"Messi là vô giá nhưng chẳng ai dại gì chi 700 triệu euro cả!"

Câu chuyện Leo Messi muốn rời Barca đã tạo ra rúng động lớn với bóng đá thế giới. Hợp đồng của Messi với Barca còn khoảng 10 tháng nữa và anh có điều khoản giải phóng 700 triệu euro.

Trong tài liệu fax gửi tới Barca, Messi yêu cầu ban lãnh đạo chấm dứt hợp đồng để anh ra đi theo dạng tự do ở phiên chợ Hè này. Dù vậy, đội bóng xứ Catalan chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu của tiền đạo người Argentina.

Tương lai của Messi đang rất khó đoán

Trong hợp đồng của Messi có điều khoản anh được ra đi tự do vào cuối mỗi mùa giải, hạn cuối là 30/6. Vì vậy, Barca đã lấy lý do rằng thời hạn kích hoạt điều khoản đó đã hết và Messi không được phép ra đi tự do.

Nhưng theo cựu chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon, không có đội bóng nào chấp nhận chi ra 700 triệu euro để đón Messi, dù siêu sao Argentina là vô giá.

"Rõ ràng, nếu là chủ tịch của bất cứ đội bóng nào, tôi cũng muốn chiêu mộ Messi. Messi đã 33 tuổi nhưng tôi tin cậu ấy vẫn còn thi đấu tốt ở đẳng cấp cao nhất trong 3 hoặc 4 năm nữa. Như đã thấy, Real Madrid tặng Juventus một món quà khi bán Cristiano Ronaldo với giá 100 triệu euro. Cậu ấy đang thi đấu tốt, vẫn còn giá trị và sẽ duy trì phong độ cao vài năm nữa

Tôi tin rằng sẽ không đội bóng nào trả 700 triệu euro. Tôi chắc Messi sẽ cố gắng giúp Barcelona kiếm được 1 khoản tiền từ thương vụ của mình. Bao nhiêu triệu thì tôi không biết", ông Ramon Calderon nói.

Ngoài ra, vị cựu chủ tịch Real Madrid còn cho rằng Messi và Barca sẽ giải quyết vấn đề theo cách tình cảm vì mối quan hệ tốt đẹp giữa họ suốt 20 năm qua. Barca đã trao cho Messi những đặc ân mà không cầu thủ nào có được, nhưng M10 cũng giúp Blaugrana giành vô số danh hiệu.