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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 21:49 GMT+7

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe vẻ quyến rũ bên chồng ở tuổi ngoài 60

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Minh Khanh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 21:49 GMT+7
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang có chuyến du lịch lãng mạn bên chồng - luật sư Trịnh Hội.
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MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tình tứ bên chồng

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh và video ngọt ngào bên ông xã Trịnh Hội trong chuyến du lịch khám phá nước Ý. Trên trang cá nhân, chị đăng tải những hình ảnh tình tứ, lãng mạn của cặp đôi, được đông đảo khán giả chú ý.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và luật sư Trịnh Hội. (Ảnh: FBNV)

Trước đó không lâu, vào tháng 5, cả hai cũng có chuyến nghỉ dưỡng tại đảo El Nido (Philippines). Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, nữ MC cho thấy cô đang tận hưởng quãng thời gian bình yên và viên mãn trong chuyện tình cảm.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ. Từng theo học ngành luật tại Đại học Western State và tốt nghiệp loại danh dự, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin cùng khả năng dẫn dắt duyên dáng, cô sớm bén duyên với nghề MC. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Kỳ Duyên trở thành một trong những gương mặt dẫn chương trình nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Trong khi sự nghiệp gặt hái nhiều thành công, đường tình duyên của nữ MC lại trải qua không ít thăng trầm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với bác sĩ Nguyễn Quang Li kết thúc sau nhiều năm chung sống và có với nhau hai con gái.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cuối năm 2004, Kỳ Duyên tái hôn với luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Thời điểm ấy, cô đã là mẹ của hai con ở tuổi 39, còn Trịnh Hội kém vợ 5 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn bên bờ biển Philippines và từng được xem là hình mẫu đẹp bởi sự đồng điệu trong công việc cũng như niềm đam mê nghệ thuật.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài bốn năm. Đầu năm 2008, tin đồn rạn nứt bắt đầu xuất hiện nhưng cả hai đều giữ im lặng. Đến cuối năm, Kỳ Duyên xác nhận ly hôn. Nữ MC cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thường xuyên xa cách do công việc.

Sau khi chia tay, Trịnh Hội từng kết hôn với một người phụ nữ khác, trong khi Kỳ Duyên có mối tình kéo dài khoảng một thập kỷ với doanh nhân David Duy Hân. Mối quan hệ nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng nhưng cuối cùng cũng khép lại trong tiếc nuối.

Sau nhiều năm, MC Kỳ Duyên và Trịnh Hội dần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch và những dịp đặc biệt. Từ bạn bè, họ trở thành người đồng hành một lần nữa. Nữ MC từng tiết lộ chính cô là người chủ động cầu hôn lại chồng cũ trong một chuyến đi tại Thái Lan. Câu chuyện tái hợp sau nhiều năm chia xa của cả hai nhận được sự quan tâm lớn bởi đây là trường hợp hiếm gặp trong giới nghệ sĩ.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Kỳ Duyên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và phong cách sống năng động ở tuổi ngoài 60. Nữ MC vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực.

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