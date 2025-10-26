Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vừa phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Bàu Bàng đã đến thăm hỏi, viếng và chia buồn với gia đình cụ N.N - là cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 22/10.

Tại lễ viếng, đoàn công tác đã thắp hương, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và động viên thân nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Mặt trận TP.HCM và xã Bàu Bàng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi. Ảnh: A.H

Ông Nguyễn Quốc Việt – Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, các cấp Mặt trận của Thành phố luôn đồng hành, sẻ chia với người dân trong hoạn nạn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Đại diện đoàn đã trao số tiền hỗ trợ gần 175 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Thành phố, 37,5 triệu đồng từ UBND xã Bàu Bàng và 61,5 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, giúp gia đình trang trải chi phí tang lễ và ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác động viên chia sẻ mất mát với gia đình. Ảnh: M.T

Trước đó, vào tối 22/10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực suối chảy qua cầu sắt thuộc xã Bàu Bàng. Căn nhà của cụ N.N nằm sát bờ suối bị sụp một phần và bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Rạng sáng 23/10, con trai cụ trở về sau ca làm đêm phát hiện căn nhà bị sạt lở và mẹ mất tích. Sau 14 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ ở hạ nguồn suối và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các hộ dân sống ven suối để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa lũ.