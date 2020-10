Miền Trung mưa lớn kéo dài, lên phương án cứu trợ người dân khi bị cô lập

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn từ 300-500mm

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 11/10, ở các tỉnh, thành phố như: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 10/10 đến 13 giờ ngày 11/10 phổ biến khoảng 150-350mm.



Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng 300-500mm, có nơi trên 500mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng khoảng 150-250mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 100-200mm.

Cùng với đó, một vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên vùng biển Philippines, khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong các ngày từ 17-18/10 và khả năng tiếp tục đổ bộ vào khu vực miền Trung.