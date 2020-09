Mercedes-Benz E-Class chốt giá bán gần 1,25 tỷ đồng tại thị trường Mỹ

Mercedes-Benz E-Class facelift mới (W213) được ra mắt tại Mỹ từ tháng 3 năm nay với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ, động cơ và hệ truyền động. Tuy nhiên, mãi đến bây giờ, hãng xe Đức mới công bố giá bán chính thức.

Bản E 350 có giá 54.250 USD tương đương 1,27 tỷ đồng sẽ sử dụng động cơ tăng áp 4 xy lanh 2.0L. Động cơ này cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,2 giây. Tốc độ tối đa 209 km/h. Phiên bản E 350 4MATIC với nhiều trang bị hơn sẽ có giá 56.750 USD tương đương 1,3 tỷ đồng.

Trong khi phiên bản E450 4MATIC có giá từ 62.000 USD tương đương 1,43 tỷ đồng sẽ sử dụng động cơ xăng 6 xy lanh, dung tích 3.0L, cho công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Bản này cho khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5 giây.

Bản E53 có giá khởi điểm từ 73.900 USD tương đương 1,7 tỷ đồng. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng, dung tích 3.0L tăng áp, cho công suất 429 mã lực và mô men xoắn đạt 520 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,5 giây.

Phiên bản E63 S có giá bán 107.500 USD tương đương 2,5 tỷ đồng sẽ dùng động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 603 mã lực và 850 Nm. Phiên bản này cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây và tốc độ tối đa 299km/h. Tất cả phiên bản đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 9 cấp mới (đã được cải tiến về thuật toán để thích ứng với ISG thế hệ thứ hai), đi cùng với hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh (4Matic).

Về ngoại hình, các phiên bản E-Class 2020 facelift mới năng động hơn trước với nhiều điểm thay đổi như đèn pha đã được thiết kế lại gọn hơn trước, tích hợp LED ban ngày tạo hình chữ “L” ngược tương tự như đèn pha của các dòng CLA và A thế hệ mới. Cụm đèn hậu của E-Class 2020 đã được tái thiết kế với kiểu dáng mỏng hơn tương tự cụm đèn hậu của dòng CLS thế hệ mới và được nối liền bằng một thanh mạ chrome.

Chiếc xe trông sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt dạng hình thang và cụm đèn pha LED tiêu chuẩn gọn gàng. Điểm không thay đổi nhiều chính là cụm đèn hậu. Xe vẫn dùng loại đèn hậu mỏng dài giống đời trước, chứ không phải dạng cánh quạt như trên bản sedan.

Nội thất E-Class 2021 sẽ được trang bị Tiêu Chuẩn hệ thống giải trí MBUX mới với cặp màn hình 10,25 inch bao gồm: màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số. Ngoài ra, cặp màn hình 12,3 inch sẽ là tùy chọn. Vô lăng và bàn di chuột ở bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại.

Để điều khiển các màn hình này, Mercedes đã thay thế núm xoay cũ bằng một bảng điều khiển cảm ứng/ bàn di chuột (touchpad). Hãng xe Đức cũng trang bị thêm một bộ nút bấm cảm ứng thế hệ mới trên vô lăng. Ngoài ra, xe còn có chức năng điều khiển bằng giọng nói thông qua câu lệnh "Hey, Mercedes".

Vô lăng thiết kế mới có tính năng phát hiện rảnh tay (báo động nếu phát hiện người lái buôn vô lăng trong khoảng thời gian nhất định). Các hệ thống hỗ trợ lái xe thế hệ mới trên E-Class 2020 bao gồm: Công nghệ hiện đại hỗ trợ giữ khoảng cách Active Distance Assist DISTRONIC điều chỉnh tốc độ dựa trên tuyến đường, công nghệ ngắt động cơ tạm thời khi dừng (Active Stop and Go Assist) giúp tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống lái thông minh (Active Steering Assist), hỗ trợ phanh chủ động, cảnh báo điểm mù chủ động (Active Blind Spot Assist). Gói đỗ xe kết hợp với camera 360 độ mới (Active Parking Assist with PARKTRONIC),...

Người mua cũng có thể thêm các tùy chọn như màn hình hiển thị kính lái, gói hỗ trợ tài xế (Driver Assistance package) gồm chức năng hỗ trợ giữ làn, ga tự động stop-and-go... Ngoài bản sedan, thị trường Mỹ cũng có đầy đủ các phiên bản coupe, convertible (mui trần) và wagon với giá bán đa dạng