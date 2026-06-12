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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 14:30 GMT+7

Mẹ ruột Lưu Diệc Phi độc thân vì con gái?

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Nam Khánh Thứ sáu, ngày 12/06/2026 14:30 GMT+7
Bà trùm giới giải trí Hong Kong Trần Lam vừa tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về mẹ ruột diễn viên Lưu Diệc Phi. Bà Lưu Hiểu Lợi đã quyết định sống độc thân nhằm toàn tâm toàn ý hỗ trợ con gái.
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Trong buổi giao lưu trực tuyến ngày 9/6, bà Trần Lam hay còn được biết tới với danh xưng Hướng Thái đã dành nhiều lời khen ngợi chân thành cho gia đình nữ chính "Câu chuyện Hoa Hồng". Theo lời bà trùm giới giải trí Hong Kong, bà Lưu Hiểu Lợi sở hữu nhan sắc vô cùng rực rỡ, thậm chí lấn át cả cô con gái nổi tiếng. Thuở thanh xuân, cựu vũ công được vô số người đàn ông theo đuổi mong muốn kết đôi. Tuy nhiên, bà lựa chọn gác lại hạnh phúc cá nhân, duy trì cuộc sống độc thân để dồn hết tâm sức nuôi dạy con gái nên người.

Theo thông tin do tờ QQ xác nhận, những chia sẻ của Hướng Thái rất sát với thực tế. Trong quá khứ, bà Lưu Hiểu Lợi từng là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, xuất sắc giành giải thưởng Biểu diễn Văn Hoa danh giá. Cuộc đời bà trải qua nhiều thăng trầm tình cảm sau khi ly dị người chồng đầu An Thiếu Khang vào năm 1997. Bà quyết định đưa con gái sang Mỹ định cư, sau đó tiến thêm bước nữa cùng một luật sư người Mỹ gốc Hoa. Khi nữ diễn viên bước sang tuổi 15, cuộc hôn nhân thứ hai cũng tan vỡ. Hai mẹ con lập tức quay trở về Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội nghệ thuật. Kể từ thời điểm đó, bà hoàn toàn lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho con.

Lưu Diệc Phi và mẹ thời trẻ. Sina.

Hướng Thái khẳng định bà Lưu Hiểu Lợi chính là hình mẫu phụ huynh tuyệt vời. Sự trọn vẹn trong cách giáo dục của bà không nằm ở việc chu cấp vật chất dư dả mà thể hiện qua những giá trị tinh thần cùng đức tính tốt đẹp truyền đạt lại cho thế hệ sau. Bà Trần Lam vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ cô bé Lưu Diệc Phi 14 tuổi vào năm 2000. Ngay lúc đó, thiếu nữ họ Lưu đã thể hiện sự đa tài xuất chúng khi thành thạo cả ca hát, nhảy múa, chơi piano cùng kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện. Khí chất cuốn hút cùng khả năng giao tiếp khéo léo của cô bé đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Hướng Thái.

Phản ứng trái chiều trước những lời nhận xét từ bà Trần Lam

Ngay khi đoạn livestream được lan truyền, dư luận bắt đầu nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Rất đông người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con. Họ cho rằng chính sự hy sinh lớn lao từ người mẹ đã tạo nên một ngôi sao sáng giá cho màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc đã không phụ công lao sinh thành dưỡng dục đó. Vừa về nước sau 5 năm sống tại Mỹ, cô lập tức được đặc cách trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ở tuổi 15. Trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất khoa Biểu diễn khóa 2002, cô từng bước tỏa sáng rực rỡ qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như "Thiên long bát bộ", "Thần điêu đại hiệp", "Hoa Mộc Lan", "Đi về nơi có gió" hay tác phẩm gây sốt gần đây là "Câu chuyện Hoa Hồng".

Mặt khác, một bộ phận công chúng lại tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của Hướng Thái. Những ý kiến này chỉ ra rằng bà Lưu Hiểu Lợi hiện tại đã lui về ở ẩn, không còn hoạt động trong giới giải trí. Do đó, những thăng trầm trong đời sống hôn nhân của bà nên được tôn trọng như một góc khuất riêng tư. Việc một nhân vật có tầm ảnh hưởng mang chuyện cá nhân của người khác ra thảo luận công khai trên mạng xã hội bị đánh giá là hành động thiếu tế nhị. Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều, không ai có thể phủ nhận công lao to lớn của người mẹ đứng sau thành công rực rỡ của nữ minh tinh.

Theo: t/h
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