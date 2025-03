Màu sắc nhợt nhạt, mai đóng rong, bám bẩn, cua biển chết hàng loạt, ngành chức năng Cà Mau khuyến cáo gì?

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau xác định nguyên nhân cua chết do loài giáp xác chân tơ ký sinh trong cua, và hiện tại chưa có loại thuốc nào đặc trị mầm bệnh này. Do đó, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn người nuôi về lịch thời vụ, cũng như các biện pháp tạm thời để làm giảm thiệt hại thấp nhất cho bà con. Ảnh: An An