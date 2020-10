Mitsubishi Xpander giảm giá, quyết giữ vững ngôi vương phân khúc

Mẫu MVP “đắt khách” nhất thị trường Việt Nam đang được nhà sản xuất triển khai chương trình ưu đãi giảm giá bán, nhằm vực dậy doanh số sau 3 tháng liên tiếp có dấu hiệu sụt giảm.

Theo đó, khách hàng mua xe Mitsubishi Xpander trong tháng 10/2020 sẽ được giảm giá gần 30 triệu đồng, tuỳ vào từng phiên bản.

Cụ thể, phiên bản số sàn Xpander MT có giá niêm yết 555 triệu đồng được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 27,6 - 33,3 triệu đồng (tùy địa phương). Phiên bản số tự động Xpander AT nhập khẩu nguyên chiếc có giá bán 630 triệu đồng cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ 20 triệu đồng phí trước bạ.

Mức giảm này ít hơn so với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ mà phiên bản Xpander AT lắp ráp trong nước đang được hưởng. Tuy nhiên, cũng phần nào tạo động lực thu hút khách hàng mua Xpander AT nhập khẩu nguyên chiếc.

Ở thế hệ mới, Mitsubishi Xpander được nâng cấp hệ thống chiếu sáng bi-LED. Mâm xe 16 inch thiết kế mới với họa tiết hai tông màu khác biệt so với thế hệ trước và trang bị thêm ăng-ten vây cá.

Riêng phiên bản Xpander AT mới có nhiều nâng cấp đáng giá như nội thất bọc da tối màu thay cho thế hệ trước là nội thất bọc nỉ sáng màu. Hệ thống giải trí được nâng cấp lên màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay.

Các trang bị khác trên Mitsubishi Xpander mới gồm: vô-lăng tích hợp thoại rảnh tay và điều chỉnh 4 hướng; ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế; chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Xe còn trang bị 2 giàn lạnh với 4 cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2.

Mitsubishi Xpander 2020 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 102,5 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này trên phiên bản AT được kết hợp hộp số tự động 4 cấp, hệ thống dẫn động cầu trước như mẫu cũ.

Chương trình ưu đãi lần này sẽ giúp Mitsubishi Xpander cải thiện được doanh số, đồng thời giữ vững ngôi vương phân khúc MPV 5 2 chỗ trước các đối thủ như: Toyota Innova, Toyota Avanza, Suzuki Ertiga,...