MC thời tiết: Nghề "nguy hiểm" tại Hàn Quốc

Trước năm 1991, các bản tin thời tiết trên sóng truyền hình Hàn Quốc chủ yếu do nam giới phụ trách, thường là các chuyên gia khí tượng từ Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA). Sự xuất hiện của Lee Ik-seon, nữ phát thanh viên thời tiết đầu tiên của đài KBS, đã mở ra một bước ngoặt, thu hút lượng người xem đông đảo hơn và khiến các đài truyền hình nhận ra tiềm năng khai thác hình ảnh của nữ giới trong lĩnh vực này.

Kể từ đó, số lượng nữ phát thanh viên thời tiết ngày càng gia tăng, và đến năm 2025, chỉ có một nam phát thanh viên trong tổng số 43 người làm việc tại 9 đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc.

Dù xuất hiện thường xuyên trên truyền hình nhưng hầu hết phát thanh viên thời tiết đều là lao động tự do (freelance), không được hưởng bảo hiểm xã hội hay các quyền lợi lao động cơ bản. Quy trình tuyển dụng cũng không hoàn toàn dựa vào kiến thức khí tượng mà còn phụ thuộc vào yếu tố ngoại hình và kỹ năng trình bày. Các ứng viên phải trải qua quá trình tuyển chọn khốc liệt, với tỷ lệ cạnh tranh có thể lên đến 1 chọi 1.000. Ngay cả khi giành được vị trí, họ vẫn đối mặt với nguy cơ bị thay thế nếu không đáp ứng yêu cầu từ nhà đài.

Việc không có hợp đồng dài hạn khiến nhiều phát thanh viên phải tự bỏ tiền túi để theo học các khóa đào tạo tại các trung tâm tư nhân, trong khi các phóng viên toàn thời gian thường được nhà đài hỗ trợ đào tạo. Điều này khiến nghề phát thanh viên thời tiết trở thành một lựa chọn bấp bênh, đòi hỏi sự đầu tư lớn nhưng không có đảm bảo về tương lai.

Cái chết của Oh Yoanna tạo ra lời kêu gọi thay đổi môi trường làm việc cho các MC thời tiết. Ảnh: Korea times.

Góc khuất phía sau ánh hào quang

Mặc dù công việc không ổn định nhưng nhiều người vẫn lựa chọn trở thành phát thanh viên thời tiết với hy vọng mở rộng cơ hội trong ngành giải trí hoặc thăng tiến trong lĩnh vực truyền thông. Một số người đã thành công trong việc chuyển hướng nghề nghiệp, như Kim Hye-eun - người từng là phát thanh viên thời tiết trước khi trở thành diễn viên, hay Kim Min-ah - người tận dụng sức hút trên truyền hình để xây dựng sự nghiệp cá nhân trên YouTube. Một số khác chuyển sang làm biên tập viên hoặc MC cho các chương trình truyền hình lớn hơn.

Nhờ tính linh hoạt của công việc freelance, một số phát thanh viên có thể tham gia nhiều hoạt động khác để phát triển thương hiệu cá nhân. KBS weathercaster Kang A-rang là một ví dụ điển hình, khi ngoài việc đưa tin thời tiết suốt gần 10 năm, cô còn đảm nhận vai trò dẫn chương trình tin tức của Kênh Truyền hình Quốc hội và tham gia các chiến dịch từ thiện.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của nghề phát thanh viên thời tiết là những áp lực vô hình, đặc biệt sau vụ việc đáng tiếc của Oh Yoanna. Nữ phát thanh viên thời tiết của đài MBC đã qua đời vào tháng 9 năm ngoái do tự tử, và nguyên nhân được cho là liên quan đến tình trạng bắt nạt tại nơi làm việc. Sự kiện này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về môi trường làm việc thiếu sự bảo vệ dành cho lao động tự do trong ngành truyền hình.

Theo khảo sát năm 2024 của tổ chức Gapjil 119, có đến 65% lao động tự do trong ngành truyền hình bị đối xử như nhân viên chính thức nhưng không được hưởng quyền lợi tương ứng. Hiệp hội Lao động Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích các đài truyền hình vì lợi dụng lao động phi chính thức để giảm chi phí, biến ngành này thành một môi trường bóc lột và phân biệt đối xử. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, các đài truyền hình cần cung cấp chương trình đào tạo chính thức cho phát thanh viên thời tiết để nâng cao chất lượng tin tức, đồng thời đảm bảo quyền lợi lao động cho họ.

Cái chết của Oh Yoanna đã làm dấy lên những lời kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho các phát thanh viên thời tiết tại Hàn Quốc. Dù đây vẫn là một công việc mang lại danh tiếng và cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng sự bấp bênh và thiếu bảo vệ vẫn là những vấn đề nghiêm trọng mà người làm trong ngành phải đối mặt. Nếu không có những thay đổi kịp thời thì ngành phát thanh viên thời tiết tại Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục là một môi trường làm việc đầy rủi ro, nơi danh tiếng đi kèm với áp lực và sự đánh đổi lớn.