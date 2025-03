Mẫu nhí được siêu mẫu Xuân Lan khen ngợi "càn quét" các sàn diễn thời trang

Nhân dịp tháng tôn vinh phụ nữ, người mẫu nhí Trúc Hà đã thực hiện một bộ ảnh đặc biệt cùng dì của mình, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp và sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Bộ ảnh với gam màu trắng tối giản, tập trung vào sự tương tác nhẹ nhàng, tự nhiên giữa hai dì cháu.

Trong bộ ảnh lần này, Trúc Hà tiếp tục gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút nhờ khả năng làm chủ góc máy, phong thái tự tin trước ống kính.

Được biết, người mẫu nhí Trúc Hà là một trong những học trò nổi bật của siêu mẫu Xuân Lan. Sau quá trình được đào tạo và rèn luyện các kỹ năng tại Xuan Lan's Academy, cô bé liên tục "càn quét" các sàn diễn thời trang dành cho trẻ em trong nước và quốc tế: Destination Runway Fashion Week, Gala Chào Xuân 2025, The New Generation of Models...

Ngay từ những ngày đầu "bén duyên" với sàn diễn, tài năng nhí may mắn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ngoài việc nâng cao kỹ năng catwalk, cô bé còn dành thời gian học hỏi và trau dồi thêm vũ đạo. Đây được xem là bước đệm quan trọng, giúp Trúc Hà có thêm nền tảng để phát triển toàn diện hơn, mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Nhận xét về cô học trò cưng, siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ: "Trúc Hà là một cô bé năng động, ham học hỏi và có khả năng tiếp thu nhanh các kỹ năng trình diễn, tạo dáng trước ống kính. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với công việc. Với tố chất sẵn có và tinh thần cầu tiến, Trúc Hà hứa hẹn sẽ là một nhân tố triển vọng của làng thời trang".