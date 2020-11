Mẫu xe mới vừa ra mắt của Kia đã bán chạy nhất Hàn Quốc trong tháng 10

Top xe nội địa bán chạy nhất Hàn Quốc tháng 10/2020 là KIA Sedona, Hyundai Grandeur, Hyundai Avante, KIA Sorento . Với kết quả kinh doanh ấn tượng, KIA Sedona hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Hàn Quốc. Tháng 10/2020 vừa qua, Sedona bán được đến 12.093 xe, tăng 19,4% so với tháng 9/2020. Doanh số tăng đột ngột giúp cho mẫu MPV này vượt mặt cả Hyundai Grandeur, vốn là mẫu xe bán chạy nhất tại Hàn tháng 9/2020.

Nguyên nhân của việc tăng trưởng có thể đến từ nhu cầu lớn của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và sự chuyển dịch xu hướng mua xe của người Hàn. Hơn nữa, những nâng cấp và công nghệ hàng đầu của KIA Sedona 2021 nội địa cũng là lý do chính khiến dòng xe này được ưa chuộng.

KIA Sedona (KIA Carnival) thế hệ thứ 3 đã trình làng từ năm 2014. Sau 6 năm, mẫu xe này cuối cùng cũng ra mắt thế hệ mới (thứ 4) với thiết kế thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài. Mẫu xe này đã chính thức ra mắt tại Hàn từ cuối tháng 8/2020. Theo trang tin Hàn Quốc, tháng 10 vừa qua, doanh số mảng xe nội địa đạt 135.495 xe, giảm nhẹ 2,2% so với tháng 9 (138.530) nhưng lại tăng 0,4% so với tháng 10/2019 (134.895 xe).

Hyundai Motors bán được 55.510 xe tại Hàn, chỉ tính riêng trong tháng 10. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất của hãng chính là Grandeur đã giảm nhẹ doanh số từ 11.590 (tháng 9/2020) xuống còn 10.926 xe (tháng 10/2020), đứng hạng 2 toàn thị trường. Hyundai Avante (Elantra) bán được 8.316 xe. Hyundai Palisade bán được 6.514 xe. Hyundai Santa Fe bán được 4.003 xe.

KIA Motors bán được 48.090 xe tại thị trường nội địa, giảm 6,3% so với tháng 9/2020 (52.110 xe) nhưng tăng 1,8% so với tháng 10/2019 (47.143 xe). Như đã đề cập, mẫu xe bán chạy nhất của hãng này là KIA Carnival (Sedona) với 12.093 xe (so với doanh số 11.093 xe vào tháng 9/2020). KIA Sorento bán được 7.261, giảm 20,7% so với doanh số tháng 9, dù vậy nó vẫn bán tốt hơn so với dòng Santa Fe đối thủ.

Thương hiệu hạng sang Genesis cũng bán được khá ổn với 9.159 trong tháng 10 tại thị trường nội địa. Ssangyong Motor là hãng đứng thứ 4 với doanh số tổng 7.612 xe trong tháng 10. Dòng xe bán tốt nhất của hãng là Ssangyong Tivoli với doanh số 2.377 chiếc. Top xe nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc tháng 10/2020 là Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volkswagen Tiguan và Mercedes-Benz GLC

Các xe nhập thường không có doanh số quá tốt tại thị trường Hàn Quốc. Top 5 xe nhập bán chạy nhất thường là các mẫu sedan và CUV cỡ trung như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volkswagen Tiguan và Mercedes-Benz GLC.