ra đi của cô.

Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35 vì căn bệnh ung thư quái ác.

Mới đây, cựu quản lý của Mai Phương vừa chia sẻ một câu chuyện hi hữu trên trang cá nhân khiến Ốc Thanh Vân và nhiều người phải "cạn lời". Cụ thể, đại diện một tập đoàn gọi điện tới cho cựu quản lý Mai Phương. Có lẽ do không cập nhật thông tin thường xuyên nên người này ngỏ lời mời nữ diễn viên tham gia một chuỗi sự kiện do tập đoàn tổ chức.

Quản lý cũ Mai Phương kể: "Cuộc gọi đến: Alo, em là bên tập đoàn…! Bên em muốn mời chị Phương tham gia một chuỗi sự kiện bên em! – Xin lỗi em nhé, chị Phương mất được 100 ngày rồi ạ! Trả lời mà lòng quặn đau!". Dưới bài đăng, Ốc Thanh Vân thốt lên: "Trời ơi!".

Quản lý cũ của Mai Phương đau lòng khi kể lại câu chuyện hi hữu này.

Dưới bài đăng, một số người cho rằng đây có thể là trò đùa ác ý của một người nào đó bởi việc diễn viên Mai Phương qua đời là một thông tin gây chấn động dư luận, chưa kể ồn ào liên quan đến việc tranh giành quyền nuôi bé Lavie sau đó nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hơn nữa, một tập đoàn lớn không thể làm ăn thiếu chuyên nghiệp đến mức không tìm hiểu thông tin về nghệ sĩ trước khi mời tham gia sự kiện.