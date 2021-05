Mitsubishi Việt Nam triệu hồi loạt xe vì lỗi cơ cấu phanh sau và túi khí

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, có 218 chiếc Mitsubishi Outlander và Outlander Sport sản xuất năm 2016 nằm trong diện triệu hồi để kiểm tra và thay thế cơ cấu phanh đỗ phía sau trên các xe bị ảnh hưởng.

Được biệt, các xe thuộc diện triệu hồi có thể gặp nguy cơ bị tuột dốc khi đỗ ngang dốc. Lý do là phanh đỗ trên xe bị lỗi, do đó không tạo ra lực phanh đủ để giữ được xe, dễ gây tai nạn cho mình hoặc người xung quanh. Nguyên nhân được xác định là do lớp phủ chống gỉ của trục phanh đỗ không phù hợp và hiệu suất làm kín của chụp bụi kém, nên nước có thể thâm nhập vào và làm gỉ sét trục phanh đỗ xe. Sau thời gian sử dụng liên tục, gỉ sét sẽ ăn mòn vào bên trong và làm trục bị kẹt dẫn đến giảm lực phanh đỗ.

Ngoài ra, hãng Mitsubishi còn một cuộc triệu hồi khác cũng được thực hiện với dòng xe Mitsubishi Outlander để thay thế bơm xăng. Đây là chương trình triệu hồi mở rộng của chương trình đã từng được thực hiện trước đó. Có 90 chiếc Mitsubishi Outlander sản xuất từ 16/5/2019 đến 23/7/2019 nằm trong diện này.

Trên các xe bị ảnh hưởng, bơm xăng trên trong thùng xăng có thể ngừng hoạt động, dẫn đến việc không thể khởi động cơ hoặc động cơ ngừng hoạt động trong quá trình vận hành. Nguyên nhân được xác định là do cánh bơm bên trong bơm xăng có thể bị phồng lên, làm cho nó bị chạm vào các bộ phận xung quanh của thân bơm và dẫn đến bơm xăng bị ngừng quay, từ đó dẫn đến việc không thể khởi động động cơ hoặc động cơ ngừng hoạt động. Trong bơm xăng, cánh bơm được làm bằng nhựa có mật độ phân tử nhựa thấp nên dễ bị phồng lên trong điều kiện hoạt động bình thường.

Chưa hết, Mitsubishi Việt Nam cũng vừa ra thông báo triệu hồi hai mẫu xe để kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí bên người lái gồm Mitsubishi Colt có năm sản xuất 1998 và dòng xe Pajero có thời gian sản xuất từ năm 1998 đến năm 1999 được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo Mitsubishi, túi khí an toàn trang bị trên các xe nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn liên quan đến con người hoặc giảm thiểu chấn thương ở vùng đầu. Khi xảy ra va chạm, cảm biến va chạm gửi tín hiệu va chạm về cho bộ điều khiển túi khí. Bộ điều khiển sẽ đánh giá mức độ va chạm, gửi tín hiệu va chạm về cho bộ điều khiển túi khí. Cụm bơm túi khí nhận được tín hiệu sẽ đánh lửa để đốt chất mồi lửa. Các mồi lửa đốt cháy các hạt tạo khí để sinh khí, tạo ra một túi đệm khí tránh cho một số bộ phận của cơ thể gặp chấn thương.

Nhưng trên các xe bị ảnh hưởng được lắp túi khí NADI của Takata sản xuất, có khả năng kích nổ khác với thiết kế ban đầu (cụm bơm túi khí có thể kích nổ chậm hơn trong khi va chạm làm cho túi khí căng phồng chậm hoặc có thể kích nổ rất mạnh, thậm chí làm cho vỡ vỏ đựng của bơm. Các mảnh vỡ của vỏ bơm có thể gây ra chấn thương.

Việc kiểm tra, khắc phục sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại các đại lý của Mitsubishi với thời gian dự kiến khoảng gần 1 giờ/xe. Chương trình triệu hồi sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 24/5/2021 đến 23/5/2023.