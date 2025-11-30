Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”

Sân khấu đầy cảm xúc

Trong đêm chung kết 1 của Anh Trai “Say Hi” 2025, Negav lựa chọn khép lại hành trình hai mùa của mình bằng màn trình diễn “It’s Gon’ Be Alright” – ca khúc mới mang tinh thần tổng kết chặng đường nghệ thuật của anh.

Phần dàn dựng được đầu tư kỹ lưỡng với chữ Negav khổng lồ đặt nghiêng giữa sân khấu, kết hợp với cách xử lý ánh sáng biến đổi theo từng đoạn rap. Tất cả tạo nên một không gian như tái hiện lại “hành trình trưởng thành” của nam rapper.

Negav chia sẻ, với “It’s Gon’ Be Alright”, anh muốn gửi thông điệp “An” – một lời trấn an chính mình và công chúng rằng dù có trải qua thử thách nào, anh cũng đã học được cách điềm tĩnh, biết ơn và sẵn sàng bước tiếp tương lai. Phần lời được viết như một cuốn nhật ký thu nhỏ, nơi thất bại, áp lực, niềm vui hay tiếng vỗ tay đều trở thành chất liệu để anh hoàn thiện bản thân.

Sự xuất hiện của Văn Mai Hương trong tiết mục khiến không khí càng lắng đọng. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận lời hỗ trợ Negav vì tin vào nỗ lực của anh và trân trọng tình cảm khán giả dành cho nam rapper. Đối với Negav, sự đồng hành của đàn chị mang giá trị đặc biệt: Văn Mai Hương là người đã đưa anh đến gần hơn với showbiz, cũng là người chứng kiến và hỗ trợ anh trong nhiều thời điểm khó khăn.

Bên dưới khán đài, mẹ và anh trai của Negav có mặt cổ vũ, rơi nước mắt xúc động khi thấy nam ca sĩ trình diễn trên sân khấu. Không chỉ vậy, cả Trấn Thành, Văn Mai Hương và nhiều khán giả tại trường quay cũng đỏ hoe mắt khi lắng nghe chia sẻ của nam ca sĩ.

Negav cho biết, trong hành trình sự nghiệp, có những lúc anh đã trải qua khó khăn đến mức muốn dừng lại. Anh lựa chọn Văn Mai Hương để khép lại hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025 của mình bởi với Negav, Văn Mai Hương luôn sẵn sàng ở bên, cho anh cơ hội sau bao nhiêu vấp ngã, khó khăn trong sự nghiệp.

“Tiếng hát của chị Hương cũng đại diện cho những người phụ nữ đã từng bên cạnh tôi trong suốt quãng thời gian khó khăn. Đó là mẹ em, dì, quản lý, trợ lý… và quan trọng là các fan – người luôn yêu thương tôi hết mình”, Negav chia sẻ.

Với “It’s Gon’ Be Alright”, Negav không chỉ hoàn thành một phần thi trọn vẹn về kỹ thuật lẫn cảm xúc mà còn gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ – những người đã ủng hộ anh trong suốt hành trình theo đuổi âm nhạc. Màn trình diễn giống như một cái ôm ấm áp, khép lại hành trình của anh tại chương trình theo cách ý nghĩa và đầy cảm xúc.

Sau đêm Chung kết 1, “It’s Gon’ Be Alright” giúp Negav tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng anh trai được yêu thích nhất ở vòng chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025. Hiện tại, anh có hơn 1,15 triệu lượt vote, cũng là người có số bình chọn vượt mốc 1 triệu duy nhất tại chương trình năm nay.

Từ trải nghiệm đến sự biết ơn

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, được biết đến với vai trò 1 rapper trẻ, thành viên nhóm Gerdnang cùng Hieuthuhai và Hurrykng. Từ lần đầu tiên xuất hiện ở Anh Trai “SAY HI” 2024, Negav gây ấn tượng với hình ảnh một ca sĩ trẻ năng động, ngây thơ, hồn nhiên và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Tên tuổi của Negav nổi lên nhanh chóng ngay sau Livestage 2 của chương trình, khi anh thể hiện ca khúc “Catch Me If You Can” cùng Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương. Với vũ đạo sôi động, catchy, ca khúc nhận về nhiều phản ứng tích cực của khán giả, thậm chí trở thành một trong những bài hát thành công nhất chương trình năm 2024.

Từ đó, tên tuổi của Negav càng đến gần hơn với công chúng. Anh trở thành một trong những nghệ sĩ hot nhất Anh Trai “Say Hi” 2024 với lượng fan vô cùng hùng hậu, chinh phục khán giả bằng loạt ca khúc: Ngân nga, Walk, Kim phút kim giờ, Chàng khờ thủy cung…

Tuy nhiên, chàng ca sĩ tài năng, tự tin với nhiệt huyết sục sôi năm ấy vẫn còn trẻ tuổi, dễ mắc sai lầm khi không làm chủ được bản thân, lời nói trước công chúng. Negav cần thời gian để trải nghiệm và tìm thấy chính mình.

Bước sang năm 2025, Negav xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác, vẫn giàu năng lượng nhưng trưởng thành hơn, từ con người đến kỹ năng làm chủ sân khấu.

Trải qua 4 livestage, Negav bộc lộ bản lĩnh cùng các “Anh trai” trong loạt ca khúc Độc nhất vô nhị, Đa nghi, Đoạn kịch câm, Can I Get Your Love?, Bounce… với nhiều lần lọt top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ trong nước. Dù ở vai trò trưởng nhóm hay thành viên, ở mỗi màn trình diễn, Negav lại trình bày một diện mạo riêng, thể hiện tài năng từ ca hát, rap đến vũ đạo, sáng tác…

Ở sân khấu cuối cùng, chàng trai luôn vui vẻ, lạc quan với nụ cười thường trực lại chọn trầm lắng, cảm xúc với “It’s Gon’ Be Alright”. Ca khúc như một khoảng lặng để nhìn lại về hành trình đã qua, những niềm vui, nỗi buồn, thành công, vấp ngã và cả những giọt nước mắt.

“Sau bao sóng gió, bao lời hỏi thăm, thắc mắc của mọi người rằng tôi thế nào, tôi muốn nói là tôi vẫn ổn. Và tôi sẵn sàng viết tiếp tương lai của mình. Đó là một lời hứa. Tôi sẽ coi quá khứ đã qua như một hành trang để đem theo, bước tiếp trên chặng đường sắp tới”, Negav chia sẻ.

