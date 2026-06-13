Mèo giá gần nửa tỷ đồng gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu mèo ở TP.HCM

Sự kiện Hoa hậu Mèo FFF Show 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP.HCM), quy tụ hơn 60 chú mèo thuần chủng xuất sắc đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng yêu mèo mà còn là cuộc thi mang tính chuyên môn quốc tế, nơi các “thí sinh” bốn chân được đánh giá theo những tiêu chuẩn khắt khe nhằm tìm ra cá thể nổi bật nhất để trao danh hiệu Hoa hậu Mèo FFF Show 2026.

Hơn 60 chú mèo thuần chủng đến từ nhiều quốc gia đã cùng hội tụ tại TP.HCM để tham gia cuộc thi Hoa hậu Mèo FFF Show 2026.

Tham gia cuộc thi năm nay có nhiều giống mèo nổi tiếng như Maine Coon, Anh lông ngắn, Anh lông dài, Ba Tư và Bengal. Đáng chú ý, ban tổ chức cũng mở rộng cơ hội cho các chú mèo ta Việt Nam tham gia tranh tài cùng những giống mèo ngoại, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho cuộc thi.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nhiều cá thể mèo có giá trị rất cao trên thị trường. Trong đó, những chú mèo Maine Coon màu silver (bạc) thuộc dòng mèo khổng lồ được định giá khoảng 400 - 500 triệu đồng. Ngoài ra, một số cá thể mèo Golden chân lùn cũng có giá từ 100 - 200 triệu đồng, trở thành tâm điểm chú ý của khách tham quan.

Mèo Maine Coon có giá khoảng 400-500 triệu đồng thi Hoa hậu mèo ở TP.HCM

Các chú mèo lần lượt trải qua nhiều vòng đánh giá chuyên môn dưới sự chấm điểm của đội ngũ giám khảo quốc tế. Các tiêu chí được xem xét bao gồm ngoại hình, cấu trúc cơ thể, chất lượng bộ lông, thần thái trình diễn, sức khỏe tổng thể cũng như mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của từng giống mèo theo quy định quốc tế.

Sau gần 10 giờ thi đấu liên tục, hai chú mèo thuộc dòng Bengal và Ba Tư đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành hai cá thể xuất sắc nhất cuộc thi. Đáng chú ý, cả hai đều được nhân giống tại Việt Nam và được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hình thể, ngoại hình theo quy chuẩn quốc tế.

Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực đối với lĩnh vực nhân giống thú cưng trong nước, cho thấy các nhà lai tạo tại Việt Nam đang từng bước tạo ra những cá thể có chất lượng đủ sức cạnh tranh tại các sân chơi quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi sắc đẹp dành cho mèo, Hoa hậu Mèo FFF Show 2026 còn mang đến nhiều hoạt động dành cho cộng đồng yêu thú cưng. Khách tham quan có cơ hội giao lưu với các chuyên gia quốc tế, tìm hiểu kiến thức chăm sóc vật nuôi, khám phá những giống mèo quý hiếm và tham gia các hoạt động tương tác bên lề chương trình.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng sẽ xây dựng một sân chơi thường niên dành cho cộng đồng yêu thú cưng, đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa nuôi thú cưng văn minh, chuyên nghiệp và có trách nhiệm tại Việt Nam.