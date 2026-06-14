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Nhà nông
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:03 GMT+7

Mang giống nho Nhật Bản "khó chiều" về trồng, anh nông dân Hà Nội sắp hái quả ngọt

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Thanh Hà Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:03 GMT+7
Nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp sạch gắn liền với du lịch sinh thái, anh Vũ Văn Thu, hội viên nông dân xã Thuận An (Hà Nội) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng nho sữa theo hướng hữu cơ. Hiện tại, vườn nho đang chuẩn bị cho thu hoạch.
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Lối rẽ đầy hoài nghi từ con số 0 với giống nho sữa Shine Muscat

Giữa những cánh đồng sản xuất quen thuộc của xã Thuận An (Hà Nội), ít ai nghĩ rằng một mô hình trồng nho sữa công nghệ cao lại có thể xuất hiện và phát triển ngay trên vùng đất vốn gắn bó với các loại cây trồng truyền thống.

Chủ nhân của khu vườn là anh Vũ Văn Thu, người lần đầu tiên bước chân vào con đường khởi nghiệp nông nghiệp với giống nho sữa Shine Muscat.

Chủ nhân của khu vườn là anh Vũ Văn Thu trò chuyện với PV Dân Việt. Ảnh Thanh Hà.

Trước đó, gia đình anh chủ yếu canh tác các loại cây trồng phổ biến tại địa phương, nguồn thu nhập ổn định nhưng chưa tạo được bước đột phá về kinh tế.

Năm 2024, sau nhiều lần tìm hiểu các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở nhiều nơi, anh Thu bắt đầu nung nấu ý định đưa giống nho sữa về trồng thử nghiệm. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải không ít băn khoăn từ người thân và bà con xung quanh.

"Lúc mới nói sẽ trồng nho sữa, nhiều người bảo tôi liều. Vì ở đây chưa ai làm mô hình này, vốn đầu tư rất lớn mà kỹ thuật lại rất khó. Ngay cả gia đình cũng lo mình thất bại", anh Thu nhớ lại.

Những lo lắng ấy hoàn toàn có cơ sở. Shine Muscat là giống nho cao cấp có nguồn gốc từ Nhật Bản, đòi hỏi điều kiện khí hậu và chăm sóc nghiêm ngặt từ hệ thống nhà màng, tưới nhỏ giọt đến quy trình dinh dưỡng. Chỉ một sai sót nhỏ trong kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng quả và năng suất cả vụ.

Không chỉ đối mặt với áp lực tài chính, anh Thu còn phải bắt đầu gần như từ con số 0 về kinh nghiệm. Mỗi ngày, anh dành hàng giờ tìm hiểu tài liệu, tham khảo các mô hình thành công và học hỏi kỹ thuật từ những người đi trước.

"Đây là lần đầu tiên tôi khởi nghiệp với một loại cây trồng hoàn toàn mới. Lo lắng nhiều lắm, nhưng nếu không dám thử thì sẽ không biết mình có làm được hay không", chàng nông dân nói.

Vượt qua những ánh nhìn hoài nghi ban đầu, anh Thu quyết định đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng bài bản, từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa giống nho sữa cao cấp bén rễ trên chính quê hương mình.

Lối vào Vườn nho Xuân Thu tại Thôn Chi Đông, xã Thuận An, Hà Nội (ảnh: Thanh Hà).

Khát vọng nâng tầm nông sản quê hương từ niềm đam mê thuở nhỏ

Ít ai biết rằng quyết định trồng nho sữa của anh Vũ Văn Thu không phải là một lựa chọn ngẫu hứng. Đằng sau khu vườn công nghệ cao đang dần thành hình là niềm yêu thích với cây nho đã được anh nuôi dưỡng từ nhiều năm trước.

Anh Thu kể, từ khi còn nhỏ, anh đã thích tìm hiểu và trồng thử nhiều giống nho khác nhau. Mỗi khi thấy một giống mới trên thị trường, anh đều tìm cách mua về trồng thử nghiệm trong vườn nhà để quan sát khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.

"Tôi mê cây nho từ lâu rồi. Trước đây, tôi từng trồng nhiều giống nho khác nhau để học hỏi kinh nghiệm. Càng tìm hiểu càng thấy đây là loại cây có giá trị kinh tế tốt nếu làm bài bản và ứng dụng đúng kỹ thuật", anh Thu chia sẻ.

Qua quá trình nghiên cứu thị trường, anh nhận thấy giống nho sữa Shine Muscat đang được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngọt đặc trưng, mẫu mã đẹp và giá bán ổn định ở phân khúc cao cấp. So với nhiều loại cây trồng truyền thống, nho sữa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao hơn trên cùng một đơn vị diện tích.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất nông sản, anh Thu còn nhìn thấy cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm từ mô hình vườn nho. Trước khi quyết định đầu tư, anh đã dành nhiều thời gian đến tham quan, khảo sát các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch tại nhiều địa phương.

Nho tại vườn của anh Thu. Ảnh Thanh Hà.

Tại đây, anh tận mắt chứng kiến cách các nhà vườn tổ chức cho du khách tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu quy trình canh tác và trực tiếp thu hoạch nông sản.

"Tôi đi nhiều nơi để học hỏi. Thấy các mô hình trải nghiệm hoạt động rất hiệu quả, khách đến tham quan đông, vừa quảng bá được nông sản vừa tạo thêm nguồn thu cho người làm vườn. Từ đó tôi nghĩ tại sao quê mình lại không thể làm được như vậy", anh nói.

Chính những chuyến đi thực tế ấy đã giúp anh thêm tự tin theo đuổi mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Với anh, vườn nho không chỉ là nơi sản xuất trái cây chất lượng cao mà còn là điểm đến để du khách có cơ hội tìm hiểu về nông nghiệp hiện đại, tận hưởng không gian xanh và trải nghiệm cuộc sống nhà vườn.

Hành trình thuần hóa giống nho "khó tính" trên đất Thuận An

Sau khi biến ý tưởng thành hiện thực, anh Vũ Văn Thu mới thực sự cảm nhận hết những khó khăn của hành trình chinh phục giống nho sữa Shine Muscat.

Theo anh Thu, kỹ thuật trồng nho sữa tại Việt Nam hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bài bản và chuyên sâu như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Vì vậy, người trồng chủ yếu phải tự tìm tòi, học hỏi và đúc rút kinh nghiệm qua từng vụ mùa.

“Nhìn những chùm nho của Hàn Quốc thì quả rất to, đồng đều và đẹp mắt. Nho của mình hiện nay vẫn chưa đạt được như vậy. Tôi còn phải học hỏi rất nhiều về kỹ thuật chăm sóc, dinh dưỡng và quản lý cây trồng để nâng cao chất lượng sản phẩm", anh Thu chia sẻ.

Đến nay, anh đã trải qua một mùa vụ đầu tiên. Dù chưa đạt được hiệu quả kinh tế như mong muốn, nhưng vụ nho năm ngoái đã mang lại cho anh những kinh nghiệm quý giá về đặc tính sinh trưởng của cây, chế độ dinh dưỡng cũng như cách xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình canh tác.

Để có được khu vườn như hiện nay, anh Thu đã đầu tư số vốn không nhỏ vào hệ thống nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, hệ thống xử lý và lọc nước sạch từ nguồn nước giếng cùng nhiều hạng mục kỹ thuật khác. Chi phí đầu tư ban đầu lớn khiến anh vẫn chưa thể thu hồi vốn sau mùa vụ đầu tiên.

"Chi phí cho vườn nho thì rất cao. Hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có lãi nhưng xác định phải kiên trì mới có thể xây dựng được mô hình bền vững", anh Thu cho biết.

Bên cạnh áp lực về vốn, thời tiết cũng là thử thách thường trực đối với nhà vườn. Những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua khiến anh không khỏi lo lắng khi vườn nho đang bước vào giai đoạn nuôi quả. Để hạn chế tình trạng cháy nắng, ảnh hưởng đến mẫu mã và chất lượng sản phẩm, anh đã cẩn thận bao bọc từng chùm nho bằng túi chuyên dụng.

Không chỉ đối mặt với thời tiết, anh Thu còn thường xuyên thấp thỏm trước nguy cơ sâu bệnh.

Anh Thu bọc kĩ để tranh sâu bệnh. Ảnh Thanh Hà.

Theo anh, cây nho cũng có một số loại bệnh khác với những cây trồng thông thường, trong khi kinh nghiệm thực tế của bản thân vẫn còn hạn chế nên mỗi dấu hiệu bất thường trên cây đều khiến anh phải theo dõi sát sao.“Tôi vẫn còn đang học mỗi ngày. Có những loại sâu bệnh mình chưa gặp bao giờ nên cũng rất lo. Chỉ cần lơ là một thời gian ngắn là có thể ảnh hưởng đến cả vụ mùa”, anh bộc bạch.

Dù vậy, anh Thu vẫn kiên định với định hướng sản xuất sạch. Trong suốt quá trình chăm sóc, anh ưu tiên các biện pháp phòng ngừa và quản lý thủ công, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nhằm đảm bảo chất lượng nông sản khi đến tay người tiêu dùng.

"Tôi muốn khách đến đây có thể hái và ăn ngay tại vườn một cách yên tâm. Mục tiêu của tôi là tạo ra những chùm nho sạch, an toàn và chất lượng nhất có thể", anh khẳng định.

Kỳ vọng đưa vườn nho thành điểm đến mới tại Thuận An

Dự kiến tháng 7 tới, vườn nho Xuân Thu sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan miễn phí. Du khách có thể đến trải nghiệm không gian vườn nho công nghệ cao, chụp ảnh, thưởng thức nho tại vườn. Ảnh Thanh Hà.

Sau những tháng ngày miệt mài học hỏi và chăm sóc, vườn nho sữa của anh Vũ Văn Thu đang dần mang lại những tín hiệu tích cực. Những chùm nho căng mọng dưới hệ thống nhà màng không chỉ là thành quả của sự đầu tư bài bản mà còn là minh chứng cho quyết tâm theo đuổi mô hình nông nghiệp công nghệ cao của người nông dân trẻ.

Điều khiến anh Thu vui nhất không phải là số lượng quả thu hoạch được mà là những phản hồi tích cực từ khách tham quan trong mùa vụ đầu tiên. Anh cho biết, vụ nho năm ngoái, nhiều du khách sau khi trực tiếp thưởng thức sản phẩm tại vườn đều dành những lời khen cho chất lượng trái nho.

"Nhiều khách ăn thử rồi nhận xét nho ngọt, thơm và giòn. Nghe khách khen như vậy tôi rất vui vì công sức bỏ ra đã được ghi nhận. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện mô hình", anh Thu chia sẻ.

Không giữ sản phẩm sau những cánh cổng khép kín, anh Thu mong muốn khu vườn trở thành một điểm đến mở để mọi người có cơ hội tiếp cận đến nông sản của địa phương mình. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu phát triển, nhà vườn mở cửa đón khách tham quan hoàn toàn miễn phí.

Đến với vườn nho, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình chăm sóc, tham quan hệ thống nhà màng, chụp ảnh giữa những giàn nho xanh mướt và thưởng thức nho ngay tại vườn.

"Tôi muốn mọi người đến trải nghiệm thực tế để biết mình đang làm như thế nào. Khách có thể tham quan, ăn thử nho tại vườn hoàn toàn miễn phí và góp ý cho tôi. Những ý kiến đó rất quý vì giúp tôi biết mình cần cải thiện điều gì để làm tốt hơn trong những mùa sau", anh Thu nói.

Theo anh, mô hình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên mỗi phản hồi từ du khách đều là nguồn thông tin quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ trải nghiệm. Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục học hỏi thêm kỹ thuật canh tác, cải thiện chất lượng sản phẩm và từng bước hoàn thiện mô hình du lịch canh nông tại địa phương.

Dự kiến tháng 7 tới, vườn nho Xuân Thu sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan miễn phí. Du khách có thể đến trải nghiệm không gian vườn nho công nghệ cao, chụp ảnh, thưởng thức nho tại vườn và trực tiếp góp ý để nhà vườn tiếp tục hoàn thiện mô hình du lịch canh nông trong thời gian tới.

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