Đến hẹn lại lên, Giải Mai Vàng lần thứ 13 do báo Người lao động tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật, là nơi để các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và tỏa sáng.

Theo Ban tổ chức, Giải Mai Vàng năm nay có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh đúng dòng chảy sáng tạo và thị hiếu thưởng thức hiện đại của công chúng.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng ca sĩ Tùng Dương giải Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2024. (Ảnh: BTC)

Giải Mai Vàng 2025 có những gì mới, nghệ sĩ nào được đề cử?

Điểm mới đầu tiên đó là Ban tổ chức đã bổ sung và điều chỉnh một số hạng mục nhằm phản ánh đầy đủ hơn đời sống sáng tạo nghệ thuật đương đại. Trong đó, ở phần âm nhạc sẽ tách riêng hai hạng mục “Ca khúc được yêu thích nhất” và “MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất”. Sự điều chỉnh này nhằm đánh giá công bằng hơn, bởi ca khúc và MV là hai hình thức sáng tạo độc lập, tuy liên quan nhưng không đồng nhất.

Song song với âm nhạc, năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của sân khấu. Đây là năm đất nước có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sân khấu trên cả nước đã dàn dựng các vở diễn và chương trình nghệ thuật quy mô, ca ngợi tinh thần hy sinh vì độc lập - tự do của dân tộc. Những tác phẩm này không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trên các sân khấu hát bội, cải lương, kịch mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số và truyền hình.

Chính vì vậy, BTC đã bổ sung thêm hạng mục "Vở diễn/Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất" vào lĩnh vực sân khấu năm nay. Với sự điều chỉnh này, lĩnh vực sân khấu sẽ có tổng cộng 5 hạng mục, tạo điều kiện để tôn vinh toàn diện hơn những nỗ lực sáng tạo và cống hiến của nghệ sĩ trong năm qua.

Nhìn vào tiêu chí của Ban tổ chức, các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ từ năm 2024-2025 với rất nhiều sản phẩm nổi trội được nhiều khán giả yêu thích, trong đó phải kể đến những gương mặt nổi bật trong âm nhạc như ca sĩ Tùng Dương với hai MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, ca sĩ Hòa Minzy MV “Nỗi đau giữa hòa bình”, ca sĩ Duyên Quỳnh với MV “Nguyện thề vì bình yên”…

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm và Nghệ sĩ Ưu tú Tú Sương nhận giải Nam-Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. (Ảnh BTC)

Năm 2025 cũng là năm đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh 2/9 với nhiều chuỗi hoạt động kỷ niệm lớn, trong đó đặc biệt với những concert nghệ thuật như: “Tổ quốc trong tim”; “Tự hào là người Việt Nam”; “Rock concert – Trái tim Việt Nam”…

Đây sẽ là những gương mặt nghệ sĩ, sản phẩm nghệ thuật được mong chờ và cạnh tranh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Giải Mai Vàng 2025 có 16 hạng mục chính thức và trải đều ở 4 lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh – Truyền hình, và Chương trình. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn duy trì các giải thưởng đặc biệt như Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng; Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025; Tác phẩm văn hóa – nghệ thuật xuất sắc năm 2025 (Văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh) và bổ sung giải thưởng Chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt để tôn vinh những chương trình giúp bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

