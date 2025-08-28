Mất răng số 6 và 7: Nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe răng miệng

Hậu quả "nhãn tiền" khi mất răng số 6 và 7

Trong cấu trúc hàm răng, răng số 6 và số 7 đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nhóm răng hàm lớn, đảm nhận chức năng nhai và nghiền nát thức ăn, hỗ trợ tiêu hóa và giữ vững cấu trúc khớp cắn. Ngay sau khi răng số 6 hoặc số 7 bị mất, chức năng ăn nhai sẽ bị suy giảm đáng kể. Lực nhai không còn đồng đều, thức ăn không được nghiền kỹ, gây áp lực lên dạ dày và hệ tiêu hóa, dễ dẫn đến các bệnh lý như đau dạ dày, viêm đại tràng.

Khi mất răng, các răng còn lại trên cung hàm có xu hướng dịch chuyển để lấp đầy khoảng trống. Răng đối diện sẽ trồi lên, răng bên cạnh đổ nghiêng vào khoảng trống, gây xô lệch khớp cắn. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về khớp thái dương hàm, gây đau mỏi vùng hàm, cổ, vai gáy, thậm chí là đau đầu.

Mất răng số 6 và 7 dẫn tới xô lệch khớp cắn, tiêu xương hàm.

Khoảng trống do mất răng tạo ra cũng là nơi lý tưởng cho vi khuẩn tích tụ, gây sâu răng, viêm lợi và viêm nha chu cho các răng còn lại. Dần dần, các răng khỏe mạnh cũng bị ảnh hưởng, lung lay và có nguy cơ mất đi.

Hậu quả lâu dài: Tiêu xương hàm và lão hóa khuôn mặt

Một trong những hậu quả nghiêm trọng và khó nhận thấy nhất khi mất răng số 6 và 7 là hiện tượng tiêu xương hàm. Xương hàm tồn tại được là nhờ vào lực tác động từ quá trình ăn nhai. Khi răng mất đi, vùng xương hàm tại vị trí đó không còn được kích thích, dẫn đến hiện tượng xương hàm bị tiêu đi theo thời gian.

Tiêu xương hàm không chỉ làm xô lệch các răng còn lại mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc khuôn mặt. Xương hàm bị tiêu sẽ cho vùng má bị hóp lại, da mặt chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh miệng, khiến khuôn mặt trở nên già nua, thiếu sức sống.

Giải pháp nào tối ưu khi mất răng?

Các chuyên gia nha khoa khuyến cáo, việc phục hồi răng số 6 và số 7 nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Trong số các phương pháp hiện nay, trồng răng Implant được đánh giá là giải pháp tối ưu và bền vững.

Kỹ thuật này sử dụng một trụ Implant bằng Titanium cấy trực tiếp vào xương hàm, đóng vai trò như một chân răng thật. Sau khi trụ Implant tích hợp với xương hàm, bác sĩ sẽ gắn mão sứ lên trên, tạo thành một chiếc răng mới hoàn chỉnh cả về chức năng ăn nhai lẫn thẩm mỹ.

Răng Implant khôi phục hoàn chỉnh chức năng ăn nhai và thẩm mỹ.

Đặc biệt, răng Implant có khả năng ngăn chặn hiện tượng tiêu xương hàm, duy trì cấu trúc khuôn mặt và tuổi thọ có thể kéo dài hàng chục năm nếu chăm sóc đúng cách.

Với những ai đang băn khoăn trồng răng Implant giá bao nhiêu, chi phí thường phụ thuộc vào loại trụ Implant, tình trạng xương hàm và công nghệ thực hiện, nhưng giá trị mang lại hoàn toàn xứng đáng với độ bền và hiệu quả lâu dài.

Nha khoa I-Dent: Chuyên sâu phục hình răng mất

Tại TP HCM, hệ thống nha khoa I-Dent tiêu chuẩn quốc tế là địa chỉ được nhiều bệnh nhân tin chọn khi cần phục hồi răng mất, đặc biệt là nhóm răng số 6 và 7.

Đội ngũ bác sĩ tại I-Dent được đào tạo bài bản và chuyên sâu về Implant, nhiều người có kinh nghiệm tu nghiệp ở Pháp, Mỹ và sở hữu các chứng chỉ quốc tế như bằng chuyên khoa Implant nha khoa đại học Méditerranée, chứng chỉ cấy ghép Implant All-on-X đại học Harvard…

Đội ngũ bác sĩ I-Dent sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế.

Cùng với đó, nha khoa I-Dent tiên phong ứng dụng công nghệ cao để định hình toàn bộ hành trình điều trị. Hệ thống máy chụp CT ConeBeam 3D, phần mềm giả lập cấy ghép Simplant và Labo kỹ thuật số giúp quá trình trồng răng chính xác, an toàn và rút ngắn thời gian điều trị.

Quy trình trồng răng Implant tại I-Dent được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO của Vương Quốc Anh, đảm bảo vô trùng tuyệt đối, an toàn cho bệnh nhân. Nha khoa sử dụng vật liệu Implant nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu uy tín trên thế giới như Straumann Thụy Sỹ, Nobel Biocare Thụy Điển, MIS Đức, cam kết mang lại hiệu quả bền vững trọn đời.

Mất răng số 6 và 7 không chỉ là vấn đề “thiếu một chiếc răng” mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy sức khỏe. Việc chủ động phục hồi răng mất bằng phương pháp hiện đại như Implant không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, mà còn bảo vệ cấu trúc xương hàm và ngăn chặn các biến chứng về lâu dài.