“Mắt thần” giúp Công an Phú Thọ giữ bình yên cuộc sống

Những chiến công thầm lặng

Không tiếng còi xe, không tiếng bước chân thao trường, chỉ có âm thanh của những bàn tay thoăn thoắt lật dở từng trang hồ sơ, từng tờ tài liệu. Công tác tàng thư căn cước, can phạm tưởng chừng khô khan, lặng lẽ – lại chính là nền tảng vững chắc, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Phía sau mỗi chiến công, mỗi vụ án được làm sáng tỏ là bao mồ hôi, công sức của những cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ – những người “gác cổng dữ liệu”, những chiến sĩ thầm lặng của mặt trận an ninh không tiếng súng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ làm công tác tàng thư căn cước can phạm, phân loại, sắp xếp hồ sơ. Ảnh: Yên Châu

Ở họ, không có sự náo nhiệt của những cuộc vây bắt nhưng lại có sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao đến tuyệt đối. Mỗi dòng chữ, mỗi con số, mỗi dấu vân tay được lưu trữ đều có thể trở thành manh mối vàng giúp lực lượng điều tra truy tìm tội phạm, xác định danh tính người mất tích hay nhận dạng nạn nhân trong những vụ án, tai nạn, thiên tai phức tạp.

Không ít đêm, khi người dân TP.Việt Trì (cũ, nay là phường Việt Trì) đã chìm trong giấc ngủ yên bình, trong căn phòng của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh Phú Thọ), ánh đèn vẫn sáng. Những cán bộ tàng thư vẫn cần mẫn dò từng bản ghi, đối chiếu từng dấu vết, chỉ mong tìm ra một chi tiết khớp, dù nhỏ bé, để mở ra hướng đi mới cho một vụ án tưởng chừng bế tắc.

Có những hồ sơ đã được lưu trữ hàng chục năm, nhưng nhờ sự tận tâm, trình độ chuyên môn cao và tinh thần cống hiến không mệt mỏi, các chiến sĩ vẫn phát hiện ra những chi tiết quý giá tưởng như đã ngủ yên trong lớp bụi thời gian.

Không chỉ là người giữ kho dữ liệu, họ còn là người gìn giữ niềm tin và hạnh phúc đoàn tụ của bao gia đình. Từ những trang hồ sơ, nhiều trường hợp thất lạc thân nhân trong chiến tranh, thiên tai… đã được tìm thấy; nhiều nạn nhân vô danh được xác định danh tính; nhiều đối tượng truy nã tưởng đã “mất dấu” cũng bị lật tẩy nhờ dữ liệu căn cước, dấu vết can phạm được lưu giữ cẩn trọng.

Công việc ấy tỉ mỉ, lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự tập trung và độ chính xác tuyệt đối. Nhưng vượt lên tất cả, mỗi cán bộ tàng thư luôn mang trong mình ngọn lửa tận tụy và lòng tự hào thầm lặng – bởi họ hiểu rằng, từng dòng dữ liệu, từng dấu vân tay mình gìn giữ hôm nay chính là nền tảng để bảo vệ bình yên cho nhân dân ngày mai.

Trong thời đại chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dữ liệu không chỉ là những con số mà đã trở thành “nguồn tài nguyên quý giá” giúp lực lượng Công an nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đồng thời phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy vết, xác minh tội phạm.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ luôn xác định việc quản lý, khai thác dữ liệu tàng thư căn cước, can phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần trực tiếp vào công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác hồ sơ

Hiện nay, hệ thống tàng thư của Công an tỉnh Phú Thọ đang lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ về đặc điểm nhân thân, dấu vết, tiền án, tiền sự của hàng trăm nghìn đối tượng. Đây là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt trong việc xác định lai lịch, nhận dạng nghi can, truy nguyên dấu vết và hỗ trợ cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ các vụ án hình sự.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã đẩy mạnh số hóa, cập nhật và kết nối đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của Bộ Công an, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, đối chiếu và phục vụ hiệu quả cho các đơn vị nghiệp vụ trong toàn lực lượng.

Giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Ảnh: P.H.S.N.V

Trong những năm qua, hàng trăm yêu cầu tra cứu, xác minh nhân thân, đối tượng truy nã, truy tìm tung tích nạn nhân vô danh, dấu vết hiện trường... đã được xử lý kịp thời, chính xác. Nhiều vụ án tưởng chừng không có lối ra đã được mở hướng điều tra từ chính những thông tin ban đầu do tàng thư cung cấp. Có thể nói, dữ liệu tàng thư căn cước, can phạm không chỉ là kho tư liệu sống mà còn là “trợ thủ thầm lặng” giúp lực lượng Công an Phú Thọ giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Song song với đó, công tác quản lý hồ sơ luôn được thực hiện theo phương châm “Tỉ mỉ – Trách nhiệm – Chính xác – Bảo mật tuyệt đối”. Đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ thường xuyên được bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời kỳ mới, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa toàn diện hệ thống quản lý dữ liệu. Mục tiêu là xây dựng kho dữ liệu tập trung, thông minh, có khả năng phân tích, dự báo nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác nghiệp vụ, điều tra và quản lý xã hội.

Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục chủ động học tập, cập nhật kỹ năng số, ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ tiên tiến, từng bước hình thành mô hình “tàng thư điện tử thông minh”, tích hợp đa dạng nguồn dữ liệu, góp phần nâng cao năng lực phân tích, khai thác và dự báo tình hình tội phạm.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác Tàng thư căn cước, can phạm của lực lượng Công an Phú Thọ sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới – nơi dữ liệu không chỉ là công cụ, mà là “vũ khí sắc bén” trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Từ ngày 1/3/2025 đến nay, khi được giao nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp thay cho Sở Tư pháp, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu mới. Đơn vị đã tiếp nhận 4.873 hồ sơ, trong đó có 4.447 hồ sơ qua ứng dụng VNeID và 426 hồ sơ nộp trực tiếp; qua đó cấp gần 3.464 Phiếu lý lịch tư pháp đúng thời hạn, đúng quy định.

Song song với đó, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tiếp nhận, tra cứu 37.826 trường hợp theo yêu cầu, bao gồm: 4.822 trường hợp phục vụ công tác nghiệp vụ; 14.879 trường hợp phục vụ bảo vệ chính trị nội bộ, tuyển sinh, tuyển dụng; 9.133 trường hợp phục vụ Đại hội Đảng các cấp; 8.992 trường hợp cấp lý lịch tư pháp.