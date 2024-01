Ngày 20/1, đại tá Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an, đã tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên "Xuân gắn kết, Tết yêu thương", mang cái Tết đến với đồng bào dân tộc Mảng tại bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 41 suất quà Tết cho 41 hộ gia đình và tổ chức 22 mâm cỗ Tết cho người dân trong bản.

Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu trao tặng 41 suất quà Tết cho 41 hộ gia đình tại bản Nậm Củm.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Mường Tè cũng trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh của bản có thành tích trong học tập.

Đại tá Thu sau đó đã đến thăm, chúc Tết, động viên lực lượng Công an xã Bum Nưa. Sau khi nghe báo cáo về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, tình hình công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của xã Bum Nưa, đại tá Nguyễn Thị Quế Thu đã trao tặng công an xã tivi thông minh phục vụ họp trực tuyến, theo dõi tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đồng thời, đại tá Thu cũng tài trợ và trực tiếp tham gia xây dựng mô hình "Ánh sáng phòng chống tội phạm" tại bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, nhằm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại các trục đường giao thông và một số vị trí công cộng trong bản, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, phòng ngừa tội phạm của lực lượng chức năng cũng như giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm.

Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu tham gia xây dựng mô hình "Ánh sáng phòng chống tội phạm" tại bản Nậm Củm, xã Bum Nưa.

Nhân dịp này, một đại diện trong đoàn thiện nguyện cho biết sẵn sàng đào tạo nghề, sắp xếp chỗ ăn ở miễn phí và bố trí công việc ổn định cho các thanh niên đến độ tuổi lao động trong bản nếu có nguyện vọng, nhằm giúp tạo điều kiện cho đồng bào trong bản có điều kiện giảm nghèo bền vững.

Bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 41 gia đình với 176 nhân khẩu là người dân tộc Mảng, là một trong 14 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người và chỉ sinh sống duy nhất tại tỉnh Lai Châu, 100% thuộc diện hộ nghèo, đời sống đặc biệt khó khăn.

10 năm trước, bản Nậm Củm được biết đến qua bài báo "Ở nơi nhà có cây đu đủ được coi là giàu nhất bản", đã được Chính phủ trực tiếp chỉ đạo để khắc phục tình trạng nghiện ma túy và đói nghèo cùng cực của các hộ dân ở đây. Thời gian qua, chính quyền các cấp đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, chương trình để hỗ trợ đồng bào vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là trình độ nhận thức kém và các tập quán lạc hậu của đồng bào nên mặc dù đã được cải thiện đáng kể nhưng điều kiện sống của bản vẫn còn rất thấp so với mức trung bình của địa phương.