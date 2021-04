Mải "quan hệ" lúc nhảy dù, người đàn ông nhận cái kết đau đớn

Cặp đôi Mỹ William và Leslie. Ảnh: TLC

Theo Daily Mail, câu chuyện "điên rồ" của cặp đôi Mỹ William và Leslie được họ chia sẻ trong một tập phát sóng của chương trình truyền hình thực tế Mỹ - Sex Sent Me to ER (tạm dịch: Sex khiến tôi phải cấp cứu) năm 2014 nhưng gần đây được cộng đồng mạng chia sẻ lại.

Cặp đôi ưa thích mạo hiểm cho rằng sẽ rất vui khi quan hệ tình dục trong lúc nhảy dù và đã quá mải mê cho "chuyện ấy" tới mức không nhận ra mình sắp tiếp đất mà chưa mở dù.

Trong một đoạn clip từ tập phim, cặp đôi nói rằng đã hẹn hò hơn một năm và rất thích trải nghiệm cảm giác mạnh theo nhiều cách.

Một lần, khi cặp đôi chuẩn bị nhảy dù, Leslie đã đề xuất ý tưởng: cả hai quan hệ tình dục khi đang rơi tự do.

Trong một video tái hiện cảnh tượng do diễn viên đóng thế thủ vai, một nữ diễn viên trong vai Leslie nói đây sẽ là trải nghiệm thú vị nhất họ từng làm. Cặp đôi sau đó nhảy khỏi máy bay.

Hình ảnh tái hiện cảnh cặp đôi lúc đang rơi tự do. Ảnh: TLC

Tuy nhiên, có nhiều quy tắc an toàn phải tuân theo khi nhảy dù và đó là lý do mà mọi người không nên liều lĩnh thử những gì cặp đôi Mỹ này đã làm.

"Bạn sẽ không thể lường trước điều gì sẽ xảy ra khi hai người quấn lấy nhau và rơi ở tốc độ lớn như vậy", William thừa nhận.

Leslie nói rằng, cả hai khi đó đều nghĩ sẽ không có chuyện rắc rối xảy ra.

Cặp đôi "quan hệ" trên không trung và bị mất tập trung tới mức không nhận ra họ đã gần chạm đất mà chưa bật dù.

Khi nhận ra nguy hiểm cận kề, William chủ động bật dù của bạn gái trước. Nhưng tới lượt mình, người đàn ông này lại gặp chút vấn đề với dù. Cuối cùng, dù của William cũng bật nhưng người đàn ông này vẫn va chạm mạnh khi tiếp đất.

"Khi tôi nhìn thấy anh ấy trên mặt đất, tôi đã nghĩ đến khả năng xấu nhất", Leslie nói và cho biết thêm rằng, mặt của William lúc đó chảy nhiều máu và bị đau ở bẹn.

Cặp đôi vội vã tới phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ chẩn đoán William bị gãy mũi, sưng tấy và bầm tím ở bẹn khi chiếc dây dù siết chặt. Các bác sĩ nó phải mất vài tuần để hồi phục.