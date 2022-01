MC Phí Linh tiết lộ hành động lịch thiệp của huyền thoại John Legend trong buổi phỏng vấn

Tối 20/1, nghệ sĩ huyền thoại John Legend đã xuất hiện tại lễ trao giải Vinfuture ở Hà Nội. Sự xuất hiện của anh đã khiến người yêu nhạc vô cùng phấn khích và trông ngóng.

Trong sự kiện lần này, John Legend đã trình bày hai ca khúc You Deserve It All và All Of Me. Bên cạnh đó, anh cũng mang đến bản hit huyền thoại của John Lenon - Imagine với thông điệp đầy nhân văn. Màn trình diễn của John Legend đã chinh phục các khán giả có mặt tại sự kiện cũng như theo dõi qua sóng truyền hình.

MC Phí Linh và ngôi sao John Legend. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, MC Phí Linh đã chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc phỏng vấn trước sự kiện với huyền thoại John Legend. Cô cho biết: "Anh đến Hà Nội vào buổi chiều ngày 19/1 và cuộc phỏng vấn được thực hiện chỉ ít phút sau khi John tới khách sạn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chỉn chu và chuyên nghiệp, nhưng rất gần gũi.

Mình đã cảm thấy rất may mắn và vinh hạnh khi được ở gần nguồn năng lượng này! Với sự khởi đầu năm mới bằng việc đón tiếp một ngôi sao, một tài năng âm nhạc quốc tế, hy vọng một luồng sinh khí mới đầy may mắn sẽ đến với âm nhạc Việt và những nghệ sĩ của chúng ta trong năm mới".

Phí Linh cũng tiết lộ thêm hành động lịch thiệp của ngôi sao này: "Mình đã chờ đợi anh đến cuối, và có một chút ngại ngần dù rất muốn chụp hình chung. Anh chủ động gọi mình lại và chụp bức hình cuối cùng với hai vợ chồng mình trước khi chia tay. “Btw I love Chrissy. She’s so lovely” - “I will tell her” (Phí Linh nói: "Tôi rất yêu Chrissy (vợ John Legend - PV)", John Legend trả lời: "Tôi sẽ nói với cô ấy điều đó).

Hình ảnh trong buổi phỏng vấn giữa MC Phí Linh và ngôi sao âm nhạc John Legend. (Ảnh: FBNV)

John Legend, sinh năm 1978, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Anh là một trong 16 nghệ sĩ Hollywood thuộc nhóm EGOT - nhóm những người đoạt cả 4 giải danh giá nhất của giới nghệ thuật, giải trí, gồm Grammy, Emmy, Oscar và Tony. Đến nay, anh vẫn là người da màu duy nhất đạt được thành tựu này. Ngoài ra, Legend được trao giải Quả cầu vàng và giải thưởng Starlight Award đặc biệt từ Hội trường danh vọng Songwriters.

Một số tác phẩm nổi bật nhất trong gia tài âm nhạc đồ sộ của nam ca sĩ có thể kể đến như Love Me Now, All of Me hay Like I'm Gonna Lose You... Ngoài sáng tác, biểu diễn âm nhạc, giọng ca All of Me còn tham gia sản xuất, lồng tiếng và hát nhạc phim cho bộ phim hoạt hình Crow: The Legend.