Mitsubishi Outlander lắp ráp tại Việt Nam đạt mức an toàn cao nhất của ASEAN ANCAP

Mitsubishi Outlander phiên bản lắp ráp tại Việt Nam mới đây vừa phải qua các bài kiểm tra khắt khe của Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP và xuất sắc dành được xếp hạng tiêu chuẩn an toàn 5 sao, mức cao nhất trong thang đánh giá của tổ chức uy tín này.

Cụ thể, Mitsubishi Outlander lắp ráp tại Việt Nam đã giành được tổng điểm 83.54/100 của ASEAN NCAP, các hạng mục kiểm tra gồm:

• AOP - Khả năng bảo vệ cho người lớn (Adult Occupant Protection): 33,06/36 điểm.

• COP - Khả năng bảo vệ hành khách là trẻ nhỏ (Child Occupant Protection): 40,48/49 điểm.

• SAT - Công nghệ an toàn hỗ trợ (Safety Assist Technologies): 12,21/18 điểm.

Khi so sánh kết quả này với phiên bản plug-in hybrid sản xuất tại Nhật Bản hồi năm ngoái, tổng điểm của Outlander lắp ráp tại Việt Nam chỉ thấp hơn đúng 3.21% (Outlander PHEV đạt điểm 86,75/100 của ASEAN NCAP năm 2019).

Trên thực tế, một trong những yếu tố chính giúp Mitsubishi Outlander lắp ráp tại Việt Nam có được xếp hạng an toàn cao nhất là 5 sao của ASEAN NCAP là nhờ các trang bị công nghệ an toàn tiên tiến. Trong đó, nổi bật là loạt chức năng trong gói công nghệ an toàn chủ động thông minh như: Hệ thống hỗ trợ chuyển làn (LCA); Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), trang bị hệ thống đèn pha tự động (Auto High Beam); hệ thống kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp (Brake Override System); gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động;…

ASEAN NCAP được thành lập ngày 07/12/2011 bởi Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS) và Chương trình Đánh giá Xe Mới Toàn cầu (Global NCAP). Đây là tổ chức đánh giá mức độ an toàn của xe ô tô mới ở Đông Nam Á và xếp hạng dựa trên các tiêu chuẩn sao từ 1 cho đến 5, với 5 sao là mức an toàn cao nhất.

Bên cạnh ASEAN NCAP, Mitsubishi Outlander cũng được đánh giá là chiếc xe an toàn hàng đầu tại Mỹ với danh liệu Safety Pick và đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander bản nâng cấp mới lắp ráp trong nước vừa trình làng vào tháng 2/2020 với hai phiên bản là 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium, giá bán từ 825 - 950 triệu đồng. Tất cả đều dùng động cơ xăng MIVEC dung tích 2.0L, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT - INVECS III thế hệ mới.