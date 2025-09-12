Masan Consumer đồng hành trong lần đầu xét tặng “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”

Danh hiệu chính thống, minh bạch, phi thương mại

Hạng mục quan trọng nhất chính là “Nghệ nhân Văn hoá Ẩm thực Việt Nam” sẽ được xét chọn ở ba cấp độ: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam, Nghệ nhân Tinh Hoa Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam và Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam. Đây là những danh hiệu nghề nghiệp mang tính chính thống và uy tín, được trao cho những cá nhân thực sự có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực, đáp ứng các tiêu chí về tài năng, cống hiến, ảnh hưởng xã hội và tinh thần gìn giữ di sản văn hoá.

Các đại diện Ban tổ chức chương trình xét tặng Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam trao đổi tại Họp báo

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ xét tặng vinh danh 2 hạng mục nữa là Đại sứ Văn hoá Ẩm thực Việt Nam và Nhà nghiên cứu Văn hoá ẩm thực Việt Nam. Đại sứ Văn hoá Ẩm thực Việt Nam là cá nhân được công nhận có đóng góp đặc biệt trong việc gìn giữ, phát huy, quảng bá giá trị ẩm thực Việt Nam trong nước và quốc tế. Họ là những người có uy tín chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng tích cực, góp phần làm lan tỏa văn hóa ẩm thực như một phần của bản sắc dân tộc và sức mạnh mềm của quốc gia. Nhà nghiên cứu Văn hoá ẩm thực Việt Nam là những cá nhân hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, khảo cứu, phân tích và truyền bá giá trị văn hoá của ẩm thực Việt Nam và thế giới với tư duy học thuật và phương pháp luận liên ngành.

Đợt 1: từ tháng 8 – 11/2025

Danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam

Đợt 2 từ tháng 11/2025, dành cho các danh hiệu:

Nhà Nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực NamĐại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”

Điểm nhấn quan trọng là quá trình xét chọn được VCCA cam kết hoàn toàn minh bạch, phi lợi nhuận và phi thương mại. Các ứng viên hoặc đơn vị đề cử không phải nộp bất kỳ khoản phí nào trong toàn bộ quy trình. Hồ sơ sẽ được thẩm định bởi Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành và đại diện các cơ quan báo chí và quản lý văn hoá.

Tôn vinh nghệ nhân – Khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam

Phát biểu về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch VCCA – cho biết: “Việc vinh danh các danh hiệu văn hoá ẩm thực không chỉ là sự tri ân đối với những người đã dành cả đời cho bếp lửa quê hương, mà còn là bước đi chiến lược để khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để đưa tinh hoa ẩm thực của chúng ta ra thế giới, song hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về văn hoá và du lịch ẩm thực.”

Theo Chủ tịch VCCA, chương trình xét tặng sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, mà còn là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu về nghệ nhân, chuyên gia, nhà nghiên cứu ẩm thực, thúc đẩy hoạt động đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ, và tạo điều kiện để nghệ nhân có thêm cơ hội tham gia vào các sự kiện ẩm thực quốc gia và quốc tế.

Lan toả trong cộng đồng, vươn tầm quốc tế

Thông qua chương trình, VCCA kỳ vọng tạo được sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng, khuyến khích xã hội nhìn nhận đúng đắn về giá trị nghề ẩm thực, một nghề vừa mang tính nghệ thuật, vừa đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế, du lịch và bản sắc văn hoá. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam tại các hội chợ, festival, diễn đàn văn hoá – du lịch toàn cầu.

Việc tổ chức thường niên Xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam sẽ dần hình thành một truyền thống vinh danh, góp phần đưa nghề ẩm thực ngang tầm với các loại hình nghề nghiệp nghệ thuật khác trong đời sống văn hoá dân tộc. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới xây dựng Giải thưởng Ẩm thực Quốc gia nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến cộng đồng, thẩm định và chấm điểm sẽ từ 10/8 đến 30/10/2025. Lễ Vinh danh Nghệ Nhân Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam dự kiến trong tháng 11/2025.

Masan Consumer đồng hành cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam trong chương trình xét tặng

Là đối tác chiến lược và Nhà tài trợ chính của chương trình, Masan Consumer đồng hành cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam trong hành trình bảo tồn, tôn vinh và phát triển giá trị ẩm thực Việt, đồng thời ghi nhận sự đóng góp và vinh danh các Nghệ nhân, đầu bếp – những người ngày ngày nỗ lực sáng tạo, lan tỏa những món ăn đậm đà hương vị quê hương đến khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới.

Masan Consumer tích cực tham gia các hoạt động nâng tầm ẩm thực Việt không chỉ trong nước mà còn rộng rãi ở quốc tế

Với chiến lược “Go Global – Make Vietnamese Foods Global Foods”, Masan Consumer luôn dày công nghiên cứu, phát triển các thương hiệu mang đậm bản sắc Việt, kiên định mục tiêu đưa thương hiệu Việt hòa nhập vào nhịp sống hiện đại toàn cầu. Sự đồng hành cùng chương trình xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” chính là minh chứng cho cam kết lâu dài của Masan Consumer trong việc giữ gìn, phát huy và quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt, góp phần khẳng định vị thế của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.



Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (VCCA) được thành lập theo Quyết định 1366/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là hiệp hội cấp quốc gia trực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Với chức năng tập hợp, đại diện và phát huy sức mạnh của các nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, VCCA là tổ chức duy nhất có cơ sở pháp lý, uy tín chuyên môn và mạng lưới rộng khắp để triển khai các chương trình mang tính quốc gia về văn hoá ẩm thực. Trong nhiều năm qua, VCCA đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản, tổ chức sự kiện, đào tạo, xúc tiến thương mại và quảng bá quốc tế. Việc tổ chức chương trình xét tặng các danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam là bước đi quan trọng, đánh dấu sự nâng tầm vị thế của nghề ẩm thực, đồng thời tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.