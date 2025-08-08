Theo ghi nhận của Dân Việt trưa 8/8, mặt bằng tại tứ giác Bến Thành, có góc nhìn trực diện ra chợ Bến Thành, phường Sài Gòn TP.HCM đã hé lộ McDonald’s sẽ trở lại kinh doanh tại đây.

Ngày 19/9 năm ngoái, McDonald’s đóng cửa cửa hàng ở tứ giác Bến Thành. Một thời gian sau, hãng mở một cửa hàng khác trên đường Phạm Ngũ Lão, cũng trong khu vực phố Tây ở TP.HCM.

McDonald’s trả mặt bằng ở tứ giác Bến Thành, sau đó không có đơn vị thuê mới. Suốt thời gian này, mặt bằng ở đây vẫn để trống và nguệch ngoạc các hình vẽ trên tường.

Tuy nhiên, hiện nay, các hình vẽ nhếch nhác đã biến mất. Các tấm bảng vây xung quanh mặt bằng cho thấy McDonald’s đang quay trở lại.

McDonald’s thuê lại mặt bằng ở tứ giác Bến Thành, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

“McDonald’s vẫn luôn ở đây” - tấm bảng đỏ lớn với dòng chữ màu trắng nổi bật được đặt ngay vị trí mặt tiền khiến nhiều khách chú ý. Mặt bằng đang được sửa chữa và cải tạo lại.

Phía McDonald’s xác nhận đã thuê lại mặt bằng này và đang trong quá trình chuẩn bị khai trương trở lại trong thời gian tới.

Thực tế, việc McDonald’s quyết định đóng cửa nhà hàng này khiến nhiều người bất ngờ. Bởi nhà hàng này có vị trí đắc địa, hoạt động 24/24, nằm ngay trung tâm TP.HCM, nơi khách quốc tế qua lại nhộn nhịp và thường thường xuyên đông khách cả ngày lẫn đêm.

Cửa hàng gồm 4 tầng, tổng diện tích gần 660m2, sức chứa khoảng 260 chỗ ngồi (180 chỗ ngồi bên trong nhà hàng và 80 chỗ ngồi ngoài trời).

Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên của McDonald’s tại Việt Nam, khai trương hồi năm 2014 chỉ sau cửa hàng ở vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó thậm chí còn được biết đến thuộc tốp những cửa hàng hoạt động hiệu quả nhất trong hệ thống.

Đây cũng là cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam mà McDonald's triển khai hệ thống băng chuyền vận chuyển thức ăn được sáng tạo đặc biệt để vận chuyển thức ăn từ bếp ở tầng 3 đến quầy giao hàng tại tầng trệt trong vòng 15 giây.

Mặt bằng được McDonald’s thi công, chuẩn bị khai trương trở lại. Ảnh: Hồng Phúc

Một số thông tin cho biết McDonald’s trả mặt bằng tại tứ giác Bến Thành do hết hạn hợp đồng thuê. “Ông lớn” đã quyết định quay lại vị trí này sau một thời gian ngắn tạm ngắt quãng.

McDonald’s chính thức đặt chân đến Việt Nam năm 2014. Cửa hàng đầu tiên nằm tại vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm, quận 1 cũ. Thời điểm đó, sự xuất hiện cũng McDonald’s tạo nên một hiện tượng bởi phong cách phục vụ khác lạ, hoạt động cả ngày lẫn đêm, có một số dịch vụ mới với người tiêu dùng Việt như Drive-thru (dịch vụ mà khách đến là được giao thức ăn, không phải xuống xe).

Tham vọng của McDonal’s là có mạng lưới cửa hàng McDonald’s phủ rộng trên toàn quốc tương tự cách họ thực hiện tại nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, bước tiến của McDonal’s khá chậm so với những thương hiệu khác trong ngành thức ăn nhanh tại thị trường Việt Nam.

Năm 2014, McDonal’s cho biết họ có kế hoạch mở ít nhất 100 cửa hàng McDonald's tại Việt Nam trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, đến nay, nếu tính luôn cửa hàng ở tứ giác Bến Thành sắp khai trương, McDonal’s chỉ mới có 39 cửa hàng, hoàn thành gần 40% mục tiêu.