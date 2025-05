Ngày 24/5, mạng xã hội lan truyền clip một xe ô tô hiệu Suzuki màu đen đã dừng ở lề phải đường trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nhưng không đậu sát lề, sau đó tài xế bất ngờ mở cửa xe thiếu quan sát khiến một người đàn ông lái xe ôm công nghệ ngã xuống đường.

Mặc dù người đàn ông lái ô tô mở cửa xe ẩu nhưng vẫn bắt tài xế xe công nghệ đền 3 triệu. Clip: NH

Nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước hành động của người lái ô tô sau va chạm, thay vì kiểm tra tình trạng người bị nạn, người này lại lập tức xem xét thiệt hại trên xe của mình. Ngay sau đó, tài xế ô tô đã yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ bồi thường 3 triệu đồng.

Tài xế xe công nghệ chuyển khoản 3 triệu đồng cho tài xế ô tô. Ảnh: NH

Chia sẻ với phóng viên, tài xế xe ôm công nghệ xác nhận sự việc, cho biết sau va chạm, anh đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Sáng 24/5, cả hai bên đã đến Công an phường An Phú làm việc. Sau buổi làm việc, tài xế ô tô đã hoàn trả lại số tiền 3 triệu đồng.

Luật sư Phùng Huyền cho biết, theo quy định tại điểm a và đ khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn, trong đó có việc không được mở cửa xe nếu chưa đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.





Ngoài ra, theo Nghị định 168/2024, hành vi "mở cửa xe không đảm bảo an toàn" có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng (điểm q khoản 5 điều 6). Nếu gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo khoản 10 điều 6.