Màn hình Galaxy Note 20 và Galaxy S21 lộ nhiều thông tin bất ngờ

Video về công nghệ màn hình dự kiến trên Galaxy Note 20.

Samsung Display, nhà sản xuất màn hình cho các dòng Galaxy S và Galaxy Note vừa công bố với truyền thông Hàn Quốc về việc hãng này đã nhận được chứng nhận của SGS cho hai sản phẩm - màn hình OLED 90Hz và 120Hz - được đăng ký nhãn hiệu là "Màn hình siêu mượt".

SGS (Société Générale de Surveillance) được thành lập vào năm 1878 với phương châm: "chúng tôi chứng nhận linh kiện và thành phẩm cho nhiều loại hàng hóa, cho cả sản phẩm tiêu dùng và thương mại". Nói cách khác, đây là một trong những tổ chức thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu trên toàn cầu. Theo đó, dòng Galaxy S20 là "Màn hình an toàn cho mắt" do có lượng ánh sáng xanh rất thấp.

Galaxy Note 20 sẽ áp dụng công nghệ màn hình mới.

Ngoài ra, hồ sơ còn đề cập đến "Màn hình siêu mượt" - Seamless Display, vì công ty luôn khẳng định mình là người giỏi nhất trong ngành, mang đến trải nghiệm màn hình chuyển động mượt hơn 20 - 50% so với các màn hình có tốc độ làm mới 90Hz / 120Hz của các “đối thủ” cạnh tranh.

Thông số kỹ thuật màn hình dự đoán của Samsung Galaxy Note 20 và Galaxy S21

Trên dòng Galaxy S20, thay vì sử dụng các thành phần phần cứng để quản lý tốc độ làm mới động tùy thuộc vào nội dung, Samsung đã sử dụng phần mềm. Mặc dù mã tham chiếu các mức tốc độ làm mới khác nhau - từ 48 - 120Hz nhưng thực tế màn hình luôn ở mức 60Hz hoặc 120Hz.

Không giống như Galaxy S20 Ultra, màn hình OnePlus 8 Pro có thể được điều khiển với tốc độ làm mới 120Hz ở độ phân giải màn hình 1440p đầy đủ và làm mới tùy biến. OnePlus đã làm thế nào để đạt được điều này mà không cần sử dụng màn hình của Samsung?

Rõ ràng, Samsung đã không công khai các thành phần phần cứng bổ sung. Trong khi màn hình 6,78 của OnePlus 8 Pro đi kèm với bộ xử lý hình ảnh Iris 5 chuyên dụng mới nhất của Pixelworks nằm giữa bộ điều khiển màn hình và chip đồ họa hệ thống, cho phép duy trì tốc độ làm mới 120Hz ở độ phân giải QHD đầy đủ. Pixelworks cũng yêu cầu hiệu chuẩn sau sản xuất cho từng màn hình từ mỗi nhà sản xuất sử dụng chip của nó, mang đến phạm vi phủ màu đồng loạt cho màn hình OnePlus 8 Pro hoặc Oppo Find X2 Pro.

Hơn nữa, OnePlus 8 Pro có chức năng làm mới tự động mặc định là 120Hz khi người dùng duyệt web và giảm xuống 60Hz khi xem video nâng cao khung hình. Do video thường được quay ở tốc độ 24 khung hình / giây hoặc 30 khung hình / giây, việc áp dụng tốc độ làm mới 120Hz có thể bị lãng phí. Tuy nhiên, OnePlus đã sử dụng giải pháp motion estimation-motion compensation (MEMC) của Iris 5, có thể nâng cao tốc độ khung hình để phù hợp với khả năng làm mới màn hình cao hơn. Do đó, pin ở chế độ 120Hz sẽ bớt hao hơn so với Galaxy S20 Ultra nhờ vào tốc độ tự động làm mới mà phần mềm sẽ làm vì thực tế Galaxy S20 luôn để màn hình điện thoại ở tốc độ làm mới 120Hz.

2 Công nghệ màn hình của Samsung.

Tuy nhiên, trong hồ sơ chứng nhận của SGS, màn hình OLED 90Hz và 120Hz của Samsung Display lại có Blur Length dưới 0,9mm hoặc 0,7mm. Kết hợp với tốc độ phản hồi video (MPRT) dưới 14ms hoặc 11ms, Samsung tuyên bố rằng những kết quả này đã đánh bại “đối thủ” cạnh tranh với tỷ lệ 20 - 50% nói trên. Vậy chiếc điện thoại Galaxy S hoặc Galaxy Note nào sẽ có Màn hình siêu mượt?

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng màn hình Ross Young, Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20 sẽ có các thông số kỹ thuật màn hình như sau:

• Samsung Galaxy Note 20: màn hình 6,42 inch; độ phân giải 2345 x 1084 pixel, mật độ điểm ảnh 404 PPI, tỷ lệ khung hình 19,5: 9, tốc độ làm mới 120Hz với LTPO hoặc LTHz 60Hz

• Samsung Galaxy Note 20 : màn hình 6,87 inch; độ phân giải 3096 x 1444 pixel, mật độ điểm ảnh 497 PPI, tỷ lệ khung hình 19.3: 9, tốc độ làm mới LTPO 120Hz

Điều thú vị ở đây chính là sự khác nhau giữa công nghệ LTPS (Low-temperature polycrystalline silicon) và LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide). Đáng chú ý, công nghệ LTPO tiết kiệm điện hơn 5-15% so với LTPS trên Galaxy S20 Ultra. Hơn nữa, nó cho phép làm mới dựa trên phần cứng dễ dàng hơn, nâng cấp khung hình và các điều khiển khác giống như OnePlus 8 Pro.

Ảnh concept Galaxy Note 20.

Với Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20 , Samsung rõ ràng đã quyết định khắc phục một số nhược điểm nhất định được tìm thấy trong Galaxy S20 Ultra và chứng nhận "Màn hình siêu mượt" có thể là một tính năng mới.

Ngoài ra, có tin đồn còn cho sằng hãng này sẽ áp dụng công nghệ trên cho bộ ba Galaxy S21 của năm sau. Trước đó, nhiều nguồn tin cũng dự đoán Samsung sẽ sử dụng chế độ màn hình 90Hz trên các mẫu Galaxy S21.