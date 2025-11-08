Mạnh dạn cưới "phi công" kém 9 tuổi, lấy về mới biết đó là đại giả Ả Rập

Cuộc gặp định mệnh thay đổi cuộc đời của người phụ nữ 46 tuổi

“Chị Thịt Saudi” tên thật chưa được tiết lộ, sinh ra tại thành phố Vũ Hán trong một gia đình quân nhân. Cô từng làm việc trong ngành công an và cứu hỏa, sau đó chuyển đến Thượng Hải để mở công ty giáo dục tư nhân. Chính tại đây, cô gặp Da Long, một sinh viên người Ả Rập Xê Út nhỏ hơn 9 tuổi, khi anh mới sang Trung Quốc du học và chưa biết tiếng Hoa.

Cô kể rằng tình cảm của họ bắt đầu khi cô hai lần bị bệnh nặng, và Da Long luôn ở bên chăm sóc chu đáo. Sau hơn một năm rưỡi quen nhau, họ bí mật kết hôn mà không báo cho gia đình hai bên. “Lúc đó tôi không biết anh ấy giàu có thế nào. Tôi chỉ thấy anh là người tốt,” cô nói.

Phải đến khi theo chồng về Ả Rập Xê Út, cô mới biết cha chồng là một doanh nhân lớn, sở hữu đất đai, khách sạn và nhiều cửa hàng tại Riyadh cùng các thành phố khác. Tuy vậy, “Chị Thịt Saudi” cho biết gia đình chồng sống rất kín tiếng, giản dị và coi trọng các giá trị truyền thống. Da Long là con thứ hai trong gia đình có sáu anh chị em. Cô được cha mẹ chồng đón tiếp nồng hậu và khen “vừa xinh lại vừa hiền lành”. Sau kết hôn, hai người có hai con và sống tại Riyadh.

Cuộc sống của “Chị Thịt Saudi” thay đổi hoàn toàn sau khi chuyển sang Ả Rập Xê Út. Cô thường chia sẻ trên mạng xã hội về biệt thự gia đình với 8 phòng khách, có người giúp việc, tài xế và quản gia riêng. Gia đình còn sở hữu một nhà nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ, nơi họ thường lui tới vào mùa đông. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản của cô đã có hơn 3 triệu người theo dõi

Sự nổi tiếng của “Chị Thịt Saudi” không chỉ đến từ những video về cuộc sống giàu sang, mà còn bởi cách cô nói về văn hóa Hồi giáo với thái độ cởi mở. Nhiều người khen cô là “người phụ nữ độc lập, có tư duy hiện đại và hiểu biết đa văn hóa”. Tuy nhiên, cũng có không ít người chỉ trích cô “khoe của” và “dựa dẫm vào chồng”.

Trước những ý kiến này, cô khẳng định mình hoàn toàn độc lập về tài chính. “Tôi đã có công ty riêng và tự kiếm tiền từ trước khi kết hôn,” cô nói. Ngoài việc sáng tạo nội dung, cô còn kinh doanh thương hiệu nước hoa Revanna lấy cảm hứng từ văn hóa Ả Rập. Một sản phẩm của cô giá 298 nhân dân tệ (khoảng 42 USD) đã bán hơn 70.000 chai trên Douyin, mang lại doanh thu lớn và giúp cô khẳng định năng lực kinh doanh.

Cô cũng khẳng định gia đình chồng tôn trọng phụ nữ và không đặt nặng chuyện sinh con trai. “Họ chỉ mong con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn,” cô chia sẻ. Theo “Chị Thịt Saudi”, dù luật Hồi giáo cho phép đàn ông lấy nhiều vợ, chồng cô và các anh em đều chỉ có một vợ, và “gia đình coi sự thủy chung là nền tảng quan trọng nhất”.

Hình ảnh “Chị Thịt Saudi” trong các video luôn toát lên vẻ tự tin, bình thản và hiểu biết. Cô thường mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Ả Rập, kết hợp tinh tế với phong cách hiện đại. Khi nói về cuộc sống ở xứ Hồi giáo, cô nhấn mạnh sự hòa nhập là yếu tố quan trọng: “Tôi không cố gắng trở thành người Ả Rập, tôi chỉ tôn trọng văn hóa của họ và sống với lòng biết ơn.”

Nhiều người theo dõi để lại bình luận tích cực. Một tài khoản viết: “Cô ấy là minh chứng rằng phụ nữ có thể thành công dù ở bất kỳ đâu.” Một người khác nhận xét: “Cô có đầu óc kinh doanh và sự độc lập thật sự, không dựa vào ai cả.”

Dù vậy, cũng có người hoài nghi về độ chân thực của những gì cô chia sẻ. Một số bình luận cho rằng cô cố tình xây dựng hình ảnh hoàn hảo để thu hút người xem. Đáp lại, “Chị Thịt Saudi” nói: “Tôi chỉ chia sẻ cuộc sống của mình. Mọi người tin hay không là lựa chọn của họ.”



