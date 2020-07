Mẫu iPhone tưởng như đã "lỗi thời" nhưng thực ra vẫn đang "cháy hàng"

1. Thiết kế tổng thể

iPhone 6s Plus sở hữu thiết kế tổng thể đặc trưng của Apple. Nếu đặt máy gần iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus, bạn sẽ khó lòng phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.

Phần vỏ máy được gia công bằng chất liệu kim loại, kết hợp cùng màu vàng kim giúp 6s Plus nhìn rất sang trọng, ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Bên cạnh đó, nhờ có thiết kế viền cạnh trên và dưới khá dày nên khi sử dụng, lòng bàn tay của bạn sẽ không bị chạm nhầm vào phần màn hình.

2. Màn hình hiển thị

iPhone 6s Plus sở hữu màn hình 5.5 inch với độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixels, tích hợp công nghệ màn hình LED-backlit IPS LCD cho màu sắc và độ tương phản tốt hơn hẳn.

Trải nghiệm xem phim trên iPhone 6s Plus khá thích thú khi màn hình máy có màu sắc tươi sáng và đẹp mắt. Không chỉ vậy, với độ sáng màn hình khá cao nên người dùng có thể sử dụng máy ngay cả trong điều kiện có ánh sáng trực tiếp.

3. Cấu hình và hiệu năng

iPhone 6s Plus được trang bị bộ vi xử lý Apple A9 2 nhân tốc độ 1.8 GHz, với GPU PowerVR GT7600. Mặc dù Apple A9 đã khá ‘lỗi thời’ ở thời điểm hiện tại, tuy vậy con chip này vẫn có khả năng xử lý tốt và mang đến trải nghiệm khá ổn định đến người dùng.

Chỉ có 2 GB RAM nhưng iPhone 6s Plus vẫn chạy khá mượt mà, bạn có thể mở nhiều tác vụ thông thường cùng một lúc mà không phải load lại từ đầu.

4. Camera

iPhone 6s Plus trang bị một camera chính với độ phân giải 12 MP khẩu độ f/2.2 ở mặt sau và camera selfie 5 MP.

Camera sau của máy được hỗ trợ chống rung quang học (OIS), cho hình ảnh rõ hơn, chuẩn hơn và đẹp hơn.

Dù chỉ sở hữu camera đơn "lỗi thời" nhưng khả năng xử lý hình ảnh của iPhone 6s Plus vẫn được đánh giá khá tốt.

5. Thời lượng pin

Pin của iPhone 6s Plus không được đánh giá cao cho lắm khi chỉ có dung lượng ‘khiêm tốn’ là 2.750 mAh. Tuy nhiên, thời lượng pin ngắn cũng là điểm đặc trưng của các dòng iPhone.

Bạn nên mang theo một cục sạc dự phòng nếu quyết định chọn iPhone 6s Plus và có nhu cầu sử dụng nhiều trong suốt một ngày dài.

6. Kết luận

Nhờ vẻ ngoài sang trọng kết hợp cùng cấu hình ổn định, iPhone 6s Plus vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ các tín đồ của Apple muốn sở hữu thiết bị hiệu năng tốt nhưng có ngân sách hạn hẹp.

Bên cạnh đó, chất lượng camera khá tốt cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sản phẩm từ người tiêu dùng.