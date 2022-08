Mang niềm vui đến với học sinh xã đảo trước ngày tựu trường

Ngày 20/8, Trường THCS - THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) trở nên náo nhiệt lạ thường bởi sự xuất hiện của hàng trăm học sinh dù chưa đến ngày tựu trường.



Các em đến trường để giao lưu, gặp gỡ và trải nghiệm nhiều trò chơi do trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM) tổ chức. Dịp này, học sinh và người dân trên đảo cũng nhận được nhiều phần quà ý nghĩa.

Học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An tham gia các trò chơi do học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh thực hiện. Ảnh: MQ

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, dù cùng thuộc TP.HCM nhưng học sinh và giáo viên tại xã đảo Thạnh An gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước thềm năm học mới, nhằm giao lưu, kết nối đội ngũ giáo viên của hai trường để cùng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục; cùng mang đến những giá trị tích cực cho học sinh, giúp các em học sinh dù ở địa bàn nào cũng đều có cơ hội trải nghiệm những hoạt động đa dạng, hấp dẫn, ý nghĩa... Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức chương trình giao lưu, kết nối nghĩa tình.

Đồng thời, giáo viên hai trường cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau thông qua hội thảo về tổ chức các hoạt động giáo dục.

Dịp này, Trường THPT Lương Thế Vinh cũng trao tặng 70 phần quà cho bà con khó khăn trên đảo và 30 phần quà cho học sinh. Các phần quà gồm gạo ST25 và mì gói, các em học sinh có thêm một bộ sách giáo khoa.



Học sinh hào hứng xem các tiết mục văn nghệ do học sinh, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh biểu diễn. Ảnh: MQ

Đặc biệt, Công đoàn ngành giáo dục thành phố cũng trao tặng cho 100 triệu đồng cho Trường THCS - THPT Thạnh An. Nhân chuyến công tác tại đảo Thạnh An, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã thay mặt Công đoàn ngành giáo dục trao tặng món quà này đến Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An.

Thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An rất xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của các thầy cô và học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh. Theo thầy Ngọc, học sinh và thầy cô trong trường rất vui với những hoạt động ý nghĩa mà Trường THPT Lương Thế Vinh mang đến trước thềm năm học mới.

Thêm vào đó, thông qua hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục giữa hai nhà trường, cán bộ giáo viên có thêm kinh nghiệm tổ chức tiếp sinh hoạt chủ nhiệm lồng ghép giáo dục kĩ năng sống - giá trị sống; Kinh nghiệm đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kinh nghiệm nâng cao sức hút và hiệu quả của các hoạt động giáo dục trong nhà trường...

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và Sở GDĐT chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh và giáo viên hai trường. Ảnh: MQ

Hào hứng tham gia hầu hết các trò chơi, em Trần Gia Huy, học sinh lớp 7 cho biết: Khi được các thầy cô thông báo tới trường để tham dự các chương trình do Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức, em nôn nao chờ đợi. Và sự chờ đợi của em đã được đền đáp xứng đáng bởi các trò chơi Trường THPT Lương Thế Vinh mang đến rất hấp dẫn, kích thích tư duy, sáng tạo. Chưa kể, nếu chiến thắng, em còn có phần quà gồm áo, bút, vở...

Huy cho biết thêm, vì ở xã đảo nên điều kiện học tập, vui chơi rất thiếu thốn. Khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các thầy cô, anh chị trường khác thì bản thân Huy và các bạn cảm thấy rất xúc động. Đây sẽ là động lực lớn để các em cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thầy cô Trường THPT Lương Thế Vinh chuyển các phần quà xuống tàu để di chuyển ra đảo Thạnh An. Ảnh: MQ

Được biết, các trò chơi ném bóng rổ mô hình, đua xe ô tô, đua rubik block, đua đèn led đều do chính học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh sáng tạo, thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên các em đưa những trò chơi này đến với trường khác, đặc biệt là trường ở xã đảo.



"Em cảm thấy rất hạnh phúc khi các em, các bạn tham gia chơi nhiệt tình, hào hứng, thích thú... thật sự thấy các bạn vui như vậy, em chỉ mong khoảng cách địa lý giữa xã đảo và nội thành thành phố gần hơn để chúng em được đến đây, tổ chức nhiều chương trình hơn nữa cho các bạn" - một học sinh chia sẻ.