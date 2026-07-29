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Thứ tư, ngày 29/07/2026 14:00 GMT+7

MC Diệp Chi nghẹn ngào kể về ông ngoại hy sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Trị, bà ngoại lặn lội đi tìm mộ chồng

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Hà Khiết Đan Thứ tư, ngày 29/07/2026 14:00 GMT+7
MC Diệp Chi nghẹn ngào kể chuyện ông ngoại liệt sĩ hy sinh anh dũng trên đất thép Vĩnh Linh và hành trình bà ngoại tìm đưa chồng về quê của gây xúc động.
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MC Diệp Chi nghẹn ngào kể về ông ngoại hy sinh anh dũng ở Quảng Trị

Mới đây, MC Diệp Chi đã lần đầu chia sẻ câu chuyện xúc động về ông ngoại là liệt sĩ. Ông hy sinh anh dũng trên chiến trường Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào năm 1972.

Theo đó, ông ngoại của MC Diệp Chi tên là Nguyễn Duy Ngọ (sinh 1930), quê ở làng Trung Cần, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An (trước đây thuộc xã Nam Trung, sau đó là xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn). Năm 1972, ông Nguyễn Duy Ngọ là Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 271, Quân khu 4. Do yêu cầu của cuộc kháng chiến, ông được cử vào chiến trường công tác và anh dũng hy sinh trên đất lửa Quảng Trị.

Bức ảnh kỷ niệm của MC Diệp Chi và bà ngoại. Ảnh: FBNV

“Phải 5 năm sau ngày gia đình nhận được giấy báo tử, bà ngoại mới có thể đưa ông trở về quê hương. Nhưng nhiều gia đình không có được may mắn ấy.

Hơn 50 năm kể từ khi đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 250.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Có những người vợ đi tìm chồng, những người con đi tìm cha, mái tóc giờ đã bạc trắng, nhưng chưa một ngày thôi hy vọng, chưa bao giờ hết ngóng trông được “gặp lại” dù chỉ một tấm ảnh, một nét chữ của người thân…”, MC Diệp Chi bày tỏ.

Không chỉ kể về ông ngoại mà cô chưa bao giờ được gặp với lòng nhớ thương mà MC Diệp Chi kể về bà ngoại với một lòng khâm phục.

“Thương nhớ bà, người đã gắn bó suốt cả tuổi thơ và là vùng trời ký ức bình yên nhất tôi từng có. Nhớ mùi tóc, nhớ đôi tay dịu dàng xoa lưng đưa tôi vào giấc ngủ hằng đêm… Thương nhớ ông, người tôi chưa từng được gặp nhưng luôn hiện diện thật ấm áp trong những câu chuyện kể của đại gia đình. Sự hy sinh anh dũng của ông và cuộc đời kiên cường của bà mãi là tấm gương để các con, các cháu soi vào, tự dặn lòng phải sống sao cho xứng đáng”.

Bà ngoại của MC Diệp Chi từng lặn lội dặm trường vào Quảng Trị tìm mộ chồng. Ảnh: FBNV

MC Diệp Chi cho biết, bà ngoại của cô tên là Nguyễn Thị Đào sinh năm 1933, cũng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở làng Trung Cần - mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Năm 1953, bà kết hôn với ông Nguyễn Duy Ngọ.

“Lấy chồng quân ngũ, xa chồng đằng đẵng, rồi nhận giấy báo tử của chồng, đôi vai gầy của bà phải mang nặng một bên là tứ thân phụ mẫu, các em nhỏ dại, các con thơ, bên kia là công việc xã hội. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên biểu dương, ghi nhận, trong đó, phần thưởng cao nhất là Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Một câu chuyện hết sức cảm động về bà là năm 1974, một mình bà đã lặn lội vào Nam tìm mộ chồng. Năm 1977, bà lại “thân gái, dặm trường” đến đất thép Vĩnh Linh khói lửa, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, đưa hài cốt của chồng về quê nhà an táng.

Nói về cuộc đời và tuổi trẻ của bà Nguyễn Thị Đào là nhớ về một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, thông minh, nhanh nhẹn, có sức khỏe bền bỉ và nghị lực phi thường.

Thời kỳ tham gia công tác ở xã, vừa lãnh đạo nhân dân sản xuất, chống giặc, bà còn trực tiếp tay cày, tay súng, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu với tinh thần “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”.

Đặc biệt, thời gian làm công tác ở huyện, xa nhà hàng chục cây số, mỗi tuần chỉ về nhà được vài lần, lại cách trở đò giang nhưng bà vẫn bố trí, sắp xếp công việc gia đình một cách chu toàn, lo cho các con, hướng dẫn anh chị lớn quản các em nhỏ, giúp đỡ ông bà và các em học hành, chăm lo việc nhà.

Do được rèn đức tính tự lập từ nhỏ nên các con bà đều ngoan, học giỏi. Cả 6 người con của bà sau này đều thi đậu vào các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, đều là giảng viên các trường đại học, doanh nhân thành đạt.

Cả cuộc đời bà là tấm gương gắng gỏi vượt khó, xây tổ ấm nuôi con, góp công vun đắp cho các phong trào của quê hương”, MC Diệp Chi tâm sự.

Bà ngoại MC Diệp Chi từng lặn lội vào chiến trường tìm mộ chồng

MC Diệp Chi cũng trải lòng thêm rằng, bà ngoại của cô đã về miền may trắng. Và cô tin, ở miền mênh mang ấy, ông ngoại, bà ngoại, bác cả và mẹ của cô đã đoàn tụ sau những tháng ngày đằng đẵng xa cách.

MC Diệp Chi và em gái check in ở căn nhà kỷ niệm của bà ngoại. Ảnh: FBNV

“Chắc chỉ có niềm tin ấy mới khiến em và những người ở lại vơi bớt thương nhớ, buồn đau…”, MC Diệp Chi nghẹn ngào.

MC Diệp Chi (tên thật là Nguyễn Thị Diệp Chi) sinh năm 1986 tại Nghệ An. Bố cô là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm - người từng phá nhiều chuyên án lớn tại Nghệ An.

Ngay từ nhỏ, Diệp Chi đã sớm bộc lộ năng lực học tập nổi bật. Cô từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình Nữ sinh tương lai ở khu vực miền Trung. Tốt nghiệp PTTH, Diệp Chi đậu Thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

Từ nhỏ, Diệp Chi đã sở hữu nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp. Điều này giúp cô sớm tỏa sáng trong các phong trào văn nghệ tại địa phương, đồng thời có thể "kiếm tiền từ bé".

MC Diệp Chi và bố là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm. Ảnh: FBNV
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Khi ra Hà Nội học đại học ở tuổi 18, Diệp Chi chủ động làm thêm bằng việc viết báo và cộng tác với các tòa soạn. Cô từng thổ lộ: "20 tuổi, tôi chính thức được tuyển làm cộng tác viên cho Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nhận định mức hàng tháng, rồi được lên ti vi dẫn chương trình, có nhiều lời mời làm MC cho các sự kiện lớn, nhỏ. Vật giá trị đầu tiên tự mua được ở tuổi 20 là một chiếc Macbook. Công cuộc tiết kiệm tiền cũng bắt đầu từ đó".

Tên tuổi của Diệp Chi gắn liền với nhiều chương trình quen thuộc trên sóng truyền hình. Cô được khán giả biết đến rộng rãi khi dẫn dắt Rung chuông vàng, sau đó ghi dấu ấn sâu đậm với vai trò đạo diễn chương trình Điều ước thứ 7. Ngoài ra, cô cũng từng xuất hiện trong vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

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