Miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng 13/11, tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Huỳnh Hữu Trí.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Hữu trí. Ảnh: Tâm Việt

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra hồi giữa tháng 10, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2021 - 2026) giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ông Huỳnh Hữu Trí sinh năm 1975; quê quán tỉnh Vĩnh Long (cũ); trình độ: Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi sáp nhập tỉnh, ông Trí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; sau khi sáp nhập tỉnh, ông là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.