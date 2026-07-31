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Thứ sáu, ngày 31/07/2026 16:40 GMT+7

Mitchell Dijks tiết lộ quãng thời gian thi đấu tại Thép xanh Nam Định: “Có lẽ tôi đã ăn phải cả gián"

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Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 31/07/2026 16:40 GMT+7
Mitchell Dijks thừa nhận mình muốn quên quãng thời gian khoác áo Thép xanh Nam Định, khi anh chỉ được đăng ký thi đấu tại AFC Champions League Two và Shopee Cup...
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Mitchell Dijks tiết lộ quãng thời gian đáng quên tại Thép xanh Nam Định

Chia sẻ với tờ ESPN Hà Lan vào ngày 25/7 vừa qua về quãng thời gian khoác áo Thép xanh Nam Định, hậu vệ Mitchell Dijks thừa nhận mình muốn quên nó đi càng sớm càng tốt. Hậu vệ 33 tuổi đã chấm dứt hợp đồng với đội bóng thành Nam sau khi chỉ ra sân một số trận AFC Champions League Two và Shopee Cup. Không những vậy, anh còn phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm sau khi CLB xảy ra tình trạng gián xuất hiện.

"Tôi đến đó, ký hợp đồng và chỉ vài tuần sau là mùa giải bắt đầu", Mitchell Dijks nhớ lại trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ ESPN Hà Lan về quãng thời gian thi đấu tại Việt Nam. Do một sai sót hành chính, hậu vệ trưởng thành từ lò Ajax và được định giá 600.000 euro không được đăng ký thi đấu ở giải vô địch quốc gia (V.League), vì vậy chỉ có thể ra sân 9 trận cho Thép xanh Nam Định tại AFC Champions League Two và Shopee Cup. Hiện tại, cầu thủ 33 tuổi này đang trải qua giai đoạn tập luyện thử việc tại CLB CD Eldense, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Hai Tây Ban Nha (Segunda División).

Mitchell Dijks trong màu áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Theo Mitchell Dijks, sai sót hành chính này lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. "Họ đã không đăng ký tôi, điều đó thực sự rất kỳ lạ. Tôi gần như thi đấu tất cả các trận ở AFC Champions League Two và Shopee Cup, nhưng lại không góp mặt ở giải VĐQG và đó cũng là lý do tôi quyết định chấm dứt hợp đồng. Theo quy định của FIFA, bạn không thể không được đăng ký ở chỉ một giải đấu. Tôi đáng lẽ phải được đăng ký ở cả ba giải đấu, nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Mitchell Dijks tiếp tục: "Tôi muốn quên quãng thời gian ở Việt Nam càng sớm càng tốt. Tôi đã rất mong chờ các trận đấu thì lại bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó tôi phải nằm viện và khi ấy họ nói với tôi rằng CLB đang gặp tình trạng gián xuất hiện. Có lẽ lúc đó tôi đã ăn phải cả gián. Đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn, nhưng nếu nhìn về sự phát triển của bản thân thì tôi thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Một phần cũng vì tôi đã một mình sang châu Á thi đấu”.

Tại Eldense, Mitchell Dijks hy vọng sẽ hồi sinh sự nghiệp. "Tôi rất vui vì có thể thể hiện bản thân ở đây và có khoảng một tuần rưỡi để lấy lại thể trạng. Tôi thực sự là mẫu người rất hợp với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Đội bóng đang chơi tại La Liga 2, nhưng tôi đã không tập luyện suốt một tháng rưỡi và cũng gần như không được thi đấu. Tôi vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ và còn thừa vài kg. Tôi muốn trì hoãn việc giải nghệ càng lâu càng tốt. Nhưng kể từ khi đến đây và được bước ra sân, tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn cống hiến tất cả những gì còn có thể làm được”.

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