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Thứ ba, ngày 28/07/2026 21:59 GMT+7
Chủ đề: ASEAN Cup 2026

Malaysia tạm dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng "4 sao" trước Lào

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Long Nguyên Thứ ba, ngày 28/07/2026 21:59 GMT+7
Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn trước Lào nhưng cuối cùng cũng giành thắng lợi 4-0 để tạm vượt lên dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026 sau lượt trận thứ hai.
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Malaysia giành 3 điểm trước Lào

Malaysia bước vào trận đấu với Lào trên sân nhà ở lượt trận thứ hai của bảng B ASEAN Cup 2026 kèm theo tâm lý rất tự tin. Tại lượt trận đầu tiên, Malaysia đã ngược dòng thành công để đánh bại Myanmar 2-1 trên sân khách. Trận thắng này mang đến nhiều lợi thế cả về điểm số lẫn tinh thần dành cho thầy trò HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe.

Trong trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai, Myanmar đã chơi xuất sắc để thắng chủ nhà Philippines 4-1. Việc Myanmar thắng trận khiến Malaysia hiểu rằng họ cần phải thắng Lào, thậm chí là cần một trận thắng đậm để tích lũy hiệu số bàn thắng - thua ở mức tốt nhất.

Malaysia đã giành chiến thắng cần thiết trước Lào. Ảnh: LĐBĐ Malaysia

Về phía Lào, họ đã thua đậm Thái Lan 0-5 ngay trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên của bảng B. Chính vì vậy, Lào bị đánh giá thấp hơn Malaysia rất nhiều khi họ chịu rất nhiều bất lợi trong màn đối đầu này.

Tuy nhiên, Malaysia đã gặp phải sự chống trả rất kiên cường từ phía Lào, đặc biệt trong hiệp 1. Malaysia tung ra sân đội hình có nhiều hảo thủ như Sumareh, Aguero, Paulo Josue, Endrick, Gunalan… và chủ động tấn công với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Nhưng Lào đã phòng ngự rất chặt chẽ với đấu pháp 5-4-1 và thủ môn Souvannasangso đã thi đấu khá tự tin, thể hiện sự chắc chắn trong các tình huống cản phá.

Malaysia miệt mài tấn công, nhưng họ cũng suýt thủng lưới từ các pha phản công tuy ít ỏi nhưng rất sắc sảo của Lào. Phải nhờ tới tài năng của thủ môn Azri, Malaysia mới không bị dẫn trước.

Khi hiệp 1 tưởng như khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì Malaysia đã mở tỷ số vào phút 45. Ở tình huống này, Paulo Josue di chuyển thông minh trong vòng cấm để nhận đường chuyển của đồng đội, sau đó dứt điểm cận thành dễ dàng để ghi bàn.

Giải tỏa được tâm lý, Malaysia chơi thoải mái và áp đảo hơn rất nhiều trong hiệp 2. Về phía Lào, thể lực giảm sút và kinh nghiệm có phần non nớt của nhiều cầu thủ khiến họ không thể đứng vững trước sức ép từ đối phương.

Phút 57, Pavithran băng xuống sát đáy biên rồi trả ngược vào vòng cấm để Endrick dứt điểm không mạnh nhưng đủ chính xác để nhân đôi cách biệt cho Malaysia. Đến phút 66, Sumareh có pha căng ngang cắt qua khung thành Lào khiến Sydavong trong nỗ lực lùi về phòng ngự đã vô tình đá phản lưới.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, Malaysia dù rút nhiều trụ cột ra nghỉ ngơi nhưng vẫn có thêm 1 bàn thắng đến từ cú sút phạt chính xác do Wan Kuzain thực hiện vào phút 84. Thắng chung cuộc 4-0, Malaysia đã có 6 điểm sau 2 trận đấu và tạm dẫn đầu bảng B. Về phía Lào, họ chưa có điểm nào sau 2 lượt trận.

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