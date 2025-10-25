Chủ đề nóng

Miền Bắc mai đón tiếp không khí lạnh, tỉnh nào hạ nhiệt sâu nhất?

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày mai (26/10), đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc

Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (25/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (25/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Trên biển, từ gần sáng ngày 26/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc: Cảnh báo mưa lớn, gió giật mạnh tại các tỉnh miền Trung

Trong bản tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

