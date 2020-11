Mở bán iPhone 12 chính hãng: Phiên bản nào "cháy hàng", màu nào "hot" nhất?

Từ khuya 26/11 tới sáng 27/11, hàng loạt các cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện mở bán iPhone 12 chính hãng (mã VN/A). Theo quy định khắt khe của Apple, những chiếc iPhone 12 chính hãng tại Việt Nam chỉ được kích hoạt từ 0h ngày 27/11, nên những khách hàng dù nhận máy sớm cũng phải chờ tới thời khắc nói trên để mở máy.

Dòng người chờ nhận iPhone 12 từ đêm 26/11.

Theo thông tin từ FPT Shop, đơn vị này ghi nhận hơn 41.000 đơn hàng với tỉ lệ đặt trước các phiên bản cụ thể như sau: iPhone 12 mini chiếm 4% tổng đơn hàng đặt trước, trong đó mức dung lượng 64GB và phiên bản màu đen được ưa chuộng nhất. Số đơn đặt trước iPhone 12 chiếm 10%, phiên bản 64GB và màu xanh lá nhận được ưu tiên lựa chọn.

"Hot" nhất tại FPT Shop là iPhone 12 Pro Max khi chiếm đến 68% số đơn đặt trước và iPhone 12 Pro chiếm 19%, trong đó mức dung lượng 128GB và phiên bản màu xanh dương được người dùng yêu thích nhất.

Còn tại Thế Giới Di Động, iPhone 12 đã thiết lập kỷ lục đặt hàng mới của iPhone tại hệ thống này với hơn 15.000 đơn hàng (xấp xỉ 12.000 đơn có cọc), gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (8.000 đơn đặt hàng với 6.000 đơn đặt cọc).

Theo thống kê của Thế Giới Di Động, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 12 Pro Max chiếm tỉ lệ cao nhất với 50% trên tổng đơn đặt hàng. Đặc biệt, phiên bản màu xanh dương, dung lượng 128GB của iPhone 12 Pro Max cũng ghi nhận số đơn đặt hàng ấn tượng với 23,9%.

Những chiếc iPhone 12 được FPT Shop giao tới tay người dùng Việt Nam.

Một nữ khách hàng nhận iPhone 12 tại Thế Giới Di Động vào sáng 27/11.

Di Động Việt (đơn vị vừa trở thành đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam) thì cho hay, họ nhận được hơn 5.000 đơn đặt trước các phiên bản iPhone 12. Trong đó, iPhone 12 Pro Max chiếm 64% tổng số đơn đặt hàng, iPhone 12 Pro chiếm 22%, iPhone 12 chiếm 10% và iPhone 12 mini chiếm 4%.

"Về màu sắc, có tới 40% khách hàng chọn màu xanh đại dương mới, trong khi màu vàng chiếm 30%. Mức dung lượng được yêu thích nhất là 256GB", đại diện Di Động Việt thông tin.

Hệ thống 24hStore tại TP.HCM thì nhận được 362 đơn đặt cọc iPhone 12 series mã VN/A. Trong đó iPhone 12 Pro Max chiếm tỉ lệ cọc cao nhất (35%) với màu sắc yêu thích nhất là màu vàng (chiếm 42% số đơn đặt hàng iPhone 12 Pro Max).

Phiên bản màu xanh đại dương hút khách.

Lý giải về sức nóng của iPhone 12 series năm nay, CEO Thế Giới Di Động - ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: “Bản thân iPhone 12 sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức giá không chênh lệch nhiều. Thêm vào đó, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, điện thoại xách tay không về nhiều khiến sự cạnh tranh về giá không lớn; thời gian mở bán iPhone 12 ở Việt Nam cũng được rút ngắn so với các nước khác trong khu vực”.

Tương tự, đại diện 24hStore cho rằng, do dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm khiến quá trình vận chuyển hàng gặp khó khăn, nguồn cung bị hạn chế dẫn đến giá bán hàng xách tay bị đẩy lên cao, trở thành lợi thế cạnh tranh của mặt hàng iPhone 12 chính hãng mã VN/A.

"Vì dịch COVID-19, toàn bộ các kiện hàng được gửi chuyển phát nhanh từ nước ngoài về bởi các đơn vị vận chuyển nên giá đội lên khá cao. Bên cạnh đó, Nghị định 98 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) gắt gao hơn khiến iPhone xách tay không còn được nhập ồ ạt như những năm trước", vị đại diện nhận định.

Thêm vào đó, theo các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 12 series mã VN/A còn có những lợi thế sẵn có như bảo hành chính hãng Apple, do các công ty Apple đại diện tại Việt Nam phân phối, nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, giúp người mua có cảm giá an tâm hơn.