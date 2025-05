Á vương Minh Khắc được thay thế phút chót

Chiều 28/5 tại TP.HCM, Ban tổ chức bất ngờ công bố sự thay đổi đại diện đến Mister Supranational 2025 (Nam vương Siêu quốc gia 2025). Trước đó, Nam vương Hà Quang Trung – người được chọn chính thức – đã có quá trình huấn luyện nghiêm túc, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Á vương - MC Minh Khắc và Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss & Mister Supranational 2025. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Hà Quang Trung không may gặp phải chấn thương ở chân.

Trước diễn biến bất ngờ đó, Ban tổ chức đã cân nhắc và quyết định trao trọng trách đại diện quốc gia cho Minh Khắc. Anh từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022, được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể ấn tượng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Minh Khắc là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt Nam. Anh là người mẫu, influencer, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và đặc biệt là một trong những MC nam "đắt show" nhất hiện nay.

Á vương Minh Khắc



Sở hữu chiều cao 1m83 với phong cách lịch lãm, lãng mạn mang đậm chất quý ông hiện đại, Minh Khắc là lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu cao cấp, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ, tại các lễ trao giải danh giá trong nước và các bìa tạp chí đình đám Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 Minh Khắc nhận được lời mời tham gia Mister Supranational 2025 từ ông Phạm Duy Khánh, người giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam. Trước đó, anh từng từ chối lời mời hồi đầu năm vì vấn đề lịch trình.

Dù chỉ còn 2 tuần để chuẩn bị, Minh Khắc vẫn quyết định chính chiến. Anh cho biết: “Là một nhân vật truyền cảm hứng, đặc biệt trong lĩnh vực sắc đẹp, Minh Khắc cảm nhận đây không chỉ là chuyện thi thố, mà là trách nhiệm đại diện một quốc gia. Trong bối cảnh gấp rút, việc dấn thân để trở thành đại diện Việt Nam xuất hiện tại Mister Supranational 2025 là góp phần mang hình ảnh một Việt Nam văn minh, hội nhập và tự tin ra thế giới”.

Võ Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024





Võ Cao Kỳ Duyên tỏa sáng với tiết mục múa

Về phía nữ, Võ Cao Kỳ Duyên vẫn là đại diện của Việt Nam tại Miss Supranational 2025 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2025). Cô là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Hải Phòng vào cuối tháng 9/2024. Kỳ Duyên sinh năm 2005 và cũng sinh ra tại thành phố Hải Phòng, cô hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cao 1m75, số đo hình thể 84-60-97cm. Thời gian qua, Hoa hậu Kỳ Duyên có chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi Miss Supranational 2025. Cô hoàn thiện khả năng catwalk, ứng xử, trình độ tiếng Anh và siết hình thể.

Võ Cao Kỳ Duyên và Minh Khắc chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi

Cũng tại buổi lễ, hai đại diện Việt Nam có phần trình diễn tiết mục tài năng, trình diễn trang phục thi đấu quốc tế và những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ người tham dự. Riêng Kỳ Duyên tỏa sáng với tiết mục múa Cô Đôi thượng ngàn.



Miss Supranational và Mister Supranational là hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan, là một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín, đề cao vẻ đẹp hiện đại, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của thí sinh. Chung kết Miss Supranational và Mister Supranational năm nay sẽ lần lượt diễn ra ngày 27/6 và 28/6 tại Ba Lan.