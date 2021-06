Mẫu iPhone đẹp, mạnh như iPhone đời mới nhưng rẻ như iPhone đời cũ

Màn hình

Hệ thống camera TrueDepth trên Phone X đã làm cho màn hình của máy xuất hiện một phần notch khá lớn, gây ra những trải nghiệm không thoải mái khi chơi game hay xem video.

Còn trên iPhone 8 Plus bạn có thể tận dụng hoàn toàn màn hình mà không bị cản trở bởi bất cứ phần notch nào.

Bảo mật

Để tận dụng hết kích thước màn hình, Apple đã bỏ đi Touch ID trên iPhone X và thay bằng Face ID làm phương thức bảo mật. Trong nhiều trường hợp sử dụng, Face ID tỏ ra kém chính xác hơn Touch ID.

Khi người dùng đeo kính hoặc khẩu trang, mở khóa bằng Face ID sẽ không được tiện, nhanh và chính xác như Touch ID, đặc biệt là khi ở nơi thiếu thốn ánh sáng, lúc này bạn sẽ thấy tính năng Touch ID là vô cùng hữu ích.

Pin

Mặc dù dung lượng pin 2.716 mAh của iPhone X cao hơn 8 Plus với 2.691 mAh, nhưng iPhone X trang bị màn hình OLED sẽ ngốn pin nhiều hơn so với màn hình LCD.

Vì vậy, iPhone 8 Plus sẽ là thiết bị tốt hơn đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện thoại với cường độ cao trong một ngày dài.

Cấu hình

Cả iPhone 8 Plus và iPhone X đều sở hữu con chip A11 Bionic của Apple cùng với bộ xử lý chuyển động M11, mang đến những trải nghiệm về ứng dụng tương đồng nhau.

Đặc biệt là các tính năng 3D và thực tế ảo tăng cường AR trên hệ điều hành iOS đã được tối ưu hóa, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trên smartphone.

Camera

Cả hai mẫu iPhone đều có camera kép phía sau gồm một camera góc rộng và một camera tele.

Thêm vào đó, Apple cũng cung cấp thêm nhiều chế độ ánh sáng để tăng thêm sự hấp dẫn cho những bức ảnh chân dung của bạn.

Giá bán

Hiện nay, iPhone 8 Plus có giá niêm yết từ 13,9 triệu đến 15,9 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 64GB và 256GB. Máy like new có mức giá từ 6,1 triệu đến 8,3 triệu đồng tùy dung lượng và tình trạng máy.