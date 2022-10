Miss USA 2022 bị tố dàn xếp kết quả, phản ứng của dàn thí sinh gây chú ý

Đêm chung kết Miss USA được tổ chức vào tối 3/10 (giờ địa phương) với chiến thắng thuộc về R'Bonney Gabriel. Cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được vinh danh tại cuộc thi sắc đẹp này. Chiến thắng của R'Bonney Gabriel tại Miss USA khiến nhiều thí sinh của cuộc thi bức xúc, dấy lên nghi vấn kết quả cuộc thi được dàn xếp từ trước.

Khoảnh khắc đăng quang của Tân hoa hậu cuộc thi Miss USA. (Ảnh: Instagram)

Thí sinh Miss USA bức xúc vì chiến thắng của tân hoa hậu

Trang Daily Mail (Anh) cho biết, ngay thời khắc R'Bonney Gabriel đăng quang, tất cả các thí sinh còn lại trên sân khấu đều rời đi để tân hoa hậu ăn mừng chiến thắng một mình. Một số thí sinh cho rằng, R'Bonney Gabriel không xứng đáng trở thành chủ nhân vương miện.

Theo tờ New York Post (Mỹ), trong một video, Heather Lee O'Keefe (đại diện bang Montana tại Miss USA) tố R'Bonney Gabriel gian lận, đăng quang do được Ban tổ chức ưu ái. Thí sinh này cho biết: "Hầu hết thí sinh Miss USA đều cảm thấy rõ ràng rằng Ban tổ chức thiên vị R'Bonney Gabriel. Chúng tôi có bằng chứng chứng minh điều đó! Chúng tôi đặt danh hiệu của mình lên hàng đầu, đặt danh tiếng lên hàng đầu. Đó là cách chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ khi quyết tâm đứng lên để đấu tranh cho lẽ phải. Nhiều người trong chúng tôi nói sẵn sàng từ bỏ danh hiệu để lên tiếng, chứng minh chúng tôi rất nghiêm túc trong chuyện này".

Kết quả chung cuộc Miss USA 2022 khiến thí sinh phẫn nộ. (Ảnh: Miss USA)

Heather Nunez (đại diện New York tại Miss USA) cho hay, cô tưởng rằng đến với Miss USA, các cô gái đều có cơ hội công bằng như nhau. Heather Nunez đã cống hiến hết mình tại cuộc thi nhưng những gì xảy ra khiến cô thất vọng. Người đẹp đến từ New York nhấn mạnh: "Lý do duy nhất tôi lên tiếng là ngăn tình trạng này xảy ra với những thí sinh trong cuộc thi sau. Đối với các cô gái xem Hoa hậu Mỹ là ước mơ và cố gắng để chạm tới vương miện, họ xứng đáng được tranh tài công bằng".

Trang Daily Mail cho biết thêm, một số thí sinh nhắc đến chuyện R'Bonney Gabriel từng đến một spa kiêm trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Đơn vị này góp một phần quan trọng trong giải thưởng dành cho người chiến thắng tại Miss USA. Vài giờ sau khi R'Bonney Gabriel đăng quang Miss USA, thẩm mỹ viện này đã cập nhật video của tân hoa hậu. Điều này càng khiến dư luận nghi ngờ họ đã dàn xếp kết quả từ trước.

Ngoài ra, R'Bonney Gabriel được cho là gần gũi với Crystle Stewart – Giám đốc Miss USA. Người này đã làm tóc cho R'Bonney Gabriel vài tuần trước khi người đẹp đăng quang.

Thí sinh Heather Lee O'Keefe tiết lộ thông tin liên quan đến tân Hoa hậu cuộc thi Miss USA 2022. (Ảnh: Instagram)

Theo Heather Lee O'Keefe, một số đơn kiện chống lại ban tổ chức Miss USA đã được gửi lên tòa. Hiện tại, cô không thể tiết lộ chi tiết có liên quan đến vụ việc này. Trước áp lực dư luận, R'Bonney Gabriel chưa có phản hồi chính thức.

Miss USA 2022 là ai?

R'Bonney Gabriel (28 tuổi) có bố là người Philippines, mẹ là người Mỹ. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại trường Đại học Bắc Texas. R'Bonney Gabriel đang là nhà thiết kế thời trang từ chất liệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh công việc đúng chuyên ngành, cô còn là một người mẫu chuyên nghiệp.

Đến với Miss USA, R'Bonney Gabriel chuẩn bị nhiều trang phục do cô tự thiết kế. Trên Instagram cá nhân, cô thường đăng tải bài viết hướng dẫn cách làm trang phục từ vật liệu tái chế.

Trước khi ghi danh tại Miss USA, R'Bonney Gabriel từng lọt top 5 Miss Kemah 2020. Một năm sau, cô tiếp tục thi Miss Texas nhưng không có được giải thưởng nào. Năm 2022, R'Bonney Gabriel trở lại với cuộc thi này và giành được cơ hội đại diện bang Texas đến với Miss USA 2022. Chiến thắng tại Miss USA 2022 giúp cô giành được cơ hội đại diện Mỹ đến Miss Universe 2022.