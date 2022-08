MC Thụy Vân: "Tôi đã nhiều phen hú vía trước giờ diễn ra chung kết Miss World Vietnam 2022"

Chất lượng thí sinh Miss World Vietnam rất cao

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi vinh dự được lựa chọn là MC dẫn chương trình cho đêm chung kết Miss World Vietnam 2022?

- Với bản thân tôi, việc được lựa chọn trở thành MC dẫn chương trình tại chung kết Miss World Vietnam hay bất cứ sự kiện nào đều là vinh dự lớn. Dù là một MC kỳ cựu và đã dẫn dắt nhiều sự kiện khác nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy vinh dự và trách nhiệm với vai trò lần này.

Thêm nữa, hiện nay, có rất nhiều những gương mặt MC mới với tài năng, kinh nghiệm và sức trẻ của mình. Do đó, việc bản thân được lựa chọn cho thấy Ban tổ chức vẫn rất tin tưởng và kỳ vọng ở tôi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm việc thật nghiêm túc, trách nhiệm để không phụ sự trông đợi đó.

Á hậu Thụy Vân là người dẫn chương trình trong đêm chung kết Miss World Vietnam tối nay (12/8). (Ảnh: FBNV)

Khi được chọn làm MC của sự kiện này, Thụy Vân có gặp phải những áp lực, khó khăn gì? Sự chuẩn bị của chị trước khi dẫn chung kết Miss World Vietnam 2022 thế nào?

- Đúng là tôi đã nhiều phen hú vía trước giờ diễn ra đêm chung kết Miss World Vietnam. Tôi nhận được lời mời dẫn chương trình từ cách đây hai tháng, thời điểm trước khi diễn ra vòng chung khảo tại Thái Nguyên. Trong quá trình đó, tôi đã làm việc cùng ê-kíp và stylist để lên kế hoạch và chuẩn bị trang phục cho mình. Tuy nhiên, những sự thay đổi ở phút chót sau cuộc họp của BTC vào buổi đêm khiến bản thân tôi cũng bất ngờ.

Đến sáng hôm nay, tôi mới nhận được thông báo về nội dung thay đổi trang phục cho MC. Do vậy, tôi đã phải "tá hỏa" để liên hệ với stylist và các nhà thiết kế để tìm ra bộ trang phục phù hợp cho mình. Trước đó hai ngày, do chưa thực sự ưng ý với bộ áo dài được BTC chuẩn bị nên tôi đã phải liên hệ với nhà thiết kế Trung Đinh để sửa giúp mình. Trong vòng hai ngày, nhà thiết kế này đã phải nhuộm lại màu vải từ màu trắng sang màu vàng. Cùng với đó là quá trình thiết kế, vẽ form cho áo. Quá trình chuyển đồ vào Quy Nhơn cũng gặp nhiều khó khăn do tôi đã di chuyển vào trước nên không thể thử đồ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với một cuộc thi hoa hậu, ngoài việc dẫn dắt, thể hiện của bản thân thì vẻ ngoài cũng là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của người MC và cả cuộc thi, cũng bởi vậy nên tôi rất cẩn trọng.

Là người đồng hành cùng Miss World Vietnam, chị đánh giá như thế nào về mặt bằng chung của các thí sinh năm nay?

- Theo nhận định của tôi cũng như nhiều chuyên gia thì chất lượng mặt bằng chung của các thí sinh Miss World Vietnam năm nay rất tốt. Bởi lẽ, BTC cuộc thi đã có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc thi này. Việc tuyển chọn thí sinh đã được diễn ra tương đối sớm và bài bản.

Những thí sinh của cuộc thi năm nay đa phần là người đẹp tại các vùng miền, hoa khôi của các trường đại học... Bên cạnh đó, cuộc thi còn chiêu mộ thêm những ứng viên là người Việt ở nước ngoài. Do đó, chất lượng thí sinh càng được nâng cao. Khi chứng kiến các thí sinh ở ngoài đời, bản thân tôi nhận thấy các bạn thí sinh đều rất đẹp.

Vậy chị có ấn tượng hay kỳ vọng vào những gương mặt nổi bật nào sẽ đăng quang tại cuộc thi năm nay?

- Bản thân tôi cũng đã có những suy nghĩ, đánh giá của riêng mình. Tuy nhiên, trên cương vị là MC của cuộc thi, tôi không tiện nêu tên cụ thể các thí sinh. Bởi lẽ, điều đó có thể tạo nên những áp lực cho họ. Cá nhân tôi cho rằng, các thí sinh năm nay đều có những điểm mạnh và sự đồng đều về nhan sắc, trí tuệ và cách ứng xử của mình.

Việc bão hoà các cuộc thi hoa hậu khiến chính thí sinh thiệt thòi

Bản thân cũng từng là thí sinh tham gia một cuộc thi hoa hậu, cảm xúc của chị khi là MC và lúc còn là thí sinh khác nhau như thế nào?

- Tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác khi còn là thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Khi nhìn các anh chị MC của cuộc thi năm đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ và cũng mơ ước bản thân sau này có thể đứng trên sân khấu để dẫn dắt chương trình. Giờ đây, khi đã trở thành MC của một cuộc thi hoa hậu, tôi lại nhớ về những cảm xúc của mình khi đó. Vì vậy, khi đứng trong cánh gà cùng các thí sinh, tôi luôn cố gắng cười thật tươi và động viên tinh thần các thí sinh để giúp các bạn tự tin hơn trước phần thi.

Thụy Vân xinh đẹp và quyến rũ sau nhiều năm đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Trong khi nhiều hoa hậu tập trung vào sự nghiệp đầu tư, kinh doanh hoặc lùi về ở ẩn thì chị lại lựa chọn công việc chính là một MC, BTV truyền hình với công việc bận rộn. Có phải chị quá đam mê và gắn bó với nghề báo?

- Bản thân tôi luôn quan niệm bất kì một hoa hậu, á hậu hay người đẹp nào thì cũng cần lựa chọn cho mình một công việc để làm. Thay vì lựa chọn trở thành một diễn viên, doanh nhân hay một người phụ nữ nội trợ... tôi đã lựa chọn con đường trở thành một MC. Việc tham gia một công việc mang tính chất đặc thù và nhiều áp lực khiến tôi cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, công việc này cũng giúp tôi được làm nghề và phù hợp với định hướng của bản thân.

Là một người có phần sống nội tâm và khép kín, tôi cảm thấy công việc MC mang lại cho mình cơ hội và giúp mình đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, công việc này cũng ở trong một khuôn khổ nhất định, phù hợp với định hướng cá nhân và đem lại sự ổn định. Do đó, tôi đã lựa chọn và theo đuổi công việc này. Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và vui vẻ với nghề MC mà mình lựa chọn.

Nhiều người cho rằng, Việt Nam đang bão hòa các cuộc thi hoa hậu. Chị đánh giá thế nào về điều này?

- Tôi cho rằng, việc bão hòa các cuộc thi hoa hậu cũng là một sự thiệt thòi với các thí sinh. Bởi lẽ khi có quá nhiều cuộc thi và những người thành danh sẽ dẫn đến sự quan tâm của công chúng không được nhiều như trước. Chúng ta đều biết rằng, nếu sự cạnh tranh càng lớn thì các cô gái sau khi bước ra từ mỗi cuộc thi sẽ phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để được khán giả công nhận. Tuy nhiên, những áp lực này cũng là cơ hội để các cô gái tài năng có thể chứng minh năng lực của mình.

Điều tôi quan tâm ở đây là các cuộc thi liệu có minh bạch và mang lại những giá trị cho công chúng và các thi sinh tham dự hay không. Việc nhiều người quan ngại về độ bão hòa của các cuộc thi hoa hậu cũng là một vấn đề đáng được lưu ý. Tuy nhiên, chúng ta có thể yên tâm bởi tùy vào mức độ của những cuộc thi thì khán giả có thể tự nhận định và điều chỉnh mức độ quan tâm của mình.

Cảm ơn MC Thụy Vân về những chia sẻ của mình!