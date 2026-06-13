Mạng xã hội, “web đen” đang giúp việc mua bán trái phép ma túy nhanh chóng, khó bị phát hiện

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an vừa cung cấp thông tin báo chí về một số chuyên án triệt phá điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đơn vị, thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, có số người vi phạm liên quan đến ma túy rất lớn.

Có thể kể đến như: đấu tranh triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Đan Phượng (Hà Nội), đã khởi tố 89 bị can; 2 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Vĩnh Long với 62 bị can; đấu tranh, triệt phá điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Phương Lâm (TP.HCM) khởi tố 25 bị can; quán Karaoke Crow (Cần Thơ) khởi tố gần 50 bị can liên quan đến ma túy; quán Karaoke Venus (Quảng Ngãi) với 79 đối tượng dương tính với ma túy…

Kết quả trên cho thấy, Công an các đơn vị địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác đấu tranh “giảm cầu” về ma túy hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành công ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Ma túy len lỏi vào giới trẻ

Đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay, Thượng tá Lê Bá Long (C04, Bộ Công an) cho biết, tính đến tháng 4/2026, cả nước có 299.960 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện.

Con số trên giảm so với thời gian trước nhưng với số người liên quan đến ma túy đang ngoài xã hội đang rất lớn nên vẫn tiềm ẩn phức tạp về nguồn cầu ma túy, mặc dù số người này đang được lực lượng công an và chính quyền cơ sở quản lý rất chặt chẽ.

Thượng tá Lê Bá Long, Phó trưởng phòng Phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, Cục C04. Ảnh: T.C

Về xu hướng ma túy len lỏi vào giới trẻ, môi trường giải trí và không gian mạng, Thượng tá Long đánh giá nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ chính giới trẻ, sức đề kháng của họ chưa đủ mạnh để chống lại “căn bệnh” tò mò, tập làm người lớn, ham muốn chứng tỏ bản thân, bản lĩnh chịu chơi, nỗi sợ bản thân bị bạn bè cô lập, bị coi là quê mùa, nhát gan hay không hòa nhập… Từ đó, nhiều bạn trẻ “gật đầu” trước rủ rê, lôi kéo, khích bác của bạn bè.

Thứ hai, người trẻ thường bị áp lực trong cuộc sống, học tập nên tìm kiếm lối thoát cho bản thân. Khủng hoảng tâm lý do học hành, thi cử, kỳ vọng của bố mẹ, hoặc bị tổn thương tình cảm, trầm cảm do bố mẹ ly hôn… hoặc sự nuông chiều, thiếu sự quản lý của gia đình, nhà trường, hoặc quản lý cực đoan đã vô tình đẩy con cái ra xa. Khi các bạn không có chỗ dựa tinh thần vững chắc từ người thân, họ có thể tìm đến liều thuốc an thần độc hại ngoài xã hội.

Nguyên nhân thứ ba là sự tinh vi của các loại ma túy từ hình thức, cách gọi mang tính ma mị, kích thích. Ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống: kẹo dẻo, trà sữa, nước vui, nước biển, thuốc lá điện tử: tội phạm tinh vi khi đã bơm tinh dầu có chứa chất ma túy (như cần sa tổng hợp, các chất hướng thần khác) vào các thiết bị pod, vape. Người trẻ hút vào nghĩ là sành điệu, ngầu, oai hơn mà không hề hay biết mình đang đưa chất gây nghiện vào cơ thể.

Thứ tư, sự bùng nổ của công nghệ, không gian mạng, việc công nghệ phát triển, nhất là công nghệ viễn thông, internet vô tình trở thành công cụ đắc lực cho các đối tượng có mưu đồ xấu hoạt động phạm tội về ma túy như: quảng bá các snr phẩm ma túy, mua bán ma túy ẩn danh trên các nền tảng mạng xã hội như: Telegram, Facebook, hay các trang “web đen” giúp việc mua bán trái phép chất ma túy diễn ra nhanh chóng và khó bị phát hiện.

“Từ những vấn đề trên có thể nói, ma túy không còn chờ giới trẻ tìm đến mà nó đang chủ động hóa trang, tấn công vào giới trẻ với vỏ bọc thời thượng để bủa vây họ. Việc bảo vệ họ đòi hỏi không chỉ là sự răn đe bằng hình phạt của pháp luật, mà quan trọng hơn hết là sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành từ gia đình, nhà trường và trang bị kỹ năng, nhận diện từ sớm các nguy cơ đến với ma túy, lệ thuộc vào ma túy đó mới là vacxin tốt nhất để đề kháng lại căn bệnh ma túy này”, Thượng tá Lê Bá Long nhận định.

“Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến”

Trước những cám dỗ và biến tướng ngày càng nguy hiểm của các loại ma túy hiện nay, Thượng tá Lê Bá Long cho rằng, mỗi bạn trẻ phải luôn nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy để từ đó tự trang bị cho mình một tâm lý vững vàng trước mọi cám dỗ, phải biết nói không với ma túy dù chỉ một lần, không tin vào những lời nói đường mật của người khác rằng: thử đi cho biết, chất này không gây nghiện đâu….

Mọi người cũng cần cảnh giác cao độ với các loại thực phẩm, đồ uống lạ, nhất là trong các cuộc chơi, bữa tiệc, liên hoan, sinh nhật. Hãy luôn kiểm soát được đồ ăn, thức uống của mình trong các buổi tiệc tùng đông người tại các điểm nhạy cảm.

Những người trẻ tuổi cũng cần phải biết mình đang chơi với ai, họ là người như thế nào, ông bà ta thường hay nhắc con cháu: “Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến”. Phải biết tránh xa môi trường nhạy cảm, khép kín, hạn chế tối đa tham gia các buổi tiệc tùng thâu đêm, suốt sáng tại các điểm vui chơi giải trí như bar, homestay, chung cư thuê lại…

Vẫn theo Thượng tá Long, khi gặp khó khăn, áp lực, người trẻ tuổi cần tìm phương pháp giải tỏa lành mạnh, phải biết chia sẻ với người thân, bạn bè, hoặc tham gia các môn thể thao, nghệ thuật… Cuối cùng, mỗi người phải tự rèn luyện cho mình có bản lĩnh từ chối cám dỗ, giống như tạo ra loại vacxin nội sinh miễn dịch.