Miley Cyrus tìm lại sự cân bằng sau 6 năm cai nghiện

Ngày 22/9, trên tạp chí CR Fashion Book, Miley Cyrus có cuộc trò chuyện với diễn viên Pamela Anderson. Trong cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ 33 tuổi cho biết cô xem việc làm vườn là cách để kết nối lại với chính mình và tìm thấy sự bình yên. “Chăm sóc vườn tược là hoạt động vì chính mình,” Miley Cyrus nói. Cô cho rằng gieo hạt, nuôi dưỡng cây cối là một trải nghiệm riêng tư, đặc biệt quý giá trong một thế giới nơi mọi người thường xuyên chia sẻ quá nhiều điều cá nhân.

Miley Cyrus mô tả niềm vui khi chứng kiến hoa nở như một "chiến thắng thực sự", một thành quả mang tính biểu tượng của sự sống và hy vọng. Cô kể lại lần gieo vài hạt giống trên sườn đồi sau nhà trước một chuyến lưu diễn, không mong đợi gì nhiều nhưng khi trở về, mọi thứ đã nở rộ như một phép màu.

Ca sĩ cũng tri ân nhiếp ảnh gia Vijat Mohindra vì đã góp phần làm phong phú khu vườn của cô bằng hàng nghìn hạt giống, tạo ra khung cảnh như cổ tích với khoảng 10.000 bông cúc dại và hơn 40 loài hoa hồng. Miley Cyrus nói: “Tôi trở về nhà và sườn đồi biến thành khu vườn cổ tích của công chúa.”



Miley Cyrus tìm lại sự cân bằng sau sáu năm cai nghiện. People.

Cô cũng nhắc đến mẹ, bà Tish Cyrus, như người truyền cảm hứng ban đầu. Từ nhỏ, Miley Cyrus đã quen thuộc với hình ảnh những bình hoa khắp nhà. Trong thời gian đại dịch Covid-19, bà Tish Cyrus đã dành hai năm chăm sóc cây cối và trở thành một người làm vườn có kinh nghiệm. Miley Cyrus kể: “Một cái cây có thể chết cả năm nhưng mẹ tôi vẫn có cách hồi sinh nó.”



Theo People, Miley Cyrus bắt đầu quá trình cai nghiện từ năm 2019. Trước đó, cô từng có lối sống phóng túng, thường xuyên tiệc tùng và sử dụng cần sa. Năm 2017, cô xuất hiện trên sóng truyền hình trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Những hình ảnh này từng khiến người hâm mộ lo lắng và đặt nhiều câu hỏi về hướng đi tương lai của cô.

Trong cuộc phỏng vấn với Apple Music tháng 5, Miley Cyrus chia sẻ rằng việc từ bỏ chất kích thích đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Trên chương trình Good Morning America tháng 7, cô nói hiện không còn hứng thú với việc tổ chức các chuyến lưu diễn, dù vẫn đủ sức khỏe và cơ hội. Theo Miley Cyrus, các tour diễn khiến cô khó duy trì sự tỉnh táo và trạng thái cân bằng.

Cô phân tích rằng những cảm xúc mạnh mẽ trên sân khấu khiến cơ thể sản sinh lượng lớn dopamine, nhưng khi buổi diễn kết thúc, cảm giác hụt hẫng xuất hiện. “Bạn bắt đầu nghĩ rằng một người yêu mình là không đủ. Bạn cần đến 10.000 người rồi 80.000,” cô nói. Miley Cyrus gọi đây là vòng xoáy không lành mạnh mà nhiều nghệ sĩ rơi vào khi chạy theo sự công nhận từ khán giả.

Miley Cyrus sinh năm 1992 tại Mỹ. Cô bắt đầu nổi tiếng với vai diễn Hannah Montana trong bộ phim cùng tên của Disney. Sau đó, cô chuyển hướng sang sự nghiệp âm nhạc và nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Năm 2008 và 2014, tạp chí Time đưa Miley Cyrus vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tại lễ trao giải Grammy năm 2024, Miley Cyrus giành được hai giải thưởng quan trọng gồm Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm với ca khúc “Flowers.” Ca khúc cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. “Flowers” được nhiều người xem như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tới tình cũ, thể hiện sự tự chủ và trưởng thành của nữ ca sĩ sau nhiều năm biến động.

Bên cạnh “Flowers,” Miley Cyrus còn nổi tiếng với nhiều ca khúc khác như “When I Look At You,” “We Can't Stop,” “Wrecking Ball,” và “Malibu.” Vào tháng 7, phòng thương mại Hollywood công bố Miley Cyrus sẽ là một trong 35 nghệ sĩ được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng năm 2026. Đây là dấu mốc cho thấy vị thế vững chắc của cô trong ngành giải trí Mỹ.

