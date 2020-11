Màn so kè hiệu suất đầy ấn tượng giữa Galaxy Note20 Ultra và iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro của Apple đã thành công khi vượt trội so với Galaxy Note20 Ultra qua một bài kiểm tra tốc độ ứng dụng trong thế giới thực do PhoneBuff thực hiện. Đó là chiến thắng của chip A14 Bionic kết hợp RAM 6 GB so với chip Snapdragon 865 kết hợp RAM 12 GB.

Bài kiểm tra hiệu suất đo thời gian mỗi điện thoại mở một loạt ứng dụng. Mỗi smartphone đều mở cùng một loạt ứng dụng, bao gồm Facebook, máy ảnh, ứng dụng Microsoft, Adobe Rush, trò chơi,… iPhone 12 Pro đã vượt lên dẫn trước trong phần thử nghiệm bao gồm kết xuất video với Adobe Rush và tiếp tục dẫn đầu thông qua việc khởi chạy một số trò chơi. iPhone 12 Pro cũng hoàn thành “vòng” mở ứng dụng đầu tiên trong 1 phút 41 giây, trong khi Galaxy Note20 Ultra phải mất 1 phút 55 giây để hoàn thành các tác vụ tương tự.

Trong vòng thứ hai nhằm đo lường khả năng của smartphone có thể giữ các ứng dụng chạy trong nền, iPhone 12 Pro hoàn thành trong 42 giây, trong khi Galaxy Note20 Ultra mất 46 giây.

Được biết, Galaxy Note20 Ultra đã giành chiến thắng trong các bài kiểm tra tốc độ ứng dụng do PhoneBuff thực hiện trước đây, nhưng giờ đây với việc iPhone 12 Pro vượt qua cho thấy đây là nhà vô địch mới trong vị trí smartphone hoạt động tốt nhất hiện nay trên thị trường qua bài kiểm tra tốc độ đó. Theo PhoneBuff, đây là lần đầu tiên iPhone lấy lại vị thế của mình sau 20 tháng kể từ lần cuối cùng đạt được điều đó.