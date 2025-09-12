Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:03 GMT+7

Masan Consumer đồng hành trong lần đầu xét tặng “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”

+ aA -
Minh Châu Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:03 GMT+7
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2025, Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (VCCA) vừa chính thức công bố khởi động Chương trình Xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam – một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh và ghi nhận những cá nhân tiêu biểu đã có nhiều cống hiến trong việc gìn giữ, phát huy và sáng tạo giá trị ẩm thực truyền thống. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một chương trình vinh danh các danh hiệu văn hoá ẩm thực ở quy mô toàn quốc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Danh hiệu chính thống, minh bạch, phi thương mại

Hạng mục quan trọng nhất chính là “Nghệ nhân Văn hoá Ẩm thực Việt Nam” sẽ được xét chọn ở ba cấp độ: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam, Nghệ nhân Tinh Hoa Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam và Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam. Đây là những danh hiệu nghề nghiệp mang tính chính thống và uy tín, được trao cho những cá nhân thực sự có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực, đáp ứng các tiêu chí về tài năng, cống hiến, ảnh hưởng xã hội và tinh thần gìn giữ di sản văn hoá.

Các đại diện Ban tổ chức chương trình xét tặng Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam trao đổi tại Họp báo

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ xét tặng vinh danh 2 hạng mục nữa là Đại sứ Văn hoá Ẩm thực Việt Nam và Nhà nghiên cứu Văn hoá ẩm thực Việt Nam. Đại sứ Văn hoá Ẩm thực Việt Nam là cá nhân được công nhận có đóng góp đặc biệt trong việc gìn giữ, phát huy, quảng bá giá trị ẩm thực Việt Nam trong nước và quốc tế. Họ là những người có uy tín chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng tích cực, góp phần làm lan tỏa văn hóa ẩm thực như một phần của bản sắc dân tộc và sức mạnh mềm của quốc gia. Nhà nghiên cứu Văn hoá ẩm thực Việt Nam là những cá nhân hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, khảo cứu, phân tích và truyền bá giá trị văn hoá của ẩm thực Việt Nam và thế giới với tư duy học thuật và phương pháp luận liên ngành.

Đợt 1: từ tháng 8 – 11/2025
Danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam
Đợt 2 từ tháng 11/2025, dành cho các danh hiệu:
Nhà Nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực NamĐại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”

Điểm nhấn quan trọng là quá trình xét chọn được VCCA cam kết hoàn toàn minh bạch, phi lợi nhuận và phi thương mại. Các ứng viên hoặc đơn vị đề cử không phải nộp bất kỳ khoản phí nào trong toàn bộ quy trình. Hồ sơ sẽ được thẩm định bởi Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành và đại diện các cơ quan báo chí và quản lý văn hoá.

Tôn vinh nghệ nhân – Khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam

Phát biểu về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch VCCA – cho biết: “Việc vinh danh các danh hiệu văn hoá ẩm thực không chỉ là sự tri ân đối với những người đã dành cả đời cho bếp lửa quê hương, mà còn là bước đi chiến lược để khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để đưa tinh hoa ẩm thực của chúng ta ra thế giới, song hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về văn hoá và du lịch ẩm thực.”

Theo Chủ tịch VCCA, chương trình xét tặng sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, mà còn là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu về nghệ nhân, chuyên gia, nhà nghiên cứu ẩm thực, thúc đẩy hoạt động đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ, và tạo điều kiện để nghệ nhân có thêm cơ hội tham gia vào các sự kiện ẩm thực quốc gia và quốc tế.

Lan toả trong cộng đồng, vươn tầm quốc tế

Thông qua chương trình, VCCA kỳ vọng tạo được sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng, khuyến khích xã hội nhìn nhận đúng đắn về giá trị nghề ẩm thực, một nghề vừa mang tính nghệ thuật, vừa đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế, du lịch và bản sắc văn hoá. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam tại các hội chợ, festival, diễn đàn văn hoá – du lịch toàn cầu.

Việc tổ chức thường niên Xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam sẽ dần hình thành một truyền thống vinh danh, góp phần đưa nghề ẩm thực ngang tầm với các loại hình nghề nghiệp nghệ thuật khác trong đời sống văn hoá dân tộc. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới xây dựng Giải thưởng Ẩm thực Quốc gia nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến cộng đồng, thẩm định và chấm điểm sẽ từ 10/8 đến 30/10/2025. Lễ Vinh danh Nghệ Nhân Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam dự kiến trong tháng 11/2025.

Masan Consumer đồng hành cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam trong chương trình xét tặng

Là đối tác chiến lược và Nhà tài trợ chính của chương trình, Masan Consumer đồng hành cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam trong hành trình bảo tồn, tôn vinh và phát triển giá trị ẩm thực Việt, đồng thời ghi nhận sự đóng góp và vinh danh các Nghệ nhân, đầu bếp – những người ngày ngày nỗ lực sáng tạo, lan tỏa những món ăn đậm đà hương vị quê hương đến khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới.

Masan Consumer tích cực tham gia các hoạt động nâng tầm ẩm thực Việt không chỉ trong nước mà còn rộng rãi ở quốc tế

Với chiến lược “Go Global – Make Vietnamese Foods Global Foods”, Masan Consumer luôn dày công nghiên cứu, phát triển các thương hiệu mang đậm bản sắc Việt, kiên định mục tiêu đưa thương hiệu Việt hòa nhập vào nhịp sống hiện đại toàn cầu. Sự đồng hành cùng chương trình xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” chính là minh chứng cho cam kết lâu dài của Masan Consumer trong việc giữ gìn, phát huy và quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt, góp phần khẳng định vị thế của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (VCCA) được thành lập theo Quyết định 1366/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là hiệp hội cấp quốc gia trực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Với chức năng tập hợp, đại diện và phát huy sức mạnh của các nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, VCCA là tổ chức duy nhất có cơ sở pháp lý, uy tín chuyên môn và mạng lưới rộng khắp để triển khai các chương trình mang tính quốc gia về văn hoá ẩm thực. Trong nhiều năm qua, VCCA đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản, tổ chức sự kiện, đào tạo, xúc tiến thương mại và quảng bá quốc tế. Việc tổ chức chương trình xét tặng các danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam là bước đi quan trọng, đánh dấu sự nâng tầm vị thế của nghề ẩm thực, đồng thời tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tham khảo thêm

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

CEO Masan Group tiết lộ về chiến lược 'lấp khoảng trống' tại thị trường nông thôn

CEO Masan Group tiết lộ về chiến lược "lấp khoảng trống" tại thị trường nông thôn

Nhà máy Masan PQ ở Phú Quốc của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã sản xuất 83 triệu lít nước mắm cốt

Nhà máy Masan PQ ở Phú Quốc của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã sản xuất 83 triệu lít nước mắm cốt

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37: Bi kịch khép lại hành trình vượt khó

Nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong ngày 11/9 tại Bắc Kinh sau khi ngã lầu, khép lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật đầy chông gai, chấn thương và áp lực dư luận.

Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, "bạn gái" Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Văn hóa - Giải trí
Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, 'bạn gái' Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?

Văn hóa - Giải trí
Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Văn hóa - Giải trí
Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí
Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Đọc thêm

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam'
Văn hóa - Giải trí

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam"

Văn hóa - Giải trí

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam” sẽ là cuộc hội ngộ xúc động của những nhà nông học, nhà giáo...

3 em học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn khi đi tắm sông, 1 em mất tích
Tin tức

3 em học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn khi đi tắm sông, 1 em mất tích

Tin tức

3 em học sinh ở xã Đức Bình (Đắk Lắk) rủ nhau ra sông tắm thì không may bị nước cuốn trôi. Một em được người dân cứu sống, 1 em tử vong và 1 em vẫn đang mất tích.

Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?
Văn hóa - Giải trí

Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Văn hóa - Giải trí

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được làm bằng đá sa thạch, niên đại từ thế kỷ VIII – IX, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

'Người chồng chung thủy nhất Trung Quốc' gây xúc động khi chăm sóc vợ mù suốt 12 năm
Xã hội

"Người chồng chung thủy nhất Trung Quốc" gây xúc động khi chăm sóc vợ mù suốt 12 năm

Xã hội

Sau khi Zhang bị mất thị lực, người chồng tên Li cùng người thân và bạn bè thay phiên nhau động viên, giúp Zhang vượt qua khủng hoảng tinh thần.

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận con động vật hoang dã dài 1,5m
Nhà nông

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận con động vật hoang dã dài 1,5m
4

Nhà nông

Ngày 13/9, một con trăn đất dài 1,5m, nặng 5kg thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường 'nóng', thủ tục vẫn “lạnh”
Kinh tế

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường "nóng", thủ tục vẫn “lạnh”

Kinh tế

Trong khi nguồn cung cát, sỏi phục vụ các dự án đầu tư công tại Đà Nẵng đang thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp lại không thể đưa mỏ vào khai thác dù đã trúng đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các quy định pháp lý chồng chéo, thiếu thực tiễn, đặc biệt là trong thủ tục thăm dò và đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Cà Mau
Tin tức

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Cà Mau

Tin tức

Một người đàn ông nghi đi lên cầu Mới ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau trong đêm, rồi bất ngờ nhảy xuống sông, mất tích.

2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, Công an và lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Ký ức Hà Nội: Đổi thay từ những cánh đồng
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Đổi thay từ những cánh đồng

Bạn đọc

Những cánh đồng trải dài từ chân cầu Thăng Long đến mạn Tây Hồ ngày trước, đã nhường lại cho các khu đô thị hiện đại.

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác
Xã hội

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, muốn vào công chức lao động phải có đủ 5 năm công tác và đang trong biên chế. Thời gian làm việc có thể cộng dồn, nhưng phải chưa từng nhận BHXH 1 lần.

Man City vs M.U (22h30 ngày 14/9): “Quỷ đỏ” gây sốc ở Etihad?
Thể thao

Man City vs M.U (22h30 ngày 14/9): “Quỷ đỏ” gây sốc ở Etihad?

Thể thao

Man City vs M.U là trận đấu muộn nhất của vòng 4 Premier League 2025/2026, cũng là màn so tài với tính chất Super Sunday và đội khách có đủ khả năng tạo bất ngờ trên sân Etihad.

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025
Bạn đọc

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025

Bạn đọc

Từ ngày 22/8/2025, nhiệm vụ mới của Trưởng thôn: thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã, tham gia giám sát, triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng
Điểm nóng

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Điểm nóng

Tờ New York Times (NYT) đưa tin trích dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và các nhà phân tích độc lập cho biết, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Nga Putin là thuyết phục Ukraine rằng việc chống lại cỗ máy quân sự của Moscow là vô ích.

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế
Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế

Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng
Nhà nông

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Nhà nông

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (này là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc gộp các chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi sẽ giúp thống nhất mục tiêu, giải pháp, đồng thời khắc phục tình trạng khó khăn trong phân bổ, giải ngân ngân sách.

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay
Gia đình

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay

Gia đình

3 con giáp này có sự chuyển mình mạnh mẽ vào mùa thu 2025. Dù đối diện khó khăn, họ vẫn tận dụng cơ hội, gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen
Nhà nông

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen

Nhà nông

Nhờ cần cù, chịu khó, cựu chiến binh (CCB, tham gia du kích từ năm 16 tuổi) Trần Văn Lượm ở ấp 7, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ đã làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen, phát triển kinh tế hiệu quả.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long chia sẻ rằng, có rất nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của anh chửi bới, nói này nói kia... nhưng anh không chửi lại.

Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'
Điểm nóng

Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'

Điểm nóng

Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã nhất trí ủng hộ nghị quyết, kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine mà không có sự tham gia của Hamas.

Môi có mụn nhỏ tưởng trứng cá hóa ra ung thư da nguy hiểm
Xã hội

Môi có mụn nhỏ tưởng trứng cá hóa ra ung thư da nguy hiểm

Xã hội

Khối u dưới môi chỉ nhỏ như trứng cá, người bệnh không để ý, cho đến khi thấy khối u to nhanh bất thường, gây đau đớn mới đi khám.

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?; Anthony Martial sắp trở thành đồng đội của Sergio Ramos; Manuel Neuer có thể trở lại ĐT Đức; Christian Eriksen có bến đỗ mới; Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đặt tên cho cún cưng.

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng
Pháp luật

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỷ- Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh về hành vi trốn thuế.

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng
Môi trường xanh

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng

Môi trường xanh

Đa số diện tích sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp có đê bao bảo vệ, chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Hiện nay, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về. Sau khi thu hoạch lúa, nhiều địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống, cho dòng nước mang phù sa và thủy sản (cá đồng, tôm sông...) vào đồng ruộng.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9 tại thị trường tự do sụt giảm mạnh 390 VND/USD ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 26.460 - 26.560 VND/USD (mua - bán).

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay

Tiêu dùng

Cuối tuần rồi, hãy cùng đổi gió với bữa cơm 120 nghìn đồng mang hương vị tươi mới, đúng khẩu vị người Sài Gòn. Thực đơn có hải sản, có gỏi mát, có canh thanh đạm và dưa muối giòn chua – vừa đủ chất, vừa dễ nấu, rất hợp cho bữa tối gia đình.

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua
Tin tức

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức

Tuần qua (từ ngày 8-14/9), nhiều nhân sự ở bộ ngành, các địa phương đã được phê chuẩn, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Hiện nay có 372 sản phẩm của 234 chủ thể ở tỉnh Quảng Trị được chứng nhận sản phẩm OCOP. Không chỉ tạo ra sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao thu nhập cho chính mình, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP còn góp phần tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân giảm nghèo, cùng nhau làm giàu.

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”
Tin tức

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”

Tin tức

Từ Vũ “nhôm”, Út “trọc”, Trịnh Văn Quyết, Hậu “pháo” đến Bầu Đoan ở Thanh Hóa, những vụ án lớn phơi bày mối quan hệ đen giữa quan chức tha hóa và doanh nghiệp cơ hội, gây thất thoát tài sản, méo mó thị trường và làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga
Điểm nóng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Điểm nóng

Số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tại Ba Lan đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022 do lo ngại về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga, hãng tin Reuters trích dẫn Trung tâm Tuyển quân Trung ương cho hay.

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Nhóm sáng lập Glassnode dự báo rằng giá Bitcoin, Ethereum và Solana sẽ lập đỉnh lịch sử mới trong 3-4 tuần tới.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu