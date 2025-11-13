Miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Sáng 13/11, tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Huỳnh Hữu Trí.
Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra hồi giữa tháng 10, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2021 - 2026) giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Huỳnh Hữu Trí sinh năm 1975; quê quán tỉnh Vĩnh Long (cũ); trình độ: Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi sáp nhập tỉnh, ông Trí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; sau khi sáp nhập tỉnh, ông là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.