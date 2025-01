Mang Tết lên núi cho gia đình chính sách, người nghèo, cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Bình Định

Ngày 17/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đã trao tặng 40 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ đồng bào khó khăn và cán bộ không chuyên trách cấp xã, tại huyện miền núi An Lão, Bình Định.

Giữa cái lạnh của mùa xuân ở vùng cao, những làn sương mù mờ ảo không che nổi lên niềm vui của bà Nguyễn Thị Phương (73 tuổi, ở thị trấn An Lão).

Năm nay, bà Phương nằm trong danh sách gia đình chính sách, được nhận quà Tết từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Hữu Khúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tặng quà Tết cho người dân ở huyện miền núi An Lão, Bình Định. Ảnh: DT.

Không giấu được niềm vui, bà Phương chia sẻ: "Chồng tôi đang bị ốm, không thể đi nhận quà Tết được nên tôi đi thay. Năm qua là một năm khó khăn. Tết đã gần tới, gia đình tôi chưa sắm sửa, vì kinh tế eo hẹp. Rất may, thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình, chính quyền đã có hỗ trợ kịp thời".

Cùng chung niềm vui trong mùa xuân mới, bà Đinh Thị Hia (74 tuổi, người Hrê) không giấu được niềm phấn khởi.

Quà Tết ấm áp đến với người dân miền núi An Lão, Bình Định. Ảnh: DT.

Theo bà Hia, những món quà Tết không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm động viên, để nhiều gia đình có được sự ấm áp trong năm tới, xua đi cái lạnh đang tràn về miền núi Bình Định.

"Tôi rất vui vì nhận được món quà Tết đầy ý nghĩa này" - bà Hia xúc động nói.

Cụ ông không giấu được niềm vui khi mang quà Tết trên đường về nhà. Ảnh: DT.

Ông Nguyễn Thanh Long – Chủ tịch UBND thị trấn An Lão (huyện miền núi An Lão, Bình Định) cho biết, 40 phần quà Tết đã được trao cho gia đình chính sách, hộ đồng bào khó khăn và cán bộ không chuyên trách của UBND thị trấn An Lão.

"Chúng tôi cám ơn những món quà Tết ấm áp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đặc thù miền núi nên cuộc sống người dân, còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây là sự động viên vô cùng lớn lao, đối với người dân và cán bộ không chuyên trách tại địa phương" - ông Long nói.

Ông Nguyễn Hữu Khúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định tặng quà tết cho Đảng uỷ, UBND thị trấn An Lão. Ảnh: DT.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định trao quà Tết cho người dân. Ảnh: DT.

Tận tay tặng quà Tết cho bà con, ông Nguyễn Hữu Khúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, gửi gắm: "Quà Tết có giá trị không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Chúng tôi mong muốn mang đến một mùa xuân gắn kết, với vị Tết thật đầm ấm, yêu thương. Chúc tất cả bà con có một năm mới an lành, đón Tết yên vui".